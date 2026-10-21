La Comunidad Logística de San Antonio (COLSA) y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo firmaron un segundo Acuerdo de Producción Limpia (APL) para avanzar hacia una cadena logística integrada, eficiente en el uso de recursos, con menores emisiones, mayor circularidad y resiliencia climática.
El acuerdo será implementado por compañías que integran la cadena logística portuaria, incluyendo terminales portuarios, transporte de carga, operaciones extraportuarias, almacenamiento de contenedores, operaciones intermodales, agencias navieras y otros servicios asociados.
En la instancia, adhirieron 14 compañías que incluyen a AEXSA, AGUNSA, DP World, Empresa Portuaria San Antonio, Ian Taylor, Logística El Cardal, Maersk, Medlog, Puerto Columbo, Puerto Panul, QC Policarpo Toro, San Antonio Terminal Internacional, Seaport y Terquim.
“El primer APL demostró que la colaboración genera resultados concretos: alcanzamos el 100% de cumplimiento de las metas, el 73% de las empresas redujo su huella de carbono y logramos reducciones de hasta un 36% en residuos. Hoy damos un paso más ambicioso al comprometer a toda la cadena logística-portuaria bajo una hoja de ruta común, avanzando hacia un Green Port donde sostenibilidad, eficiencia y competitividad sean parte de una misma visión de desarrollo para San Antonio”, señaló Andrés Albertini, vicepresidente de COLSA y gerente general de San Antonio Terminal Internacional (STI).
Gestión ambiental y economía circular
Entre los principales objetivos del APL se encuentra fortalecer las capacidades de gestión, medición, seguimiento y reporte de las empresas, mediante criterios e indicadores comunes que permitan evaluar avances y mejorar el desempeño ambiental, operacional, climático y social del sector.
En materia de economía circular, se promoverá la prevención y reducción de residuos, así como su segregación, reutilización, reciclaje y valorización, junto con la articulación de un ecosistema sectorial de economía circular. Asimismo, se fortalecerá la medición y gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), impulsando la identificación e implementación de medidas de reducción técnica y económicamente viables.
Eficiencia de recursos y adaptación al cambio climático
Otro de sus ejes será la adaptación y resiliencia frente al cambio climático, mediante la identificación de riesgos y vulnerabilidades y la incorporación de medidas preventivas en la gestión de las operaciones. A esto se suma el fortalecimiento de la eficiencia energética e hídrica y del uso de otros recursos, mediante la medición de consumos y la implementación de oportunidades de optimización.
El APL también abordará la prevención, el control y la reducción de impactos ambientales y operacionales asociados a las actividades logísticas y portuarias, como las emisiones fugitivas de material particulado, el manejo de graneles, el ruido y la congestión, además de aspectos relacionados con la seguridad operacional.
Colaboración para el desarrollo sostenible del territorio
La iniciativa buscará fortalecer la creación de valor compartido y la contribución del sistema logístico portuario al desarrollo del territorio, mediante la promoción de iniciativas colaborativas, la formación de capacidades, la articulación con el Plan de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC) de San Antonio, la colaboración con actores locales, la incorporación de criterios de equidad de género y el desarrollo de iniciativas de interés común.
El APL cuenta con la participación de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, Medio Ambiente y Energía, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el Servicio Nacional de Aduanas, la Gobernación Marítima de San Antonio y la Municipalidad de San Antonio.
“El desafío ahora es transformar los compromisos en resultados concretos. Desde COLSA acompañaremos la implementación, facilitaremos la coordinación y haremos seguimiento a las metas, visibilizando avances e identificando brechas. Queremos que los resultados sean medibles y compartidos, porque el éxito de este APL dependerá de nuestra capacidad de avanzar juntos hacia una cadena logística-portuaria más sostenible y competitiva”, sostuvo Pilar Larraín, gerenta general de COLSA.
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3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
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