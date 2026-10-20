Terminal Puerto Arica (TPA) cerró el 16 de octubre la 13.ª versión del Curso Internacional de Operaciones Portuarias (CIOP) Bolivia. La iniciativa reunió durante tres jornadas a clientes y representantes de compañías bolivianas que conocieron en terreno la operación del terminal. La convocatoria marca un hito para el curso y refleja el interés del sector importador y exportador de Bolivia por conocer de cerca el puerto por el que se moviliza gran parte de su comercio exterior.
“Bolivia es nuestro principal mercado y el CIOP es un espacio para que sus usuarios conozcan a las personas y los procesos que están detrás de cada operación. Este encuentro tiene valor para ellos, y nos compromete a seguir mejorando cada año”, destacó Hermann Gratz, Gerente comercial de TPA
Durante tres jornadas, los participantes completaron un programa que abordó distintos ámbitos de la logística portuaria, a cargo de profesionales especialistas de TPA y en colaboración con la Aduana Chilena y ASPB. Conocieron desde adentro cómo se gestionan las funciones operativas del terminal, entre ellas el transporte, el almacenamiento y la distribución de la carga, y los procesos que permiten que los envíos lleguen a más de 270 destinos en los cinco continentes.
Hugo Adolfo Rodríguez González, parte del equipo de la Cámara de Industria Comercio, servicios, y turismo de Santa Cruz, Bolivia, comentó su impresión respecto al CIOP: "lo que me llevo de estos tres días es la mejor impresión del equipo, el profesionalismo, en los altos estándares de calidad con los que trabaja termina el puerto de Arica".
El programa incluyó recorridos por las instalaciones del terminal y presentaciones de los equipos de Operaciones terrestres, marítimas y Comercial, que permitieron a los participantes conocer en terreno cada uno de los procesos. La instancia abrió además un espacio de conversación entre los asistentes, representantes de empresas del rubro, para intercambiar experiencias y miradas sobre la logística del comercio exterior boliviano.
Por su parte, Noelia Landa, de MSC Bolivia, comentó respecto al programa: "hemos conocido bastante de la operativa, he aprendido mucho sobre tener un criterio operativo para poder atender a mis clientes".
Brenda Aguilar, de MEDLOG Tracking, La Paz Bolivia, destaca sobre el CIOP que "realmente uno no dimensiona lo grande que es y todo lo que se hace cuando lo trabajas por fuera y de lejos. Así que la visita a Puerto y todas las gestiones que se hace es lo más que me llevo".
Además de su componente formativo, el CIOP abrió un espacio de contacto directo entre los equipos de TPA y quienes toman decisiones logísticas en Bolivia. Ese vínculo permite conocer de primera fuente las necesidades de los clientes y anticiparse a ellas.
TPA dictó curso gratuito a 20 universitarios de Bolivia y Perú sobre operaciones portuarias
TPA realizó Séptima versión del Curso Internacional de Operaciones Portuarias-Bolivia
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