La industria del transporte marítimo de contenedores atraviesa un período marcado por el crecimiento de los volúmenes movilizados y un comportamiento desigual de las tarifas spot en las principales rutas comerciales. Mientras los volúmenes transportados a nivel global alcanzaron un nuevo máximo en agosto, las líneas navieras enfrentan señales de moderación de la demanda, perspectivas de mayor disponibilidad de capacidad y un escenario geopolítico complejo, caracterizado por ataques contra buques mercantes en Medio Oriente y el Mar Negro.

Tarifas spot y perspectivas comerciales

Según Judah Levine, director de investigación de Freightos, las tarifas entre Asia y la Costa Oeste de Estados Unidos (USWC) retrocedieron 2% semanal, hasta US$8.150/FEU, mientras que las correspondientes a la Costa Este (USEC) permanecieron estables. En la ruta Asia-norte de Europa tampoco se registraron variaciones, a diferencia de Asia-Mediterráneo, donde los fletes aumentaron 7%, hasta US$3.800/FEU.

En las rutas del Transpacífico, la prolongación de la temporada alta y la congestión en puertos del Lejano Oriente han sostenido las tarifas desde julio. Sin embargo, el reciente descenso hacia la USWC podría anticipar una tendencia bajista tras la Golden Week china (1 al 7 de octubre).

Esta perspectiva coincide con las proyecciones de la National Retail Federation (NRF), que anticipan una disminución mensual de 11% en las importaciones marítimas estadounidenses durante noviembre. Pese a ello, el volumen anual se aproximaría al récord de 2021, superando en 1,4% el registro de 2025.

En las rutas Asia-Europa, las tarifas acumulan descensos desde julio, asociados principalmente a una menor demanda posterior a la temporada alta y al incremento gradual de los tránsitos por el Mar Rojo. No obstante, los valores todavía superan los US$3.000/FEU y se sitúan aproximadamente 70% por encima de los niveles de un año atrás.

De cara a las negociaciones de contratos anuales para 2027, el crecimiento de la flota mediante nuevas entregas y la posibilidad de mayores tránsitos por el Mar Rojo generan expectativas de menores tarifas, aunque la congestión persistente en el norte de Europa y el Lejano Oriente continúa proporcionando cierto respaldo a las tarifas.

Nuevo máximo en volúmenes globales

En paralelo, Simon Heaney, Senior Manager, Container Research de Drewry, destacó que el tráfico mundial de contenedores cargados alcanzó 17,5 millones de TEUs en agosto de 2026, según datos de Container Trades Statistics (CTS).

La cifra representa un crecimiento interanual de 3,8%, mientras que el volumen acumulado durante los primeros ocho meses aumentó 4,7% respecto del mismo período de 2025.

Aunque estos resultados confirman la resiliencia del transporte marítimo contenerizado, la moderación reciente de las tasas de crecimiento interanual sugiere que el ritmo de expansión comienza a desacelerarse.

Geopolítica amenaza al transporte marítimo

A las variables comerciales se suma el deterioro de las condiciones de seguridad marítima. Esta semana dos buques mercantes naufragaron recientemente en el área del Estrecho de Ormuz tras sufrir ataques con proyectiles.

Uno de ellos fue el portacontenedores “GFS Pride”, de 2.824 TEUs, cuyos 21 tripulantes fueron evacuados sin lesiones. El segundo correspondió al granelero “Cape Dao”, afectado por un ataque anterior que dejó un tripulante fallecido.

La inseguridad también alcanza al Mar Negro. Cerca de la desembocadura del Danubio, el tanquero quimiquero “Wine Trader” sufrió un ataque con drones que provocó un incendio. Cinco de sus 12 tripulantes fueron rescatados, mientras continuaba la búsqueda de siete desaparecidos. En otro incidente, el “Yara J” se incendió en aguas territoriales rumanas, aunque toda su tripulación resultó ilesa.

Estos acontecimientos añaden incertidumbre a una industria que, pese a mantener elevados volúmenes de transporte, enfrenta simultáneamente presiones sobre las tarifas, cambios en la capacidad disponible y crecientes riesgos para la seguridad de sus operaciones.

Por MundoMaritimo