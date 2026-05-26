Con una sobresaliente participación en el Selectivo Nacional de Stand Up Paddle realizado en Laguna Carén, el Team Ganamar logró clasificar a 12 deportistas a la Selección Nacional de Chile que competirá en el ICF Stand Up Paddling World Championships 2026, evento que se desarrollará entre el 14 y el 18 de octubre en Sabaudia, Italia.

La competencia, organizada por el Club Canotaje Carén junto a la Federación Nacional de Canotaje, reunió a exponentes de todo el país, destacando el trabajo del Team Ganamar, equipo que consiguió un total de 17 podios, con siete primeros lugares, siete segundos lugares y tres terceros puestos, reflejando el crecimiento que ha tenido el proyecto deportivo impulsado desde Valparaíso.

Ganamar es un programa gratuito de acercamiento al mar, apoyado por Terminal Pacífico Sur Valparaíso, concesionario del Terminal 1 del Puerto de Valparaíso, que en sus cinco años de funcionamiento ha trabajado con más de 6.500 personas en deportes acuáticos y cuidado del medio ambiente, permitiendo abrir espacios para el desarrollo deportivo de niños y jóvenes de Valparaíso.

Fernanda Rehbein, subgerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de TPS, señaló que “nos sentimos orgullosos por los resultados del Team Ganamar en esta competencia deportiva, porque cuando se trabaja con constancia y pasión por el mar, no hay límites para lo que estos jóvenes pueden lograr, por lo que para TPS es muy importante que los programas que impulsamos con la comunidad efectivamente motiven a los más jóvenes y Ganamar es un excelente ejemplo de ello”.

El coach del Team Ganamar, Carlos Neira, destacó el impacto deportivo y social de este logro: “Más que formar deportistas, buscamos generar oportunidades reales de vida. Muchos de estos jóvenes comenzaron desde niños en Playa San Mateo y hoy representarán a Chile en un campeonato mundial. Este proceso demuestra que el mar también puede abrir oportunidades concretas para niños y jóvenes de Valparaíso”, señaló.

Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que cerca del 80% de los deportistas clasificados pertenece a sectores vulnerables de Valparaíso, principalmente de Montedónico y Playa Ancha, y muchos de ellos llevan más de cuatro años entrenando en el Team Ganamar.

Entre los resultados destacados estuvieron los primeros lugares de Leonora Ríos Pérez en Open Inflable Femenino, Carlos Roberto Neira Bustos en Open Inflable Masculino y Antonella Ponce Mac-Kinlay en Junior 17-18 Femenino, además de importantes actuaciones en categorías infantiles y juveniles.

Florencia Gómez, campeona nacional infantil, comentó: “En Ganamar encontré mucho más que un lugar para entrenar: hice grandes amigos y logré una conexión muy especial con el mar. En el último clasificatorio al Mundial de Italia, realizado en Laguna Carén, obtuve el primer lugar en las tres competencias, y eso me motiva a seguir creciendo y representando con orgullo a nuestro equipo”, comentó.

En la misma línea, Agustín Mansilla, integrante del Team Ganamar, destacó que “llegué a Ganamar hace un año y desde entonces ha sido una experiencia muy bonita. He conocido grandes amigos y también he logrado conectar mucho con el mar. Mi última competencia fue en Laguna Carén, donde pude clasificar al Mundial de Italia. Estoy muy feliz por todo lo que he aprendido y vivido junto al equipo”, expresó.

MundoMaritimo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización para las Naciones Unidas ONU, adhiere a la promoción de actividades impulsadas por las organizaciones y empresas, que buscan potenciar una agenda transformadora, dejando atrás viejos paradigmas en la búsqueda de construir el mundo del futuro.

En esta línea, acompañamos a los miembros de la industria marítima, portuaria y logística, tanto en la región latinoamericana como a nivel global, en difundir sus acciones de sostenibilidad y acercamientos con las comunidades, destacando el profundo valor que tienen y sus beneficios estratégicos, operativos, culturales, sociales y organizacionales.