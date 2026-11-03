El mercado de transporte marítimo de graneles podría debilitarse gradualmente entre 2026 y 2028, debido a una desaceleración de la demanda y al aumento previsto de las entregas de nuevos buques. Según el reporte Dry Bulk Shipping Market de BIMCO, este deterioro habría comenzado a observarse durante el segundo semestre de 2026, aunque desde niveles relativamente elevados de actividad.
Las perspectivas también están condicionadas por las interrupciones del transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz y el Mar Negro, que afectan los volúmenes de carga y las distancias navegadas.
Ormuz condiciona las perspectivas del mercado
BIMCO identifica el cierre efectivo del Estrecho de Ormuz como una de las principales fuentes de incertidumbre. “En condiciones normales, alrededor del 4% de la demanda de transporte de graneles sólidos utiliza esta ruta, especialmente para embarques de granos y graneles menores”, apuntan.
La organización contempla dos escenarios. Si Ormuz permanece efectivamente cerrado durante 2027 y 2028, la demanda de transporte crecería entre un 0,5% y un 2,5% anual, frente a un aumento de la oferta de buques de entre el 3% y el 4%, impulsado principalmente por mayores entregas de unidades Capesize.
En cambio, si el tránsito se normaliza desde 2027, tanto la oferta como la demanda crecerían un punto porcentual adicional ese año. La recuperación favorecería los embarques hacia el Golfo Pérsico, aunque también permitiría reincorporar al mercado los buques actualmente inmovilizados en la zona.
Efectos del mar Negro y el mar Rojo
Las interrupciones en el Mar Negro representan otro factor de riesgo. Los ataques contra buques e infraestructura portuaria han reducido las exportaciones de granos de Rusia y Ucrania, afectando el suministro internacional.
BIMCO considera que “parte de los embarques retrasados durante 2026 se trasladará a 2027. Sin embargo, si esas cargas no llegan al mercado, el crecimiento del volumen de graneles podría ser hasta 0,5 puntos porcentuales inferior al previsto, mientras que el de granos podría reducirse hasta cuatro puntos porcentuales”.
A ello se suma un eventual retorno completo de los graneleros al Mar Rojo, donde los tránsitos se mantienen aproximadamente a la mitad de los niveles de 2023. La reducción de las distancias de navegación podría disminuir cerca de un 2% la demanda de transporte medida en toneladas-milla.
Fletes podrían moderarse durante 2027
Pese a las perspectivas de debilitamiento, el mercado registró un aumento de las tarifas durante 2026. El índice Platts Dry Index, de S&P Global Energy, acumula un incremento interanual del 59%, impulsado principalmente por el segmento Capesize.
No obstante, los fletes de este segmento han disminuido durante las últimas semanas ante una mayor disponibilidad de buques navegando en lastre.
BIMCO anticipa una moderación gradual de las tarifas a medida que crezca la flota. Los contratos de fletes a futuro (Forward Freight Agreements, FFA) también apuntan a una disminución durante 2027 en los distintos segmentos, aunque los niveles se mantendrían por encima de los registrados en 2025.
En el mercado de activos, los precios de los graneleros de segunda mano podrían retroceder si se debilitan las condiciones de fletamento, después de los aumentos observados desde el segundo semestre de 2025.
Por MundoMaritimo
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