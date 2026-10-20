En el marco de TOC Américas 2026, que se realiza en Cartagena de Indias, Colombia, los delegados del encuentro participaron este lunes 19 de octubre en un tour portuario por las terminales operadas por Grupo Puerto Cartagena: Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) y Contecar. La actividad permitió conocer las instalaciones, los equipos y los servicios vinculados con las operaciones de carga y la atención de buques, previo al inicio de las conferencias CSC Live y TECH TOC , programadas del 20 al 23 de octubre.

Infraestructura y capacidad operacional

En SPRC, el recorrido de los grupos de delegados a través del terminal incluyó las áreas de mantenimiento preventivo y predictivo, monitoreo de equipos, servicios de carga, descarga, almacenamiento y consolidación de contenedores, además de los sistemas de inspección. Los delegados también pudieron presenciar las operaciones de las grúas RTG eléctricas, además conocieron las instalaciones de seguridad industrial, equipadas con ambulancia, camión de bomberos y equipos para responder ante emergencias relacionadas con el manejo de cargas peligrosas.

La visita contempló los sitios y frentes de atraque que cuentan con grúas pórtico que permiten atender varios buques simultáneamente. Eduardo Bustamante, director de Operaciones de Grupo Puerto Cartagena, explicó el trabajo que se realiza al interior del edificio de Operaciones del terminal. En la oportunidad destacó el reciente arribo de grúas RTG completamente eléctricas, las cuales cuentan con tecnología de operación remota.

En tanto, Contecar presentó sus capacidades de almacenamiento y consolidación de carga, con más de 37.000 m² de bodegas y 15.000 m² de instalaciones destinadas a estas operaciones. La terminal cuenta además con un área de 1.900 m² para la transferencia de carga perecedera refrigerada; además, dispone de sistemas automatizados para el registro de contenedores, camiones y conductores.

Entre las instalaciones visitadas también destacó el Centro de Entrenamiento Logístico Portuario (CELP), donde Karina Kure, directora de Gestión Humana, Grupo Puerto de Cartagena, explicó a los delegados cómo operan los simuladores de equipos portuarios y laboratorios, además, detalló sobre las capacitaciones en logística y respuesta ante emergencias. “El CELP es único en Latinoamérica y constituye un factor diferencial en la prestación de servicios portuarios y logísticos, al fortalecer la formación y las competencias de nuestros trabajadores”, sostuvo.

Por último, el recorrido concluyó en la terminal de cruceros de SPRC, que recibe cerca de 200 buques y más de 450.000 visitantes al año. En las instalaciones los asistentes pudieron disfrutar de comidas y bebidas típicas de Colombia.

Comercio y conectividad

La agenda de TOC Américas 2026 continuará el 20 de octubre con la primera jornada de conferencias, articulada en torno al concepto “Conflicto, comercio y (des)conectividad… ¿Dónde está el crecimiento?”. Este eje guiará los debates de la Conference Supply Chain (CSC Live), con foco en los desafíos que enfrenta el comercio global y las cadenas de suministro.

La sesión que iniciará la jornada será “De Colombia al mundo: una conversación con Grupo Puerto de Cartagena”, prevista entre las 10:20 y las 11:00 horas de Colombia en el CSC Live Theatre. Participarán Karina Kure, y Giovanni Benedetti, Chief Commercial Officer de Grupo Puerto de Cartagena. La conversación será moderada por Carlos González, socio y fundador de Multimodal Consulting.

Según el programa del evento, la sesión abordará el papel de Grupo Puerto de Cartagena como principal puerta de entrada marítima de Colombia y uno de los hubs de transbordo de contenedores más importantes de la región del Caribe.

Por MundoMaritimo