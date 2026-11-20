Las tarifas del transporte aéreo de carga desde China hacia Norteamérica alcanzaron su nivel más alto desde junio de 2022, impulsadas por la creciente demanda de equipos tecnológicos vinculados a la inteligencia artificial (IA) y las restricciones de capacidad durante la temporada alta. Los precios llegaron a US$9,25 por kilogramo, un incremento del 65% desde comienzos de octubre, y podrían superar los US$10 durante las próximas semanas.
De acuerdo con Judah Levine, jefe de Investigación de Freightos, la combinación de una demanda sostenida y una oferta limitada de espacio mantiene la presión sobre las tarifas, cuyo máximo estacional podría alcanzarse recién a mediados de diciembre. El especialista señaló que los volúmenes asociados a la construcción de centros de datos se han convertido en uno de los principales motores de crecimiento del transporte aéreo de carga.
Demanda tecnológica y presión sobre la capacidad
Según el análisis semanal de Freightos, las tarifas entre China y Norteamérica aumentaron un 16% durante la última semana, hasta los US$9,25 por kilogramo, superando ampliamente el máximo de US$8 registrado durante la temporada alta de 2025, alcanzado a mediados de diciembre.
El incremento ocurre en un contexto de mayor movimiento de componentes electrónicos, equipos informáticos y cargas de alto valor, al que se suman los embarques asociados a las festividades de fin de año. Pese a que las aerolíneas han incorporado capacidad en las principales rutas, Freightos indicó que las tarifas promedio de 2026 se mantienen un 20% por encima de las registradas en el mismo período del año anterior. En particular, los precios desde el Sudeste Asiático hacia Norteamérica presentan un aumento del 30%.
En tanto, las tarifas transatlánticas subieron un 12% durante la última semana, hasta un promedio de US$3,27 por kilogramo, su nivel más alto desde diciembre de 2022. Levine atribuyó esta tendencia a la demanda estacional entre Europa y Estados Unidos, los desvíos de carga de origen asiático hacia rutas alternativas y las reducciones de capacidad asociadas a los itinerarios de invierno.
Caída del combustible aún no se refleja en las tarifas
Uno de los factores que podría moderar los precios durante las próximas semanas es la disminución de los costos energéticos. Según datos de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), citados por Levine, los precios del jet fuel acumulan una caída del 11% durante noviembre, mientras que los del petróleo han retrocedido aproximadamente un 18%.
Sin embargo, el analista advirtió que existe un desfase entre las variaciones del precio del crudo y su transmisión a los combustibles refinados. Además, sostuvo que la presión de la demanda en las rutas del Transpacífico podría limitar las reducciones tarifarias, incluso ante menores costos operacionales.
IATA confirma expansión del mercado mundial
El escenario coincide con los últimos resultados publicados por IATA y previamente informados por MundoMarítimo, que muestran un crecimiento interanual del 7,7% en la demanda mundial de carga aérea durante septiembre de 2026, frente a un aumento del 2,7% en la capacidad disponible.
La organización destacó que todas las regiones registraron crecimiento, con ocho meses consecutivos de expansión en las rutas entre Asia y Norteamérica, donde la demanda aumentó un 17% interanual en septiembre. En tanto, las aerolíneas de Latinoamérica y el Caribe registraron un incremento del 6,7% en sus volúmenes transportados, acompañado de una expansión del 7,6% en capacidad.
Marie Owens, vicepresidenta sénior de Sostenibilidad y economista jefe de IATA, destacó que el fortalecimiento del comercio mundial, la actividad manufacturera y los envíos relacionados con la IA continúan favoreciendo al sector. No obstante, advirtió que la rentabilidad sigue siendo uno de los principales desafíos para las aerolíneas, debido a la evolución de los costos del combustible.
Por MundoMaritimo
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