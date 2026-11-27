En el marco de la edición especial en streaming del podcast “Transporte al Éxito”, organizada por BS Logistics SRL y titulada “Bolivia y el puerto de Arica: desafíos, soluciones y oportunidades”, el gerente general de Terminal Puerto Arica (TPA), Camilo Jobet, y el gerente general de Empresa Portuaria Arica (EPA), Jorge Cáceres, conversaron con Ana Karin Camacho, CEO de BS Logistics, sobre la gestión de contingencias, la eficiencia operacional y las inversiones destinadas a fortalecer el comercio exterior boliviano.

Continuidad operacional y gestión de contingencias

Uno de los principales temas abordados fue el impacto de los 55 días de paralización del transporte de carga en Bolivia, periodo durante el cual el puerto mantuvo la continuidad de sus operaciones. Cáceres detalló que se recibieron más de 10.000 contenedores y 33 naves, situación que tensionó la capacidad de almacenamiento del recinto portuario ante la imposibilidad de despachar las cargas.

En este contexto, TPA debió suspender temporalmente las desconsolidaciones para disponer de mayores superficies de almacenamiento. “En la medida que iba pasando el tiempo, hubo que tomar decisiones estratégicas. Y parte de estas definiciones fue ir utilizando los espacios del terminal que se realizaban tradicionalmente para el desconsolidado para poder acopiar las cargas”, explicó Jobet. Agregó que, “de modo contrario, la definición hubiese sido que no se podían descargar los buques. Y ante ese contexto, es importante entender que el impacto económico para el cliente iba a ser mucho más elevado”.

Ante la posibilidad de enfrentar nuevas interrupciones, EPA planteó anticipar el traslado de cargas al antepuerto, medida contemplada en un acuerdo suscrito con la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B) durante la crisis, cuya implementación finalmente no fue necesaria. Actualmente, las gestiones apuntan a que la Aduana boliviana simplifique los procedimientos asociados al traslado de las cargas.

“De este proceso aprendimos que no podemos estresar el sistema hasta los límites que llegamos y, por lo tanto, una de las decisiones sería adoptar con anticipación el traslado de carga una vez que el terminal llegue a un cierto porcentaje de ocupación”, sostuvo Cáceres. Además, especificó que “esto implica un costo de porteo, pero eso está acordado con ASP-B, y ese costo es mínimo respecto de la posibilidad de que esas cargas vayan a parar a otro puerto”.

Por su parte, Jobet destacó la importancia de incorporar recintos extraportuarios y disponer de información anticipada sobre las cargas. “Cuando tienes mayor capacidad del sistema también puedes enfrentar de manera más holgada estas contingencias. “Además, es importante avanzar, junto con la ASP-B, en la obligatoriedad de disponer de información sobre la carga antes del arribo de las naves. La ASP-B, dado su rol coordinador dentro de la cadena logística, es un actor clave para garantizar el acceso oportuno a esta información”.

Servicios y oportunidades para el comercio boliviano

Respecto de las ventajas competitivas del Puerto de Arica, Cáceres destacó su carácter multipropósito, la disponibilidad de equipamiento especializado y los beneficios derivados del Tratado de 1904, que contempla almacenamiento sin costo para las cargas generales bolivianas durante 60 días en el caso de las exportaciones y hasta un año para las importaciones.

En cuanto a los principales productos bolivianos exportados a través del terminal, Jobet mencionó los concentrados minerales de zinc y plomo, además de estaño y productos agroindustriales como soja, girasol, castañas, café y aceite de soja. Asimismo, manifestó su interés en un eventual incremento de los embarques de carne y destacó la apertura de una oficina comercial de TPA en Santa Cruz durante 2026.

Inversiones en infraestructura y equipamiento

En materia de infraestructura, EPA avanzó durante 2026 en la eliminación de los almacenes 5 y 6, en coordinación con TPA, para incrementar la capacidad y flexibilidad operacional. Asimismo, inició la operación de un nuevo almacén de minerales en el antepuerto, orientado a mejorar la eficiencia en el manejo de estos productos y reducir su impacto ambiental.

A largo plazo, la empresa portuaria contempla estudios de diseño para aumentar el calado y la longitud de los sitios de atraque, además de desarrollar un muelle granelero. Según Cáceres, estas iniciativas se enmarcan principalmente en la planificación de la próxima concesión portuaria, cuyo inicio está previsto a partir de 2034.

En paralelo, TPA avanza en su plan de renovación de equipos mayores, iniciado en 2023 con la incorporación de dos grúas Liebherr. “Durante este año pusimos la orden de compra para dos grúas adicionales, que son dos grúas Konecranes modelo ESP-10, que son de las más grandes en su familia de equipos, que deberían estar arribando al puerto el primer trimestre del 2027”, precisó Jobet.

El ejecutivo también destacó la incorporación del sistema Short Tension, destinado a reducir los movimientos de las naves durante su permanencia en los sitios de atraque, junto con la renovación de equipos menores y las inversiones en tecnología, entre ellas Expert Decking, módulo del sistema operativo que permite optimizar la planificación del patio de contenedores.

Por MundoMaritimo