Terminal Portuario de Manta (TPM), de Ecuador, inició la ampliación del Patio 600, proyecto que contempla una inversión superior a US$2,3 millones y que permitirá incrementar la capacidad de almacenamiento y fortalecer las operaciones portuarias, en un escenario marcado por el fuerte crecimiento de las importaciones de vehículos. El comienzo de las obras contó con la presencia del viceministro de Servicios de Transporte, Byron Franco y autoridades provinciales y portuarias.
La obra se desarrollará sobre una superficie aproximada de tres hectáreas y tendrá un plazo de ejecución cercano a 180 días. Actualmente, el Patio 600 cuenta con una superficie de 32.768 m², según información de infraestructura publicada por TPM.
La ampliación coincide con un significativo aumento de la carga automotriz movilizada en el terminal. De acuerdo con cifras de TPM recogidas por El Diario, entre enero y julio de 2026 fueron desembarcados 58.839 vehículos, frente a 24.980 en igual periodo de 2025, lo que implica que la actividad más que se duplicó en un año.
Reforzamiento de operaciones Ro-Ro
El terminal dispone de infraestructura especializada para la atención de carga Ro-Ro, incluyendo automóviles, camiones y maquinaria. TPM cuenta con capacidad para almacenar alrededor de 5.000 vehículos dentro de sus instalaciones, a lo que se suma capacidad para otras 3.000 en su patio extraportuario ubicado en Jaramijó, según antecedentes difundidos por la Cámara Marítima del Ecuador (CAMAE), con información proporcionada por el operador.
El crecimiento también se refleja en las recaladas de buques especializados. Durante agosto, Manta recibió al “MV Glovis Lander”, car carrier operado por Hyundai Glovis, que arribó procedente de Lázaro Cárdenas, México, para desembarcar 2.797 vehículos.
Con la ampliación del Patio 600, TPM busca aumentar la disponibilidad de espacios para almacenamiento y responder a una actividad automotriz que ha adquirido un peso creciente dentro de sus operaciones. La obra considera además cerca de 300 empleos directos y más de 600 indirectos, junto con medidas de gestión y monitoreo ambiental durante su ejecución.
Por MundoMaritimo
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