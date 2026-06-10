Terminal Puerto Arica (TPA) continúa fortaleciendo su posición como uno de los principales actores logísticos del norte de Chile, alcanzando durante mayo un récord mensual de transferencia de carga, junto con importantes avances comerciales y operacionales en sus mercados estratégicos.

Durante mayo, el terminal movilizó más de 337 mil toneladas, convirtiéndose en el mayor volumen transferido en un solo mes durante 2026. Esta cifra supera en aproximadamente 67 mil toneladas al récord alcanzado el mes anterior, reflejando el sostenido crecimiento de la actividad portuaria y la confianza de los clientes en los servicios que ofrece TPA.

El desempeño acumulado del año también muestra resultados positivos. Entre enero y mayo, la transferencia total registra un incremento de 17% respecto al mismo período de 2025, consolidando una tendencia al alza en los distintos segmentos de carga que opera el terminal.

En materia de contenedores, mayo cerró con un aumento superior a 2.600 TEUs en comparación con el mismo período del año anterior, equivalente a un crecimiento de 15,5%. Asimismo, la cifra acumulada anual registra un incremento de 23,4% respecto a 2025, evidenciando un mayor dinamismo en el comercio exterior.

Otro de los aspectos destacados del mes fue el desempeño de la carga granelera. Durante mayo se movilizaron cerca de 140 mil toneladas, cifra que representa un aumento de 74% en comparación con el mismo mes del año pasado.

Dentro de este segmento, sobresalieron las operaciones de graneles vegetales, con la atención de seis naves, destacando la exportación de más de 50 mil toneladas de soja y el inicio de los embarques de azúcar a granel. Por su parte, en graneles minerales se atendieron cuatro naves, que movilizaron cerca de 42 mil toneladas de graneles minerales .

En el ámbito comercial, uno de los hitos más relevantes fue la inauguración de la nueva oficina de TPA en Santa Cruz, Bolivia, iniciativa que permite fortalecer la cercanía con los clientes y continuar impulsando el crecimiento del principal mercado del terminal.

Los resultados también reflejan el positivo desempeño del comercio boliviano. Entre enero y mayo, las importaciones provenientes de Bolivia aumentaron 45% respecto al mismo período del año anterior. Asimismo, las exportaciones bolivianas en contenedores continúan creciendo, con un aumento del 10% respecto a las cifras registradas durante 2025.

En relación con el mercado peruano, durante mayo se desarrolló la tercera versión del Curso Internacional de Operaciones Portuarias (CIOP Perú 2026), instancia que permitió acercar a clientes y actores logísticos a la operación del terminal y fortalecer los vínculos comerciales con este importante mercado.

Además, el puerto comenzó a recibir un relevante proyecto fotovoltaico destinado al sur del Perú, reafirmando el rol estratégico de TPA como plataforma logística para proyectos de gran envergadura y para el desarrollo del comercio exterior de los países vecinos.

Desde el terminal destacaron que estos resultados reflejan el compromiso de TPA con la excelencia operacional, la mejora continua y el fortalecimiento de su propuesta de valor para sus clientes, contribuyendo al desarrollo económico y logístico de la macrozona andina.