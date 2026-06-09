Con el objetivo de conocer en terreno la realidad operativa, los desafíos y las oportunidades de crecimiento del principal terminal marítimo de la región, integrantes de la Comisión de Zonas Extremas del Senado realizaron una visita al Puerto de Arica, instancia en la que analizaron su importancia estratégica para el desarrollo económico de Arica y Parinacota y su contribución al comercio internacional.
La comisión estuvo integrada por los senadores Enrique Lee y Vlado Mirosevic, representantes de la Región de Arica y Parinacota; Miguel Ángel Calisto, senador por la Región de Aysén; y Carlos Kuschel, senador por la Región de Los Lagos, quienes recorrieron las instalaciones portuarias junto a Pablo Véliz, Gerente de Operaciones de Terminal Puerto Arica (TPA), y Javier Rivera, Gerente de Concesión y Logística de Empresa Portuaria Arica (EPA).
Durante el recorrido, se enfatizó sobre las capacidades operacionales, la infraestructura disponible y los proyectos que buscan fortalecer la competitividad del terminal, abordando además los principales desafíos que enfrenta el puerto en un contexto de crecimiento de la actividad logística y comercial de la macrozona norte.
Al respecto, Javier Rivera, gerente de Concesión y Logística de EPA y Pablo Véliz, Gerente de Operaciones de TPA destacaron la relevancia de esta instancia para dar a conocer a los integrantes de la Comisión de Zonas Extremas el rol estratégico que cumple el Puerto de Arica para el desarrollo de la macrozona norte, el sur del Perú y Bolivia. En ese sentido, señalaron que esta visita permitió mostrar en terreno la importancia que tiene el Puerto de Arica para la integración regional y el comercio internacional.
Asimismo, valoraron la oportunidad de presentar las capacidades operacionales, la infraestructura y los proyectos de crecimiento que se impulsan en el terminal, junto con los desafíos asociados a su desarrollo, enfatizando que es fundamental que las autoridades conozcan tanto las fortalezas como los desafíos que enfrenta el puerto para seguir creciendo de manera sostenible. En este contexto, coincidieron en que el puerto constituye una infraestructura clave para la integración regional, el comercio exterior y el fortalecimiento de iniciativas como los corredores bioceánicos, destacando que el Puerto de Arica será un actor fundamental para potenciar la competitividad y la conexión de Chile con los mercados de Sudamérica y Asia-Pacífico.
En tanto, el senador Enrique Lee destacó la visita de los integrantes de la Comisión de Zonas Extremas al Puerto de Arica, señalando la importancia de que parlamentarios de distintas regiones conozcan en terreno el rol estratégico que cumple esta infraestructura para el desarrollo del país. Asimismo, valoró la eficiencia del terminal, sus condiciones particulares derivadas de los tratados internacionales y su potencial participación en futuros proyectos como el Corredor Bioceánico. El parlamentario indicó que la comisión continuará abordando temas relacionados con el puerto en futuras sesiones y enfatizó que la seguridad constituye una de las principales prioridades para seguir fortaleciendo su desarrollo y competitividad.
Asimismo, los parlamentarios conocieron en terreno el funcionamiento del terminal y su aporte al desarrollo económico de la región, relevando la necesidad de continuar fortaleciendo la infraestructura logística y portuaria del país.
Por su parte, el senador por la región de Aysén Miguel Ángel Calisto comentó que "el Puerto de Arica cumple un rol geopolítico y económico fundamental para Chile y para la relación con nuestros países vecinos. Es una infraestructura estratégica que mueve la actividad productiva de distintos sectores y que tiene un enorme potencial para consolidarse como una plataforma clave hacia los mercados del Asia. Por eso, el desarrollo de los puertos y de los corredores bioceánicos debe ser una prioridad para el país".
Durante la jornada también se analizaron los desafíos que enfrenta el sistema portuario nacional en materia de competitividad, integración regional y seguridad, considerando el creciente intercambio comercial con los mercados sudamericanos y asiáticos.
Por último, el senador Vlado Mirosevic destacó el valor histórico y estratégico del Puerto de Arica para el desarrollo de la región, enfatizando la importancia de impulsar iniciativas que permitan fortalecer su competitividad y asegurar su participación en futuros proyectos de integración logística y comercial.
La visita de la Comisión de Zonas Extremas permitió generar un espacio de diálogo respecto al papel que cumple el Puerto de Arica como plataforma logística para el comercio exterior de Chile, Bolivia y el sur del Perú, así como su potencial participación en iniciativas de integración regional como los corredores bioceánicos.
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