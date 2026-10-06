El Índice Global de Movilización Portuaria de Contenedores de Drewry cayó un 3,3% mensual en julio y se situó un 1,3% por debajo del mismo mes del año anterior. El resultado profundiza la desaceleración del volumen movilizado en los puertos, cuyo crecimiento acumulado hasta julio alcanzó apenas un 2,2%.

La tasa de crecimiento promedio móvil de los últimos 12 meses descendió al 3,8%, su nivel más bajo en más de dos años. Según la consultora, las presiones sobre la capacidad portuaria fueron uno de los principales factores destacados en su última evaluación, en un contexto de elevada utilización de las instalaciones y perturbaciones meteorológicas.

En China, tres tifones ocurridos en pocas semanas interrumpieron las operaciones de los dos mayores puertos del mundo. Estas alteraciones agravaron las restricciones que ya enfrentaban las instalaciones de mayor tamaño debido a los altos niveles de utilización registrados durante el primer semestre de 2026.

El Índice de Movilización Portuaria de Contenedores de la Gran China retrocedió un 6,6% mensual en julio, aunque mantuvo un aumento interanual del 1,1%. Drewry señaló que la elevada utilización de los puertos chinos durante el primer semestre había incrementado la congestión, situación que se intensificó con el paso de tres tifones en un período de cinco semanas.

Durante agosto, las operaciones portuarias se mantuvieron estables en el norte y el sudeste de Asia. Sin embargo, Busan, en Corea del Sur, experimentó mayores presiones como consecuencia de los cierres portuarios en China.

En Norteamérica, el índice regional aumentó un 0,6% mensual en julio, pero cayó un 1,0% interanual. A su vez, la tasa de crecimiento promedio móvil de los últimos 12 meses profundizó su descenso en terreno negativo, hasta situarse en un −1,1%.

Pese al incremento mensual del conjunto de la región, sus principales puertas de entrada registraron retrocesos. Los volúmenes movilizados en el puerto de Los Ángeles disminuyeron un 5,8% en julio, mientras que los de Long Beach bajaron un 1,7%.

Europa también presentó una contracción. Su Índice de Movilización Portuaria de Contenedores cayó un 1,3% mensual y un 2,2% interanual en julio. Drewry describió un débil desempeño durante el primer semestre entre los tres principales puertos del noroeste europeo.

En Amberes-Brujas, los volúmenes acumulados hasta junio disminuyeron un 1,5%. Bremerhaven, en cambio, se apartó de esa tendencia y registró un crecimiento del 6,3%.

Cabe mencionar que los índices de Drewry miden el crecimiento o la disminución de los volúmenes portuarios mensuales, con ajustes de calendario y una base de enero de 2019 igual a 100. Se elaboran a partir de una muestra de más de 340 puertos, que representan más del 80% del volumen mundial.

La consultora también desarrolló un modelo de estimación de corto plazo que utiliza datos de capacidad de los buques y tiempo de permanencia en terminales, derivados de su modelo propio basado en el Sistema de Identificación Automática (AIS), para anticipar la evolución de la movilización portuaria de contenedores.

Por MundoMaritimo