La confiabilidad de los itinerarios de los servicios de portacontenedores a nivel mundial descendió por quinto mes consecutivo durante octubre de 2026, alcanzando un 24%, tres puntos porcentuales menos que en septiembre y su nivel más bajo desde julio de 2022, según el último informe de Xeneta. Paralelamente, los retrasos promedio de los arribos aumentaron 0,4 días, situándose en 6,4 días, reflejando las dificultades que enfrenta la industria para recuperar la regularidad.

Desempeño por rutas

La ruta entre el Lejano Oriente y Europa registró una leve recuperación de tres puntos porcentuales, alcanzando una confiabilidad del 7%, mientras que los retrasos promedio disminuyeron a 9 días. En tanto, los servicios entre el Lejano Oriente y Norteamérica mantuvieron una confiabilidad del 19%, con demoras de 6,3 días. Xeneta advierte que las “mejoras marginales en las rutas vinculadas con Asia hacen improbable una recuperación por encima del 25% antes de 2027”.

Medio Oriente presentó el desempeño más bajo, con apenas un 12%, dos puntos porcentuales menos que en septiembre y su menor registro desde enero de 2020. En contraste, la ruta entre Europa y Norteamérica lideró los indicadores, con un 53% de confiabilidad y retrasos promedio de solo 2 días.

Navieras y alianzas

Las diferencias de confiabilidad entre las líneas navieras se redujeron de 42 a 36 puntos porcentuales. Maersk registró la mayor caída mensual, retrocediendo siete puntos hasta el 39%, mientras que Hapag-Lloyd mantuvo un 41%. En el extremo inferior, Wan Hai y Yang Ming alcanzaron un 5% y 6%, respectivamente, permaneciendo entre las tres líneas navieras con peor desempeño durante cinco meses consecutivos.

A nivel de alianzas Gemini Cooperation también perdió su ventaja frente a los servicios independientes. En la ruta entre el Lejano Oriente y Europa registró una confiabilidad del 7%, frente al 23% de los servicios fuera de alianzas, mientras que hacia Norteamérica alcanzó un 18%, frente al 39%.

Ante este escenario, Xeneta advierte que "las líneas navieras que cobran una prima por confiabilidad tendrán que defender sus posiciones ruta por ruta durante esta temporada de licitaciones". Asimismo, recomienda a los propietarios de carga evaluar el desempeño específico de cada servicio antes de negociar las tarifas contractuales para 2027.

Congestión portuaria

África encabezó los indicadores regionales de congestión, con un 33% de los buques en espera y demoras promedio de 2,8 días. El puerto de Beira registró una espera promedio de 12,8 días, mientras que Medio Oriente presentó esperas de 1,9 días y un 27% de naves en espera, destacando Fujairah y Khor Fakkan, con porcentajes del 81% y 64%, respectivamente.

En el noreste de Asia, la proporción de buques en espera disminuyó del 30% al 26%. En Shanghái, la fila diaria promedio cayó de 86 a 36 naves durante octubre. Sin embargo, las navieras omitieron el 35% de las recaladas de carga programadas en los servicios hacia Norteamérica, frente al 0% registrado en octubre de 2025.

Cancelaciones y perspectivas

Las cancelaciones de itinerarios programados (blank sailings) aumentaron durante octubre. En la ruta entre el Lejano Oriente y Europa, las líneas navieras retiraron el 18% de la capacidad prevista, frente al 6% de septiembre, mientras que en los servicios hacia Norteamérica la proporción alcanzó el 14%, frente al 7% del mes anterior.

Pese a estos ajustes, el impacto sobre la confiabilidad fue limitado. En el tránsito entre el Lejano Oriente y Europa, la confiabilidad de los arribos aumentó apenas tres puntos porcentuales, del 4% al 7%. Según Xeneta, "los retrasos en la red son demasiado profundos para que las cancelaciones de itinerarios puedan restablecer la confiabilidad de manera significativa".

De cara a 2027, la consultora recomienda incorporar indicadores de confiabilidad de arribos, retrasos promedio y blank sailings en las negociaciones contractuales. Asimismo, advierte que la disminución de la congestión no implica necesariamente una normalización de los itinerarios, debido a la persistencia de retrasos en los arribos y la elevada utilización de los patios portuarios.

Por MundoMaritimo