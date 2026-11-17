Un tanquero que transitaba por el Estrecho de Ormuz fue atacado por segunda vez al norte de la ciudad portuaria de Khasab, en Omán, dejando a su tripulación sin localizar, según informó este martes 17 de noviembre la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO).

El segundo ataque ocurrió aproximadamente a siete millas náuticas (13 kilómetros) al norte de Khasab y provocó un incendio a bordo. De acuerdo con UKMTO, que citó información de una agencia de seguridad marítima, todavía se desconoce la magnitud de los daños sufridos por la embarcación y la situación de sus tripulantes.

Previamente, el organismo había informado que la tripulación se encontraba a salvo tras un primer ataque registrado el lunes 16 de noviembre. Sin embargo, el incidente dejó al buque sin capacidad operativa luego de que se declarara un incendio en su sala de máquinas. Hasta el momento, no se han entregado nuevos antecedentes sobre su condición.

Riesgos para la navegación

El nuevo incidente se produce en medio de una escalada de amenazas contra el transporte marítimo de hidrocarburos en Medio Oriente. La Guardia Revolucionaria de Irán informó el lunes que dos tanqueros habían impactado minas en el Estrecho de Ormuz, provocando explosiones, mientras que otros seis tanqueros se habrían incendiado en incidentes similares entre el domingo y el lunes.

No obstante, Reuters señaló que no pudo verificar de manera independiente estas afirmaciones. La sucesión de ataques mantiene la preocupación por la seguridad de las rutas marítimas de la región, especialmente considerando la importancia estratégica del Estrecho de Ormuz para el abastecimiento energético internacional.

Según datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE), durante 2025 transitaron por esta ruta aproximadamente 15 millones de barriles diarios de petróleo crudo, lo que refleja su relevancia para las exportaciones de los productores de Medio Oriente.

Mercado petrolero

Pese al deterioro de las condiciones de seguridad, los precios internacionales del petróleo cerraron el lunes con caídas superiores al 3%, impulsadas por señales de recuperación de los flujos de exportación a través de Ormuz y expectativas de un excedente de oferta.

Los futuros del Brent retrocedieron US$3,40, equivalentes a un 3,6%, hasta US$92,44 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) disminuyó US$2,84, un 3,2%, situándose en US$85,72 por barril.

La AIE proyectó que el mercado petrolero mundial volverá a registrar un superávit durante el cuarto trimestre de 2026, con una oferta promedio de 105 millones de barriles diarios, superando en 1,7 millones de barriles la demanda prevista. Esta estimación responde a una recuperación de las exportaciones de Medio Oriente más rápida que el crecimiento del consumo global.

Por su parte, Goldman Sachs anticipó que el Brent promediará US$88 por barril en 2027, aunque advirtió que los ataques contra naves en Medio Oriente podrían generar presiones alcistas en el corto plazo.

En tanto, analistas de BMI señalaron que la recuperación de los flujos petroleros de la OPEP+ continúa siendo frágil, debido a la persistencia de riesgos geopolíticos y posibles interrupciones en la producción y las exportaciones, factores que seguirán condicionando la evolución de los precios internacionales.

Por MundoMaritimo