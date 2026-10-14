Más del 80% del comercio internacional de cargas por volumen se moviliza por vía marítima, una red que depende en parte de un número limitado de estrechos, canales y corredores capaces de conectar océanos y reducir de manera significativa las distancias entre los principales mercados.

Estos puntos, conocidos como chokepoints, concentran buena parte del tránsito marítimo mundial y permiten evitar rutas considerablemente más extensas. Sin embargo, esa misma concentración hace que conflictos, accidentes, sequías o restricciones operacionales en estos puntos clave puedan obligar a las navieras a modificar sus rutas y utilizar alternativas más extensas y costosas.

Panamá y las alternativas alrededor de Sudamérica

El Canal de Panamá conecta directamente los océanos Pacífico y Atlántico, evitando que los buques deban rodear Sudamérica. De acuerdo con la Autoridad del Canal, cerca del 3% del comercio marítimo mundial utiliza la vía, cuya red comprende 180 rutas y conecta 1.920 puertos en 170 países.

Su operación, sin embargo, depende de la disponibilidad de agua. Recientemente, el déficit hídrico obligó a mantener medidas de ahorro y ajustes de capacidad, reflejando uno de los factores que pueden limitar el funcionamiento de la vía interoceánica.

Cuando el tránsito por Panamá enfrenta restricciones, el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos pueden servir como alternativas para rodear el continente sudamericano. El cambio de ruta, no obstante, implica itinerarios considerablemente más extensos y riesgos más altos para la navegación.

Suez y Bab el-Mandeb forman un mismo corredor

En el eje entre Europa y Asia, el Canal de Suez conecta el Mediterráneo con el Mar Rojo, mientras que Bab el-Mandeb comunica este último con el Golfo de Adén y el océano Índico.

Según el “Examen del transporte marítimo 2024” de UNCTAD, Suez concentra alrededor del 10% del comercio marítimo mundial por volumen y el 22% del comercio en contenedores. En el ámbito petrolero, la Agencia Internacional de Energía (IEA) estimó que en 2023 unos 7,2 millones de barriles diarios de crudo y productos petrolíferos atravesaron la ruta del Mar Rojo y Suez, cerca del 10% del comercio mundial de petróleo por vía marítima. Por su parte, la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) situó la participación de Bab el-Mandeb en aproximadamente el 12% del comercio marítimo mundial de petróleo durante el primer semestre de ese año.

Las disrupciones iniciadas a fines de ese año por la crisis de seguridad en el Mar Rojo mostraron la relación entre ambos puntos: si los buques evitan Bab el-Mandeb, gran parte del tránsito puede utilizar el Canal de Suez.

Durante 2026 comenzó una recuperación parcial del tránsito, aunque el funcionamiento de la vía continúa condicionado por las amenazas a la seguridad en la zona.

Buena Esperanza absorbe parte de los desvíos

Cuando los buques evitan el Canal de Suez y el Mar Rojo, una de las principales alternativas consiste en rodear África por el Cabo de Buena Esperanza.

A diferencia de los estrechos y canales, este paso no constituye técnicamente un chokepoint, sino una ruta de desvío utilizada para mantener el flujo marítimo cuando otras rutas presentan restricciones.

Según la EIA, durante el segundo trimestre de 2026 circularon por esta ruta alrededor de 9,4 millones de barriles diarios de petróleo y otras cargas líquidas. El uso de esta alternativa permite mantener las cadenas de transporte, pero aumenta las distancias, los días de navegación, el consumo de combustible y el tiempo durante el cual la capacidad de los buques permanece ocupada.

Ormuz concentra los flujos energéticos del Golfo Pérsico

Otro de los principales puntos de concentración se encuentra en el Estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán.

En condiciones normales, aproximadamente una cuarta parte del petróleo comercializado por vía marítima atraviesa esta vía, junto con volúmenes relevantes de gas natural licuado. Su exposición a interrupciones volvió a manifestarse en 2026. UNCTAD reportó que, durante marzo, los tránsitos de buques llegaron a caer cerca de 95% en el punto de mayor disrupción.

Existen oleoductos que permiten desviar parte de los flujos de petróleo, aunque su capacidad no sustituye completamente el volumen que normalmente utiliza el estrecho.

Malaca concentra gran parte del tráfico marítimo asiático

En Asia, el Estrecho de Malaca conecta el océano Índico con el Mar de China Meridional y el Pacífico y constituye la ruta más corta entre Medio Oriente y varios de los principales mercados de Asia oriental.

UNCTAD estimó que alrededor del 24% del volumen del comercio marítimo mundial atravesó esta vía durante 2023. Su importancia también se refleja en los flujos energéticos. La EIA registró 16,6 millones de barriles diarios de petróleo y otros tipos de carga líquida durante el segundo trimestre de 2026.

Los estrechos de Sunda y Lombok pueden utilizarse como alternativas, aunque su uso implica modificar las rutas respecto del paso por Malaca.

Gibraltar y los estrechos turcos conectan rutas europeas y del Mar Negro

En el Mediterráneo occidental, el Estrecho de Gibraltar conecta este mar con el Atlántico y articula rutas entre Europa, América, África y el Canal de Suez.

La IEA estimó que alrededor del 16% del comercio marítimo mundial por volumen atravesó Gibraltar durante 2023. Más al este, los estrechos del Bósforo y Dardanelos permiten conectar el Mar Negro con el Mediterráneo y forman parte de las rutas utilizadas para exportaciones energéticas y de graneles procedentes de la región.

Durante el segundo trimestre de 2026, la EIA estimó un flujo de 4,1 millones de barriles diarios de petróleo y otros tipos de carga líquida a través de los estrechos turcos.

El comercio se desvía, pero las distancias aumentan

Las interrupciones en los chokepoints no implican que el comercio marítimo se detenga. En muchos casos, los buques pueden utilizar rutas alternativas, aunque el cambio aumenta las distancias recorridas y el tiempo necesario para transportar la misma carga.

Ese efecto quedó reflejado en 2024, cuando las disrupciones en el Mar Rojo llevaron a numerosos buques a evitar Suez y rodear África por el Cabo de Buena Esperanza, mientras el Canal de Panamá todavía enfrentaba restricciones asociadas a la sequía. Según la UNCTAD, en 2024 el comercio marítimo mundial creció 2,2% en volumen respecto de 2023, mientras que las toneladas-milla aumentaron 5,9%, casi tres veces más rápido, debido en gran parte a las rutas más largas.

Por MundoMaritimo