Singapur conserva su posición como la principal ciudad marítima del mundo en 2026, seguida por Shanghái, Londres, Róterdam y Tokio, según la séptima edición del informe “The Leading Maritime Cities of the World 2026”, elaborado por DNV y Menon Economics.

El reporte busca identificar las ciudades que ofrecen las mejores condiciones para que las empresas y profesionales del sector marítimo puedan establecerse, operar y desarrollarse, considerando tanto sus capacidades actuales como su preparación frente a las transformaciones de la industria.

La investigación examinó inicialmente más de 15.000 ciudades mediante indicadores marítimos objetivos, seleccionando 50 para la clasificación definitiva. Estas fueron evaluadas mediante 48 indicadores, de los cuales 34 son objetivos y 14 subjetivos, incorporando las respuestas de 208 expertos internacionales.

Cinco criterios de evaluación

La metodología considera cinco pilares: 1) transporte marítimo, 2) finanzas y derecho marítimo, 3) tecnología marítima, 4) puertos y logística, y 5) atractivo y competitividad.

Entre los aspectos analizados figuran las flotas controladas por armadores, conectividad portuaria, construcción naval, patentes, servicios financieros y jurídicos, innovación, disponibilidad de combustibles alternativos, capital humano y condiciones para desarrollar negocios.

El informe también incorpora nuevas variables relacionadas con eficiencia energética, suministro eléctrico desde tierra, investigación tecnológica y capacidad de adaptación a las transformaciones del sector.

Singapur consolida su liderazgo

Singapur encabeza tres de los cinco pilares: transporte marítimo, puertos y logística, y atractivo y competitividad. Además, ocupa el tercer puesto en finanzas y derecho marítimo y el cuarto en tecnología.

Shanghái asciende desde la cuarta posición de 2024 hasta la segunda, impulsada por su liderazgo tecnológico, actividad portuaria, construcción naval y conectividad. Londres conserva el tercer lugar, destacando especialmente en servicios financieros, seguros y derecho marítimo.

Róterdam retrocede del segundo al cuarto puesto, aunque mantiene su fortaleza como centro portuario e industrial, mientras Tokio avanza desde el séptimo hasta el quinto lugar gracias a sus capacidades navieras, financieras y tecnológicas.

La distribución de las primeras posiciones deja a Asia con tres ciudades entre las cinco principales, frente a dos de Europa.

Las 20 principales ciudades marítimas

Tras las cinco primeras posiciones, la clasificación continúa con 6) Oslo; 7) Busan; 8) Nueva York; 9) Hamburgo; 10) Copenhague; 11) Hong Kong; 12) Dubái; 13) Atenas; 14) Incheon/Seúl; 15) Abu Dabi; 16) París; 17) Beijing; 18) Taipéi; 19) Amberes y 20) Houston.

Entre los cambios más significativos destaca Atenas, que asciende desde el puesto 35 en 2024 al 13 en 2026, mientras Incheon/Seúl avanza desde el 26 al 14 y Taipéi desde el 36 al 18.

São Paulo: única representante latinoamericana

São Paulo ocupa el puesto 50) de la clasificación general y constituye la única ciudad de América Latina y el Caribe incluida entre los 50 centros marítimos evaluados.

Su presencia contrasta con la concentración de ciudades asiáticas y europeas, que dominan las posiciones superiores del ranking. El resultado también refleja la limitada representación regional dentro de una clasificación que considera capacidades marítimas, financieras, tecnológicas y logísticas.

Competitividad frente a las transformaciones

El informe subraya que la competitividad marítima depende cada vez más de la integración entre infraestructura, servicios especializados, innovación y talento: “La historia demuestra que las principales ciudades marítimas pueden ascender y caer. El liderazgo no puede darse por sentado”, advirtió un representante del sector marítimo de Singapur consultado para el estudio.

Desde Londres, otro participante reforzó esta perspectiva: “Ser pionero no es suficiente. Si una ventaja no se mantiene, otros aprenderán de ella, se pondrán al día y finalmente la superarán”.

Según DNV y Menon Economics, las ciudades mejor posicionadas son aquellas capaces de combinar su escala marítima actual con la adaptación tecnológica, la transición energética y la coordinación entre empresas, instituciones y centros de investigación.

Por MundoMaritimo