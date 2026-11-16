Con la realización de TOC Asia en Singapur, los días 10 y 11 de noviembre, concluyó el calendario internacional de TOC Worldwide correspondiente a 2026. El ciclo comenzó con TOC Europe, desarrollado entre el 19 y 21 de mayo en Hamburgo, Alemania, y continuó con TOC Américas, celebrado del 20 al 22 de octubre en Cartagena de Indias, Colombia.

Precisamente, TOC Américas destacó por sus cifras de participación. De acuerdo con el informe de resultados publicado por la organización, el encuentro congregó a más de 1.800 asistentes internacionales, más de 100 empresas expositoras y más de 80 relatores del más alto nivel, reuniendo a representantes de distintos segmentos de la cadena logística, de la industria portuaria y del transporte marítimo.

Participación internacional y perfil de los asistentes

El informe señala que el evento contó con representantes de más de 60 países y que el 77% de los asistentes correspondió a profesionales con capacidad de decisión de compra. Asimismo, un 33% desempeña cargos de alta dirección.

En cuanto a los sectores representados, el 31% correspondió a operadores portuarios y terminales; el 23% a navieras, propietarios de carga, operadores logísticos y marítimos; el 8% a consultoras, inspección e ingeniería civil; el 6% a asociaciones, organismos gubernamentales y medios de comunicación; y el 3% a servicios financieros, seguros y asesoría jurídica.

La distribución de funciones profesionales también reflejó una participación diversa. Además del 33% correspondiente a altos ejecutivos, destacaron las áreas de ventas, marketing y comunicaciones (11,5%), operaciones (8,5%), ingeniería y tecnologías de automatización (6,5%) y desarrollo de negocios y estrategia (6%).

Respecto de la procedencia de los participantes, el reporte identifica a Colombia, Panamá, Ecuador, Estados Unidos y Chile como los cinco principales países de origen en su clasificación geográfica. Les siguen México, Brasil, Perú, España y Alemania.

Contactos empresariales y actividad profesional

Otro indicador corresponde a los más de 1.300 visitantes identificados con intención de compra, pertenecientes a empresas y organizaciones del sector marítimo-portuario.

Entre las compañías representadas figuraron navieras como MSC, Maersk, CMA CGM, Hapag-Lloyd, ONE, Evergreen, PIL; operadores portuarios, entre ellos: DP World, PSA, APM Terminals, Hutchison Ports y SSA Marine, junto con autoridades portuarias, operadores logísticos y proveedores de servicios provenientes de toda la región.

La aplicación de contactos profesionales del encuentro TOC GO registró más de 1.250 usuarios activos, más de 2.100 acreditaciones escaneadas y más de 4.500 conexiones realizadas. Asimismo, más de 900 usuarios establecieron contacto con al menos otra persona, mientras que los expositores alcanzaron un promedio de 22 contactos.

En su evaluación del encuentro, Puerto de Cartagena- anfitrión del evento, señaló que “la experiencia en TOC Américas ha sido sumamente gratificante. Ha permitido conocer de primera mano las tendencias más innovadoras en logística y gestión portuaria, además de establecer vínculos con destacados profesionales que comparten una visión de transformación de la industria”.

La Cámara Marítima Colombiana, destacó que se trato de “una excelente oportunidad para comprender el futuro de la logística portuaria e inspirarse en las últimas tecnologías e innovaciones disponibles en el mercado”.

En tanto, ZPMC destacó la posibilidad de reunir a distintos actores de la cadena logística, señalando que constituye “una forma muy eficiente de comparar estrategias, reunirse con responsables de la toma de decisiones y definir medidas prácticas para mejorar el desempeño portuario y de la cadena de suministro”.

El encuentro también incluyó una serie de entrevistas en que participaron representantes del Grupo Puerto de Cartagena, Pacific International Lines (PIL), Falabella Group, Ocean Network Express (ONE) Latin America, Alphaliner y Sociedad Portuaria Puerto Bahía, entre otras. Estas conversaciones abordaron distintas perspectivas de la industria marítima, portuaria y logística, complementando las actividades de exhibición y conferencias desarrolladas en Cartagena. Las entrevistas pueden consultarse en este enlace oficial.

Próxima edición en Panamá

Concluido el calendario 2026, TOC Worldwide prepara sus encuentros de 2027. TOC Europe se desarrollará del 25 al 27 de mayo en Hamburgo, mientras que TOC Asia tendrá lugar del 23 al 24 de noviembre en Singapur.

En tanto, TOC Américas 2027 se realizará del 26 al 28 de octubre en el Panama Convention Center, Ciudad de Panamá. Según el informe, más del 80% del espacio de exhibición ya se encuentra reservado, anticipando la continuidad de la participación empresarial en la próxima edición y confirmando el impacto y la relevancia del principal encuentro de la industria portuaria, logística y marítima de la región.

Por MundoMaritimo