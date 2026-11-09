En 2025, los tres mercados bajo la responsabilidad de Nicolas Pires, Managing Director de Rhenus Logistics para Argentina, Uruguay y Paraguay, se posicionaron entre los líderes de la ruta desde Asia dentro de la operación de la compañía. El ejecutivo atribuye este desempeño a la combinación de una red de oficinas propias en origen y destino, relaciones con líneas navieras y socios estratégicos, y soluciones adaptadas a las necesidades de cada mercado.

El ejecutivo explicó a MundoMaritimo que “la fortaleza de nuestra red global, con un equipo consolidado de oficinas propias tanto en Asia como en los países de destino”, fue uno de los factores que impulsaron el resultado. A ello se sumaron los vínculos con terminales y otros proveedores, que permiten desarrollar servicios competitivos en una ruta que describe como altamente dinámica.

Los tres países comparten una fuerte dependencia de las importaciones asiáticas, principalmente de China, que incluyen bienes de consumo, insumos industriales, maquinaria y componentes. Aunque el transporte marítimo resulta fundamental para su comercio exterior, las diferencias de infraestructura y escala generan oportunidades particulares.

Argentina aporta el mayor volumen, mientras Uruguay puede desempeñar un papel como centro regional de compras y abastecimiento. Paraguay, por su parte, presenta posibilidades de crecimiento asociadas a la hidrovía y a la instalación de empresas provenientes del sur de Brasil, atraídas por incentivos impositivos. Para Pires, estas características complementarias sustentan la relevancia de los tres mercados en la estrategia latinoamericana de Rhenus Logistics.

Para atender esas diferencias, la compañía ha ampliado las alternativas de transporte y desarrollado servicios más integrados, junto con mejoras en la visibilidad de la carga y una gestión más proactiva de los riesgos logísticos. El punto de partida, señala el ejecutivo, es la cercanía con los clientes para identificar sus desafíos específicos: “No solo ofrecemos transporte, buscamos convertirnos en un socio estratégico que ayude a los clientes a tomar mejores decisiones dentro de un entorno cada vez más complejo”, sostiene.

Ese enfoque responde también a un cambio en las prioridades de las empresas que operan en la ruta Asia–Latinoamérica. A la eficiencia de costos y la disponibilidad de espacios se agregan la previsión, la flexibilidad y el acceso oportuno a información.

Según Pires, los clientes muestran mayor conciencia de los riesgos de las cadenas globales de suministro y valoran la posibilidad de disponer de alternativas y anticipar escenarios para mantener la continuidad operativa.

Planificación y adaptación ante los desafíos

Las limitaciones de espacio y la congestión en Asia, junto con la coyuntura global, forman parte del escenario de volatilidad de los fletes que enfrenta esta operación. Para abordarlo, Rhenus Logistics mantiene una comunicación permanente con clientes, líneas navieras y socios estratégicos, apoyada en la planificación anticipada y la adaptación a condiciones cambiantes.

“Los clientes buscan principalmente tres aspectos: capacidad asegurada, mayor visibilidad y planificación”, resume Pires. En particular, identifica una demanda creciente por soluciones que permitan anticipar costos, reducir la incertidumbre y contar con alternativas ante restricciones operativas. También observa mayor interés en servicios integrales que simplifiquen la gestión logística.

Hacia los próximos años, el ejecutivo sitúa entre los principales desafíos la volatilidad geopolítica, la evolución de los costos y las presiones regulatorias. Las oportunidades, en tanto, se relacionan con la diversificación del comercio internacional, el crecimiento de determinados sectores productivos y el desarrollo de herramientas de eficiencia, principalmente vinculadas con la inteligencia artificial.

En ese marco, Argentina, Uruguay y Paraguay seguirán formando parte del crecimiento regional de la compañía. “Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo nuestra presencia local, ampliar capacidades operativas y profundizar la integración con nuestra red global, especialmente en Asia”, concluye Pires.

Por MundoMaritimo