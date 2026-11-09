El mercado mundial de transporte marítimo de graneles sólidos enfrenta un escenario de creciente complejidad, marcado por el envejecimiento de la flota, las restricciones de capacidad de los astilleros y el riesgo de un excedente de tonelaje capacidad los próximos años. Según un análisis de BRS Dry Bulk, la flota global podría alcanzar aproximadamente 16.603 buques en 2030, frente a los 7.441 registrados en 2008, aunque esta proyección supone que no se realizarán desguaces durante el período considerado.
Actualmente, las órdenes de construcción de graneleros comprende un total de 1.755 buques, considerablemente por debajo de los 4.702 registrados en 2008, cuando la industria atravesaba un superciclo.
El informe destaca que buena parte de las naves incorporadas entre 2008 y 2010 se aproximará o superará los 20 años de antigüedad hacia 2030, incrementando las necesidades de renovación. Sin embargo, las condiciones favorables del mercado de fletes y los elevados valores de los buques de segunda mano continúan desincentivando el desguace.
En este contexto, BRS Dry Bulk señala que los armadores enfrentan un complejo escenario de inversión, debido a los elevados precios de los buques nuevos y a la disponibilidad limitada de astilleros, cuyos plazos de entrega se extienden progresivamente hasta 2030-2031.
Transformación de la flota
El análisis identifica cambios estructurales en la composición de la flota, asociados a la incorporación de buques de mayor tamaño y eficiencia, capaces de ofrecer economías de escala y menores costos de transporte por tonelada.
Entre los segmentos más representativos destaca el Kamsarmax, cuya flota pasaría de 105 unidades en 2008 a aproximadamente 2.219 en 2030. En contraste, la flota Panamax convencional registraría una contracción cercana al 3% durante el mismo período.
Una evolución similar se observa en el segmento Ultramax, cuya flota aumentaría aproximadamente un 687%, hasta alcanzar 2.415 unidades en 2030.
En las categorías menores, el crecimiento proyectado resulta más moderado: 15% para Handymax, 53% para buques de entre 25.000 y 40.000 dwt y 19% para Minibulkers.
Costos operacionales y demanda
BRS Dry Bulk advierte que las condiciones actuales difieren considerablemente de las observadas durante el superciclo de 2008. Mientras entonces predominaban el rápido crecimiento de la demanda y la disponibilidad limitada de buques, el escenario de 2026 incorpora disrupciones geopolíticas, mayores distancias en las rutas y elevados costos operacionales.
En este sentido, el análisis señala que “las tarifas de flete más elevadas no necesariamente se traducen en ingresos proporcionalmente mayores para los armadores”, considerando los gastos de combustible, seguros, recargos por riesgos de guerra y costos portuarios.
Asimismo, advierte que el encarecimiento del transporte podría reducir la viabilidad económica de determinados intercambios comerciales. Si estas presiones persisten durante 2027, podrían afectar la demanda marítima de carga.
¿Un nuevo ciclo de sobreoferta?
Respecto de las perspectivas, BRS Dry Bulk sostiene que “2026 podría representar el comienzo de un período de creciente riesgo de excedente de capacidad, más que la aparición de una sobreoferta uniforme en todo el mercado de graneles sólidos”.
Las diferencias entre segmentos serán relevantes. Mientras los Capesize mantienen una estrecha dependencia de la producción siderúrgica china y del comercio de mineral de hierro, los graneleros menores cuentan con una base de carga más diversificada.
Finalmente, el informe destaca que los costos asociados al régimen europeo de comercio de emisiones (EU ETS) y a FuelEU Maritime refuerzan los incentivos para incorporar buques modernos y eficientes.
La magnitud de cualquier desequilibrio dependerá del crecimiento de la demanda de carga, los requerimientos de transporte medidos en toneladas-milla y el ritmo de retiro de los buques más antiguos.
Por MundoMaritimo
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