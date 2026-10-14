Con el objetivo de promover la empleabilidad femenina y generar nuevas oportunidades de desarrollo laboral en sectores estratégicos para la región, 10 mujeres de Valparaíso comenzaron su curso de conducción profesional Clase A5, como parte de un programa de Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), empresa concesionaria del terminal 1 del Puerto de Valparaíso.
La iniciativa tuvo una excelente recepción por parte de las beneficiadas, quienes recibirán formación especializada para obtener la licencia profesional A5, habilitándolas para conducir camiones, en una industria que históricamente ha estado masculinizada y que enfrenta una creciente demanda de conductores profesionales.
El programa es posible gracias al trabajo conjunto entre TPS, Fedequinta, la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) de Valparaíso, OTIC Sofofa y Automóvil Club de Chile. Mientras TPS y Fedequinta patrocinan la iniciativa, la OMIL de Valparaíso realizó la convocatoria local, la evaluación de empleabilidad y la preselección de las candidatas, además de acompañarlas durante el proceso de obtención de la licencia profesional. Por su parte, OTIC Sofofa está a cargo del diseño, articulación y gestión técnica del programa, mientras que Automóvil Club de Chile será responsable de impartir la capacitación especializada.
Esta iniciativa forma parte de La Ruta, programa impulsado por TPS que busca ser un articulador del desarrollo local de Valparaíso, identificando necesidades, generando alianzas y promoviendo acciones orientadas a fortalecer la empleabilidad, la formación y el bienestar de las personas. A través de esta plataforma, TPS conecta al sector público, privado y a organizaciones sociales para impulsar proyectos que generen oportunidades concretas para la comunidad.
"Este programa refleja nuestro compromiso con el desarrollo de capacidades y la generación de oportunidades para la comunidad. A través de este curso, buscamos que más mujeres puedan acceder a una formación especializada que fortalezca su empleabilidad y amplíe sus posibilidades de desarrollo profesional", señaló Cristian Rodríguez, Gerente General de TPS.
Desde la Municipalidad de Valparaíso destacaron el compromiso de TPS con la formación y la empleabilidad de las mujeres. “Este curso representa una oportunidad concreta para que diez mujeres puedan adquirir una especialización que amplía sus posibilidades de inserción laboral y les permite proyectarse en una industria que históricamente ha estado más vinculada a los hombres. Desde la OMIL estamos contribuyendo en este proceso, acompañando la convocatoria, selección y empleabilidad de las participantes, porque creemos que cuando el sector público y privado trabajan coordinadamente se pueden generar oportunidades reales de capacitación y desarrollo para las vecinas de Valparaíso”, afirmó Nicole Galdames, directora de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional del municipio.
“La incorporación de más mujeres al sector del transporte y la logística es un desafío que requiere alianzas y acciones concretas. Desde Fedequinta valoramos esta iniciativa porque entrega herramientas reales para mejorar la empleabilidad, potenciar el talento femenino y responder a las necesidades de una industria que demanda cada vez más conductores profesionales capacitados” señaló Iván Mateluna, presidente Fedequinta.
Participantes valoran positivamente el curso
El programa de formación contempla clases teóricas en modalidad online y un completo proceso de capacitación práctica, con una duración total de 225 horas. Como parte de esta preparación, las participantes realizarán entrenamiento en un simulador de inmersión total, diseñado para fortalecer los conocimientos técnicos y desarrollar habilidades de conducción en vehículos de gran envergadura.
Posteriormente, avanzarán a la etapa de conducción práctica en camión articulado Clase A5, la que contempla 12 horas de capacitación individual, permitiendo consolidar las competencias necesarias para una operación segura, eficiente y acorde con los estándares de la industria del transporte.
Las participantes se manifestaron entusiasmadas con el inicio de este curso, como Paula Vásquez, del cerro Placeres de Valparaíso, comentó: “Yo vengo de familia de conductores de micros y estoy emocionada porque sé que lo voy a lograr y voy a manejar un camión. Tengo tres hijos, una de las cuales está en la universidad, se hace difícil de repente, pero estoy feliz por la oportunidad enorme para seguir adelante”.
Fanny Ramos, de Ramaditas, señaló que “estoy muy entusiasmada por sacar el curso porque es algo que estaba esperando hace mucho tiempo, el día que recibí la noticia de que había un cupo me emocioné porque es un logro grande con el que voy a poder sustentar a mi familia, que son mis tres hijos. Me veo trabajando acá en Valparaíso y puedo después optar a otras cosas, ahí vamos viendo paso a paso pero por ahora mi meta es terminar el curso”.
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