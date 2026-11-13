El transporte marítimo de contenedores mantiene tarifas spot elevadas en las principales rutas marítimas, aunque recientemente se registraron retrocesos ante la moderación de la demanda y la falta de efectividad de los incrementos generales de tarifas (GRI) impulsados por las líneas navieras. Paralelamente, las proyecciones para 2027 apuntan a una reducción de los fletes, debido a un crecimiento de la flota superior al de la demanda, aunque las tensiones geopolíticas continúan introduciendo incertidumbre.

Según el análisis de Judah Levine, director de Investigación de Freightos, las tarifas spot en la ruta Transpacífico retrocedieron ligeramente durante la última semana, en un contexto de moderación de la demanda y dificultades de las líneas navieras para concretar los últimos incrementos generales de tarifas (GRI) anunciados.

Las tarifas se situaron en US$8.200/FEU desde Asia hacia la Costa Oeste de Estados Unidos (USWC) y US$9.700/FEU hacia la Costa Este (USEC), niveles que todavía se mantienen próximos a sus máximos.

En las rutas Asia-Europa, las navieras también parecen haber abandonado sus expectativas de aplicar incrementos desde el 1 de noviembre. Las tarifas hacia el norte de Europa disminuyeron 5%, hasta US$3.400/FEU, mientras que hacia el Mediterráneo retrocedieron 1%, alcanzando US$4.300/FEU. Pese a ello, ambas rutas registran aumentos interanuales de 50% y 88%, respectivamente.

Perspectivas de tarifas y capacidad

El informe Ocean Outlook 2027 de Xeneta proyecta que las tarifas spot promedio globales disminuirán 30% durante 2027, mientras que las correspondientes a contratos de largo plazo retrocederán 5%, tomando como referencia el tercer trimestre de 2026.

La consultora fundamenta estas previsiones en un crecimiento estimado de 6,8% de la flota mundial, con incorporaciones de capacidad por 2,9 millones de TEUs y desguaces equivalentes a 500.000 TEUs. En contraste, la demanda aumentaría entre 2,5% y 4%. “La cuestión es si algo más volverá a interponerse”, advierte la consultora respecto de las perspectivas de reducción tarifaria.

La eventual normalización de los tránsitos por el Mar Rojo también podría incrementar la disponibilidad de capacidad. Durante 2026, la reorganización de servicios ya permitió liberar 599.000 TEUs nominales, proceso que podría continuar durante el primer semestre de 2027.

Sin embargo, el desequilibrio entre los flujos de exportación e importación desde China constituye un factor que podría sostener los fletes en las rutas de mayor actividad. Actualmente, el país exporta seis contenedores por cada unidad cargada que importa, frente a 3,3 en 2019.

Geopolítica y confiabilidad: desafíos para 2027

Las perspectivas de reducción de las tarifas también están condicionadas por la evolución de los conflictos geopolíticos y sus efectos sobre los costos operacionales. Según Xeneta, las tarifas spot desde el Lejano Oriente hacia la USWC aumentaron 343% en octubre respecto del 28 de febrero, antes del inicio de la crisis en Medio Oriente, reflejando la magnitud de las alteraciones experimentadas por el mercado.

A ello se suman las restricciones al tránsito por el Estrecho de Ormuz y el encarecimiento del bunker. En Singapur, el precio del combustible de alto contenido de azufre (HSFO) aumentó 107% desde el 27 de febrero, mientras que los recargos promedio por combustible en contratos de largo plazo de cuatro rutas principales desde el Lejano Oriente crecieron 42%, hasta US$820/FEU. En el ámbito comercial, persiste la incertidumbre arancelaria, pese a que Estados Unidos y China acordaron extender hasta el 10 de enero la suspensión recíproca de los recargos portuarios.

Las disrupciones también han afectado la confiabilidad de los servicios. Xeneta informó que este factor a nivel global descendió a 27% durante el tercer trimestre de 2026, con retrasos promedio de seis días en los arribos de portacontenedores. En septiembre, el indicador cayó hasta 4% entre el Lejano Oriente y Europa, mientras que Gemini Cooperation retrocedió desde 70% en junio a 40% en septiembre

Aunque la consultora prevé una recuperación de la confiabilidad durante el primer semestre de 2027, estima que esta alcanzaría como máximo alrededor del 40%. Asimismo, advierte que las cancelaciones de itinerarios (blank sailings) y la ampliación de los tiempos de tránsito programados pueden mejorar los indicadores sin representar necesariamente un avance operacional: “Una mejor cifra de confiabilidad conseguida mediante menos zarpes no equivale a un servicio más confiable”, concluye.

Por MundoMaritimo