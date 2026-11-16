La plataforma china de e-commerce Shein está transformando su modelo logístico para adaptarse a las nuevas condiciones del comercio internacional, tras la eliminación de la exención arancelaria de minimis en 2025 y 2026. Según un análisis de Transport Intelligence (Ti), la compañía está impulsando un sistema de producción basado en datos, mayor automatización y una red de inventarios regionales, lo que apunta a diversificar sus operaciones de transporte y reducir su dependencia de la carga aérea.
Durante los últimos años, empresas de moda rápida como Shein y Temu impulsaron un crecimiento significativo de la demanda de transporte aéreo, debido a los elevados volúmenes de productos comercializados directamente desde China hacia consumidores internacionales. Sin embargo, los cambios regulatorios en mercados clave, particularmente Estados Unidos y Europa, modificaron las condiciones que sustentaban este modelo de distribución.
Impacto en resultados
Los resultados financieros de Shein correspondientes al primer semestre de 2026 reflejan los efectos de este nuevo escenario. La compañía registró ingresos por US$20.100 millones, un crecimiento interanual del 1%, mientras que su beneficio operacional disminuyó un 52,9%, hasta US$493 millones.
Pese a esta caída, la compañía mantuvo su expansión comercial. El número de clientes activos aumentó de 254 millones a 291 millones durante los últimos seis meses, mientras que los pedidos totales crecieron un 7,6% interanual. No obstante, las ventas en Estados Unidos y Europa retrocedieron tras la eliminación de la exención de minimis, aunque fueron parcialmente compensadas por el crecimiento en otros mercados.
Uno de los principales desafíos ha sido el incremento de los costos logísticos. Durante el segundo trimestre, los gastos asociados al procesamiento y cumplimiento de pedidos (fulfilment) aumentaron un 50% interanual, presionando los márgenes operacionales de la compañía.
Innovación logística
Para enfrentar estas condiciones, Shein desarrolló un modelo denominado Large-scale Automated Test-and-Reorder (LATR), basado en pruebas y reposición automatizada a gran escala. Según la compañía, este sistema "sustenta cada parte de nuestro negocio, desde cómo identificamos la demanda y diseñamos productos, hasta cómo producimos, preparamos y entregamos los pedidos".
La estrategia busca aprovechar de manera más eficiente los datos de consumo para ajustar la producción y distribución a la demanda real. Al mismo tiempo, contempla una transformación de su infraestructura logística, con mayor presencia de inventarios en los mercados de destino y la incorporación de tecnologías de automatización.
En Europa, Shein señaló que su "prioridad clave es aumentar la cobertura de inventario local", permitiendo mantener productos más cerca de los consumidores. Para ello, cuenta con un importante centro logístico en Varsovia, Polonia, complementado por instalaciones de menor tamaño en distintos mercados europeos. En Estados Unidos, mantiene una estructura similar, con un centro de distribución de gran escala en Indiana.
La compañía también evalúa incorporar sistemas robotizados de preparación de pedidos y clasificación automatizada, con el objetivo de mejorar la eficiencia de sus operaciones. Sin embargo, reconoce que "localizar una mayor proporción del inventario provocará un aumento moderado de los costos de cumplimiento de pedidos en el corto plazo".
Diversificación del transporte
De acuerdo con Ti, una de las principales implicancias de esta transformación es el cambio desde un modelo altamente dependiente del transporte aéreo hacia una combinación de servicios marítimos, aéreos y terrestres, destinados a abastecer múltiples hubs de inventario distribuidos internacionalmente.
Este enfoque permitiría a Shein reorganizar sus cadenas de suministro y adaptar sus operaciones a las nuevas condiciones arancelarias, manteniendo su capacidad de respuesta frente a las variaciones de la demanda.
El análisis de Ti concluye que la eliminación de la exención de minimis no ha significado la desaparición de Shein ni de otros grandes operadores del e-commerce como demandantes de servicios logísticos. Por el contrario, estas compañías están adaptando sus estrategias de abastecimiento y distribución, manteniendo su relevancia para los proveedores internacionales de transporte y logística.
Por MundoMaritimo
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