El mercado mundial del transporte marítimo de contenedores presenta señales divergentes en sus principales rutas, con una tendencia descendente de las tarifas spot en el Transpacífico y expectativas de recuperación en los servicios entre Asia y Europa. Este escenario se desarrolla en medio de ajustes de capacidad de las líneas navieras, congestión portuaria, incertidumbre geopolítica y perspectivas de sobreoferta de capacidad para 2027.
Según el informe publicado por Drewry el 19 de noviembre, el World Container Index (WCI) disminuyó 3% semanal, hasta US$4.176 por contenedor de 40 pies (FEU), aunque permanece 126% por encima del nivel registrado un año atrás. La caída estuvo impulsada principalmente por el debilitamiento de las tarifas en la ruta Transpacífico, donde los valores acumulan siete semanas consecutivas de retrocesos.
En particular, la ruta Shanghái-Nueva York registró una disminución de 9%, hasta US$8.194/FEU, su menor nivel en 15 semanas, mientras que Shanghái-Los Ángeles retrocedió 5%, hasta US$7.026/FEU, el mínimo de las últimas 12 semanas.
Ante la debilidad de la demanda, las líneas navieras están reduciendo capacidad mediante cancelaciones de itinerarios (blank sailings). Drewry contabilizó diez cancelaciones anunciadas para la próxima semana en el Transpacífico, frente a cuatro durante la actual. Pese a estos ajustes, la consultora prevé nuevas disminuciones tarifarias.
Asia-Europa: expectativas de recuperación
En contraste, las tarifas en la ruta Shanghái- Génova aumentaron 6%, hasta US$4.436/FEU, después de tres semanas de estabilidad, mientras que los valores para Shanghái-Róterdam permanecieron sin cambios en US$3.496/FEU.
Drewry identificó cuatro blank sailings anunciados para la próxima semana en Asia-Europa/Mediterráneo, frente a cinco durante la actual. Paralelamente, diversas navieras anunciaron recargos por temporada alta (PSS) de entre US$1.000 y US$1.600/FEU, aplicables desde diciembre.
La consultora espera que el fortalecimiento de la demanda previo a la nueva temporada de contratos y al Año Nuevo chino favorezca incrementos tarifarios durante las próximas semanas.
Sin embargo, Judah Levine, jefe de Investigación de Freightos, advirtió en su análisis del 17 de noviembre que los aumentos generales de tarifas (GRI) implementados a comienzos de mes no consiguieron consolidarse: “Esta estabilidad demuestra que los GRI de comienzos de mes no tuvieron éxito y sugiere que los aumentos previstos para mediados de mes podrían tampoco concretarse”, señaló.
Según Freightos, las tarifas Asia-Norte de Europa se situaban alrededor de US$3.400/FEU, mientras que para Asia-Mediterráneo alcanzaban aproximadamente US$4.300/FEU. Ambos valores se mantenían entre 40% y 50% por encima de los registrados un año antes.
Sobreoferta y riesgos operacionales
Levine también destacó el progresivo retorno de los servicios de las líneas navieras al Mar Rojo en la ruta Asia-Europa, circunstancia que, combinada con la expansión de la flota global portacontenedores, podría intensificar el desequilibrio entre oferta y demanda.
“Junto con el rápido crecimiento de la flota mundial, el retorno al Mar Rojo aumenta la probabilidad de que las navieras enfrenten un desafío de sobrecapacidad —y presiones a la baja sobre las tarifas en distintas rutas— el próximo año”, proyectó.
A corto plazo, la congestión en puertos del norte de Europa está retrasando el retorno de contenedores vacíos hacia Asia, generando preocupación por eventuales restricciones de disponibilidad de equipos. Drewry también reportó una recuperación de los tránsitos por el Canal de Suez, con 57 buques durante la última semana.
En Estados Unidos, Freightos identificó persistentes retrasos en el transporte ferroviario de contenedores desde Los Ángeles y Long Beach, junto con riesgos de interrupciones laborales.
Respecto del Canal de Panamá, Levine indicó que las mejores precipitaciones permitieron revertir las restricciones de calado y tránsito aplicadas anteriormente. Aunque persiste la posibilidad de nuevas limitaciones asociadas al fenómeno de El Niño, las últimas proyecciones apuntan a un riesgo menor de interrupciones severas durante el cuarto trimestre y el primer semestre de 2027.
En este contexto, Drewry anticipa que la combinación de incertidumbre geopolítica, congestión y diferencias regionales de demanda mantendrá la inestabilidad de las tarifas marítimas.
Por MundoMaritimo
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