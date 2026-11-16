La logística de proyectos de Rhenus Logistics abarca desde los estudios preliminares hasta la entrega y el posicionamiento de las cargas en sitio. El área diseña y ejecuta soluciones a medida para sectores estratégicos, integrando ingeniería de transporte, análisis de riesgos y planes de movilización con la ejecución física de las operaciones.
Luis Rodríguez, Director of Project Logistics – LATAM de la compañía, explicó a MundoMaritimo que esta cobertura comprende transporte marítimo, terrestre especializado, fluvial, aéreo y ferroviario, además de operaciones portuarias, almacenamiento temporal, trámites aduaneros, maniobras de izaje, carga y descarga. Conjunto de servicios que se desarrollan bajo altos estándares de seguridad y calidad.
La oferta atiende dos requerimientos principales: la movilización de cargas sobredimensionadas y extrapesadas, y la gestión de proyectos de grandes volúmenes con múltiples orígenes. En el primer caso, resultan determinantes la ingeniería, la planificación de rutas y los planos de transporte, trincado e izaje. En ambos, el objetivo es mitigar riesgos y cumplir los hitos del cronograma de obra o montaje. “Actuamos como socios estratégicos para desarrollos industriales y de infraestructura de gran escala”, señala Rodríguez.
Entre las capacidades que diferencian esta propuesta, el ejecutivo destaca la combinación de infraestructura técnica propia, alcance global y soluciones locales directas, articuladas mediante un único interlocutor para el cliente. Rhenus Logistics dispone de un área de ingeniería que diseña y valida las soluciones de transporte e izaje, junto con un equipo propio de fletamento marítimo para negociar contratos parciales o completos y asegurar espacio en ventanas críticas.
A ello, la compañía suma una red de oficinas propias que permite coordinar y supervisar las operaciones en origen y destino. Según el ejecutivo, los volúmenes movilizados de manera sostenida hacia Latinoamérica también respaldan el acceso a condiciones comerciales preferenciales.
Durante 2026, el área experimentó una etapa de consolidación y expansión regional, con proyectos de infraestructura ferroviaria, centros de datos, minería, manufactura pesada y energía. “La logística de proyectos exige anticipación técnica, flexibilidad operativa local y una cobertura global sólida”, destaca el ejecutivo. En ese proceso, identifica la adaptación a las condiciones regulatorias y portuarias de cada país como un factor decisivo para mantener los cronogramas en tiempo y costo.
Según el ejecutivo, el fortalecimiento del equipo acompañó esa evolución mediante la incorporación de ingenieros de transporte pesado, especialistas en regímenes aduaneros complejos y directores de proyecto con experiencia en terreno. Esta estructura permite intervenir desde la cotización y consultoría técnica preliminar hasta la supervisión de maniobras críticas. “En este negocio, el valor real lo definen las personas”, resume.
Un desafío: Metro de Belo Horizonte
Un ejemplo del alcance del área del proyectos es la logística para la modernización de la flota del Metro de Belo Horizonte, Brasil. La operación involucra 96 vagones de 24 metros de largo y 54 toneladas por unidad, mediante una cadena multimodal que comienza con su recepción y embarque marítimo en Qingdao, China, hacia el puerto de Sepetiba, en el estado de Río de Janeiro.
En Brasil, Rhenus Logistics asume la gestión aduanera bajo régimen de Tránsito Aduanero (DTA), el almacenamiento intermedio, la coordinación de licencias viales especiales (AET) y el transporte terrestre sobredimensionado. Su intervención incluye la descarga y el posicionamiento de los vagones sobre las vías del metro en Belo Horizonte.
El proyecto combina requerimientos marítimos, aduaneros y viales con maniobras de descarga y posicionamiento en destino. Las dimensiones y el peso de cada vagón requieren transporte terrestre especializado y licencias especiales, mientras que la entrega comprende su colocación directamente sobre las vías del metro. “Diseñamos una cadena multimodal end-to-end”, explica el ejecutivo, al describir la ejecución de una planificación que integra el traslado desde China con el control de la operación terrestre en Brasil.
Hacia la consolidación como referente regional
De cara a 2027, Rhenus Logistics busca consolidarse como referente regional en la carga de proyectos y profundizar sus capacidades en las áreas de energía, infraestructura, tecnología, desarrollos industriales y minería. Los objetivos contemplan mayores inversiones en recursos propios en las oficinas regionales y la formación técnica y operativa del equipo.
En esa línea, Rodríguez recomienda a las empresas que evalúan un socio para sus próximos proyectos, considerar la viabilidad técnica, el control directo en terreno y el respaldo global. “La logística no debe tratarse como un simple costo de transporte, sino como una variable crítica de ingeniería que protege el CAPEX de la inversión”, sostiene.
Por MundoMaritimo
Grupo Rhenus refuerza su presencia en Latinoamérica con el cambio de marca de Blu Logistics a Rhenus Logistics
3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
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