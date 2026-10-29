La nueva regulación antideforestación de la Unión Europea (EUDR) podría restringir los embarques brasileños de harina de soja y abrir oportunidades para Argentina, que afirma estar mejor preparada para cumplir con los requisitos de trazabilidad exigidos por el bloque europeo, informa Reuters.
Brasil es el principal proveedor de harina de soja para alimentación animal de la UE, con cerca de la mitad de sus importaciones en 2025. Ese año, el país sudamericano exportó un récord de 23,3 millones de toneladas. La normativa entrará en vigor el 30 de diciembre y exigirá demostrar que los productos no están vinculados con terrenos deforestados.
Riesgos para Brasil
La Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC) advirtió que las dificultades para cumplir con los requisitos podrían dejar fuera del mercado europeo hasta 4 millones de toneladas de harina de soja brasileña, equivalentes a cerca del 17% de las exportaciones del producto.
En su última evaluación, la entidad clasificó a Brasil como proveedor de riesgo medio. Regiones como Mato Grosso enfrentan obstáculos estructurales y logísticos que podrían dificultar la expansión de cadenas de suministro plenamente compatibles con la normativa europea.
Dante Romano, responsable de investigación de la firma argentina de intermediación comercial de granos Max Agro, explicó que “las zonas productoras del centro de Brasil se encuentran a más de 2.000 kilómetros de los puertos marítimos. Además, el transporte combina camiones, barcazas y trenes, lo que dificulta el seguimiento de la carga”.
En Argentina, las principales zonas productoras de soja están a menos de 350 kilómetros del nodo portuario de Rosario, una proximidad que facilita la trazabilidad y reduce sus costos. Esta ventaja podría favorecer al país ante eventuales restricciones a los embarques brasileños.
Argentina busca captar volúmenes
La industria argentina de procesamiento de soja se prepara para aprovechar las posibles dificultades de su competidor. Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), estimó que “Brasil podría perder entre 5 millones y 6 millones de toneladas de exportaciones”.
El ejecutivo destacó el sistema VISEC, que permite rastrear la producción de soja y carne bovina desde su origen hasta la exportación. La FEFAC asignó a Argentina una clasificación de bajo riesgo y proyectó que casi toda su producción de harina de soja del primer semestre de 2027 cumpliría con los requisitos europeos.
Argentina es el principal exportador mundial de harina de soja, con cerca de 27 millones de toneladas embarcadas en 2025. Según Romano, el país podría aumentar sus envíos a Europa, mientras Brasil buscaría otros mercados para colocar parte de su producción.
Paraguay también se posiciona
Paraguay también recibió una clasificación de bajo riesgo por parte de la FEFAC. La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO) destacó las “condiciones favorables del país para cumplir con la normativa, especialmente en la Región Oriental, donde una ley de 2004 prohíbe la deforestación con fines agrícolas”.
Los posibles cambios en el abastecimiento de granos se producen mientras la UE y el Mercosur avanzan en su relación comercial, tras alcanzar un acuerdo provisional de libre comercio en mayo, luego de décadas de negociaciones.
Por MundoMaritimo
Brasil desacelera embarques de soja y Argentina gana tracción ante la cosecha de EE.UU.
Puertos de Rosario, Argentina: Embarques de harina y pellets de soja caen un 12% interanual en junio
3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.