Los cambios en las condiciones del hielo marino en el Ártico, junto con los esfuerzos de Rusia por desarrollar la Ruta Marítima del Norte (NSR, por su sigla en inglés), están generando nuevas oportunidades para el transporte de graneles sólidos. De acuerdo con un análisis de BRS Dry Bulk, la ruta comienza a adquirir relevancia tanto para determinados tipos de carga como para el reposicionamiento de buques entre los océanos Atlántico y Pacífico.

El principal atractivo de esta ruta radica en su capacidad para reducir las distancias de navegación entre el noreste de Asia y el norte de Europa entre un 30% y un 35% respecto del itinerario convencional a través del Canal de Suez, posibilitando ahorros en tiempo y consumo de combustible.

Según datos del Centre for High North Logistics (CHNL), durante los primeros nueve meses de 2026 se registraron 104 tránsitos por la NSR, frente a los 103 contabilizados durante todo 2025. Asimismo, la capacidad conjunta de los buques que utilizaron la rujta alcanzó los 7,8 millones de dwt, superando en un 26% los 6,2 millones de dwt del año anterior.

Para BRS Dry Bulk, el crecimiento de la capacidad por sobre el número de tránsitos sugiere una tendencia hacia la utilización de buques de mayor porte, con potenciales mejoras en las economías de escala.

Crecimiento de los volúmenes de carga

De acuerdo con datos de AXSMarine, los volúmenes de graneles sólidos transportados en dirección este aumentaron desde 620.000 toneladas en todo 2025 hasta aproximadamente 2,33 millones de toneladas en lo que va de 2026.

Murmansk se mantiene como el principal puerto de origen, con 1,43 millones de toneladas, seguido por Ust-Luga, con 430.000 toneladas. Ambos concentran alrededor del 80% de los volúmenes transportados en esta dirección.

La consultora indica que la ruta comienza a mostrar “las características de una ruta de carga que conecta la oferta de Rusia y el norte de Europa con los mercados asiáticos”.

En sentido oeste, los volúmenes también aumentaron, pasando de 100.000 toneladas en 2025 a 220.000 toneladas en lo que va de 2026. Estos movimientos podrían ofrecer alternativas comerciales para el reposicionamiento de graneleros hacia Rusia occidental y Europa, acortando los trayectos en lastre.

Actualmente, más del 80% de los graneleros que utilizan la NSR son de propiedad china, mientras que la mayoría supera los 20 años de antigüedad.

Restricciones operativas y económicas

Pese a estos avances, la estacionalidad continúa siendo una limitación significativa. Las condiciones del hielo restringen el período de navegación comercialmente atractivo para los graneleros convencionales.

A ello se suman los requerimientos de certificación de clase de hielo, asistencia de rompehielos, primas de seguros, restricciones regulatorias, sanciones y disponibilidad de carga.

“La verdadera cuestión comercial es si los ahorros en tiempo de navegación y consumo de combustible son suficientes para compensar los costos y riesgos adicionales asociados al uso de la NSR”, sostiene BRS Dry Bulk.

La disponibilidad de naves adecuadas constituye otro desafío. La consultora identifica a nivel mundial 269 buques con clase de hielo de entre 5.000 y 30.000 dwt, de los cuales 106 (39,4%) son de propiedad china.

Asimismo, Rusia deberá continuar ampliando su flota de rompehielos de propulsión nuclear y la disponibilidad de buques mercantes aptos para navegar en aguas con hielo.

Una alternativa estacional, no un sustituto de Suez

BRS Dry Bulk advierte que los tránsitos individuales deben interpretarse como “experimentos comerciales iniciales”, antes que como evidencia de la consolidación de una ruta de graneles sólidos entre China y Europa.

En el corto plazo, el valor comercial de la NSR radicaría en ofrecer una opción estacional adicional para determinados flujos de carga y para el reposicionamiento de buques entre el Atlántico y el Pacífico, más que en sustituir al Canal de Suez.

Por MundoMaritimo