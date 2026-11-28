El mercado internacional tanquero enfrenta perspectivas de menores tarifas de fletes durante 2027 y 2028, en un escenario condicionado por las interrupciones de las exportaciones de petróleo en el estrecho de Ormuz, el mar Rojo y Rusia. Según el último análisis de BIMCO sobre el sector, la evolución de estas restricciones determinará el comportamiento de la demanda de buques y las distancias de navegación durante los próximos dos años.
En lo que va de 2026, los volúmenes transportados de petróleo y productos pesados han disminuido un 5% interanual, mientras que las cargas de productos refinados limpios registran una caída del 11%. En paralelo, la demanda de transporte marítimo de crudo ha retrocedido un 13%, pese al reciente incremento de las exportaciones desde el golfo Pérsico.
Para evaluar las perspectivas del mercado, BIMCO considera dos escenarios: uno en que las interrupciones comienzan a resolverse gradualmente durante 2027 y desaparecen en 2028, y otro en que las restricciones actuales permanecen sin cambios durante ambos años.
Perspectivas para el transporte de crudo y derivados
En el escenario de normalización, se anticipa un crecimiento significativo de la demanda de tanqueros de crudo durante 2027, impulsado por una expansión de la oferta mundial de petróleo, mayores volúmenes transportados y una posible reposición de inventarios. “Para 2028, el principal impulso provendría de un aumento de las distancias promedio de navegación, conforme se recuperen los patrones del comercio petrolero”, apuntan.
En cambio, si las interrupciones se mantienen, la demanda de transporte de crudo crecería entre un 2,5% y un 4,5% en 2027, mientras que en 2028 registraría una variación de entre -0,5% y 1,5%. En ambos períodos, el crecimiento previsto sería inferior al de la oferta de buques, generando condiciones menos favorables para el mercado.
Las perspectivas para los tanqueros de productos refinados son más limitadas. BIMCO prevé que “el procesamiento mundial de las refinerías crezca a un ritmo menor que la oferta de petróleo, restringiendo el aumento de los volúmenes transportados. Además, una eventual normalización de las rutas marítimas permitiría retomar los tránsitos por el canal de Suez en lugar de los desvíos por el cabo de Buena Esperanza, reduciendo las distancias promedio de navegación”.
Fletes retroceden desde máximos de octubre
Aunque las tarifas de transporte permanecen elevadas, los índices Global Dirty Tanker Index y Global Clean Tanker Index, elaborados por Platts de S&P Global Energy, se encuentran entre un 25% y un 30% por debajo de sus máximos de octubre. Esta corrección responde, entre otros factores, a las expectativas de que pueda evitarse una escalada de la guerra con Irán, al incremento de las exportaciones desde el golfo Pérsico y a la disminución de la congestión marítima, que ha aumentado la disponibilidad efectiva de buques.
Para los tanqueros de crudo, el escenario de normalización contempla un debilitamiento de los fletes durante 2027, seguido de una estabilización en 2028. No obstante, BIMCO advierte: “Los fletes podrían debilitarse aún más si el aumento previsto de las distancias promedio de navegación no se materializa”.
En el escenario de interrupciones persistentes, las tarifas podrían seguir disminuyendo durante ambos años, debido a que el crecimiento de la flota superaría al de la demanda.
Para los tanqueros de productos refinados, las perspectivas son similares en ambos escenarios. Como señala el reporte, “el potencial de crecimiento de la demanda de buques es limitado y se prevé que el crecimiento de la oferta supere al de la demanda”.
En consecuencia, el organismo proyecta una reducción de los fletes de este segmento tanto en 2027 como en 2028, independientemente de que las actuales interrupciones del comercio petrolero se resuelvan o continúen.
Por MundoMaritimo
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