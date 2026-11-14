La confiabilidad de los itinerarios de los servicios de portacontenedores a nivel mundial descendió por quinto mes consecutivo durante octubre de 2026, alcanzando un 24%, tres puntos porcentuales menos que en septiembre y su nivel más bajo desde julio de 2022, según el último informe de Xeneta. Paralelamente, los retrasos promedio de los arribos aumentaron 0,4 días, situándose en 6,4 días, reflejando las dificultades que enfrenta la industria para recuperar la regularidad.
Desempeño por rutas
La ruta entre el Lejano Oriente y Europa registró una leve recuperación de tres puntos porcentuales, alcanzando una confiabilidad del 7%, mientras que los retrasos promedio disminuyeron a 9 días. En tanto, los servicios entre el Lejano Oriente y Norteamérica mantuvieron una confiabilidad del 19%, con demoras de 6,3 días. Xeneta advierte que las “mejoras marginales en las rutas vinculadas con Asia hacen improbable una recuperación por encima del 25% antes de 2027”.
Medio Oriente presentó el desempeño más bajo, con apenas un 12%, dos puntos porcentuales menos que en septiembre y su menor registro desde enero de 2020. En contraste, la ruta entre Europa y Norteamérica lideró los indicadores, con un 53% de confiabilidad y retrasos promedio de solo 2 días.
Navieras y alianzas
Las diferencias de confiabilidad entre las líneas navieras se redujeron de 42 a 36 puntos porcentuales. Maersk registró la mayor caída mensual, retrocediendo siete puntos hasta el 39%, mientras que Hapag-Lloyd mantuvo un 41%. En el extremo inferior, Wan Hai y Yang Ming alcanzaron un 5% y 6%, respectivamente, permaneciendo entre las tres líneas navieras con peor desempeño durante cinco meses consecutivos.
A nivel de alianzas Gemini Cooperation también perdió su ventaja frente a los servicios independientes. En la ruta entre el Lejano Oriente y Europa registró una confiabilidad del 7%, frente al 23% de los servicios fuera de alianzas, mientras que hacia Norteamérica alcanzó un 18%, frente al 39%.
Ante este escenario, Xeneta advierte que "las líneas navieras que cobran una prima por confiabilidad tendrán que defender sus posiciones ruta por ruta durante esta temporada de licitaciones". Asimismo, recomienda a los propietarios de carga evaluar el desempeño específico de cada servicio antes de negociar las tarifas contractuales para 2027.
Congestión portuaria
África encabezó los indicadores regionales de congestión, con un 33% de los buques en espera y demoras promedio de 2,8 días. El puerto de Beira registró una espera promedio de 12,8 días, mientras que Medio Oriente presentó esperas de 1,9 días y un 27% de naves en espera, destacando Fujairah y Khor Fakkan, con porcentajes del 81% y 64%, respectivamente.
En el noreste de Asia, la proporción de buques en espera disminuyó del 30% al 26%. En Shanghái, la fila diaria promedio cayó de 86 a 36 naves durante octubre. Sin embargo, las navieras omitieron el 35% de las recaladas de carga programadas en los servicios hacia Norteamérica, frente al 0% registrado en octubre de 2025.
Cancelaciones y perspectivas
Las cancelaciones de itinerarios programados (blank sailings) aumentaron durante octubre. En la ruta entre el Lejano Oriente y Europa, las líneas navieras retiraron el 18% de la capacidad prevista, frente al 6% de septiembre, mientras que en los servicios hacia Norteamérica la proporción alcanzó el 14%, frente al 7% del mes anterior.
Pese a estos ajustes, el impacto sobre la confiabilidad fue limitado. En el tránsito entre el Lejano Oriente y Europa, la confiabilidad de los arribos aumentó apenas tres puntos porcentuales, del 4% al 7%. Según Xeneta, "los retrasos en la red son demasiado profundos para que las cancelaciones de itinerarios puedan restablecer la confiabilidad de manera significativa".
De cara a 2027, la consultora recomienda incorporar indicadores de confiabilidad de arribos, retrasos promedio y blank sailings en las negociaciones contractuales. Asimismo, advierte que la disminución de la congestión no implica necesariamente una normalización de los itinerarios, debido a la persistencia de retrasos en los arribos y la elevada utilización de los patios portuarios.
Por MundoMaritimo
Confiabilidad de itinerarios mejora en ambas costas de Sudamérica mientras que a nivel global cae al 27%
Confiabilidad de itinerarios del sector portacontenedor se deteriora y cae un 27% en febrero
3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.