La negociación de los contratos de transporte marítimo de contenedores a largo plazo para 2027 estará marcada por las perspectivas de un creciente desequilibrio entre oferta y demanda, la eventual normalización de los tránsitos por el Canal de Suez y la persistencia de riesgos geopolíticos y operacionales. Según un análisis de Xeneta, estas condiciones abren espacio para que los propietarios de carga negocien sus tarifas y evalúen modalidades de contratación más flexibles.
La consultora proyecta para 2027 un crecimiento de la flota global de portacontenedores del 6,8%, dentro de un rango de entre 5,4% y 8,3%, mientras que la demanda aumentaría un 3,25%, con estimaciones que oscilan entre el 2,5% y el 4%. Incluso si el volumen de desguace de buques duplicara lo previsto, la expansión de la oferta continuaría superando a la de la demanda.
La incorporación de capacidad tampoco será homogénea entre las líneas navieras. CMA CGM y MSC liderarían la recepción de nuevos buques durante 2027, mientras que HMM y Yang Ming registrarían las menores expansiones.
Flexibilidad contractual
En el marco de la décima edición de Xeneta Summit, realizada en Múnich, representantes de la industria abordaron el futuro de las relaciones comerciales a largo plazo entre líneas navieras, freight forwarders y propietarios de carga, ante la volatilidad del mercado y los cambios en el transporte marítimo contenerizado.
Tras su participación en el encuentro, Rolf Habben Jansen, CEO de Hapag-Lloyd, abordó esta problemática a través de LinkedIn, señalando que “los contratos fijos de doce meses no siempre son la mejor solución” cuando las condiciones del mercado pueden cambiar drásticamente en pocos meses.
Entre las modalidades examinadas por Xeneta figuran los contratos indexados, en los que las tarifas se ajustan periódicamente, de manera mensual o trimestral, conforme a un indicador de mercado previamente acordado entre las partes.
Peter Sand, analista jefe de Xeneta, explica que bajo este esquema el propietario de carga “paga más cuando el mercado sube y menos cuando baja”. Según el analista, esta modalidad reduce los incentivos de las líneas navieras para reasignar espacio a clientes dispuestos a pagar tarifas superiores.
Factores de riesgo
Entre las variables que podrían incidir en los contratos para 2027 figura el retorno de las líneas navieras al Canal de Suez. Al cierre de octubre, el 54% de los servicios entre Asia y Europa transitaba por esta vía, mientras que Xeneta anticipa una normalización casi completa hacia mediados del próximo año.
Otro factor corresponde al eventual impacto del fenómeno de El Niño sobre el Canal de Panamá, que podría derivar en restricciones al número de tránsitos y al calado máximo autorizado durante los primeros cuatro o cinco meses de 2027.
A ello se suma la evolución del precio del bunker. Durante 2026, el recargo promedio por este concepto aumentó cerca de un 50% en las cuatro principales rutas comerciales desde el Lejano Oriente.
En las rutas de retorno (backhaul), el incremento de estos recargos contrarrestó el descenso de las tarifas base, por lo que el costo total del flete experimentó escasas variaciones. Para 2027, Xeneta prevé una disminución de los precios del combustible.
Confiabilidad de los servicios
El análisis también destaca la importancia de considerar conjuntamente la confiabilidad y las cancelaciones de itinerarios (blank sailings) al negociar los contratos.
La confiabilidad se encuentra en su nivel más bajo desde julio de 2022, con retrasos de entre nueve y diez días en los servicios hacia Europa, frente a uno o dos días en las rutas transatlánticas.
Sand advierte que la metodología habitual de medición de la confiabilidad de los itinerarios considera únicamente los buques que efectivamente zarparon, excluyendo las cancelaciones de zarpes (blank sailings). Así, una naviera puede cancelar un zarpe programado para mejorar sus indicadores de confiabilidad.
Sin embargo, explica, para los propietarios de carga que tenían espacio reservado en el itinerario cancelado, esto puede traducirse en retrasos adicionales, al tener que esperar un nuevo zarpe.
Por MundoMaritimo
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