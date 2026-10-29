La nueva regulación antideforestación de la Unión Europea (EUDR) podría restringir los embarques brasileños de harina de soja y abrir oportunidades para Argentina, que afirma estar mejor preparada para cumplir con los requisitos de trazabilidad exigidos por el bloque europeo, informa Reuters.

Brasil es el principal proveedor de harina de soja para alimentación animal de la UE, con cerca de la mitad de sus importaciones en 2025. Ese año, el país sudamericano exportó un récord de 23,3 millones de toneladas. La normativa entrará en vigor el 30 de diciembre y exigirá demostrar que los productos no están vinculados con terrenos deforestados.

Riesgos para Brasil

La Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC) advirtió que las dificultades para cumplir con los requisitos podrían dejar fuera del mercado europeo hasta 4 millones de toneladas de harina de soja brasileña, equivalentes a cerca del 17% de las exportaciones del producto.

En su última evaluación, la entidad clasificó a Brasil como proveedor de riesgo medio. Regiones como Mato Grosso enfrentan obstáculos estructurales y logísticos que podrían dificultar la expansión de cadenas de suministro plenamente compatibles con la normativa europea.

Dante Romano, responsable de investigación de la firma argentina de intermediación comercial de granos Max Agro, explicó que “las zonas productoras del centro de Brasil se encuentran a más de 2.000 kilómetros de los puertos marítimos. Además, el transporte combina camiones, barcazas y trenes, lo que dificulta el seguimiento de la carga”.

En Argentina, las principales zonas productoras de soja están a menos de 350 kilómetros del nodo portuario de Rosario, una proximidad que facilita la trazabilidad y reduce sus costos. Esta ventaja podría favorecer al país ante eventuales restricciones a los embarques brasileños.

Argentina busca captar volúmenes

La industria argentina de procesamiento de soja se prepara para aprovechar las posibles dificultades de su competidor. Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), estimó que “Brasil podría perder entre 5 millones y 6 millones de toneladas de exportaciones”.

El ejecutivo destacó el sistema VISEC, que permite rastrear la producción de soja y carne bovina desde su origen hasta la exportación. La FEFAC asignó a Argentina una clasificación de bajo riesgo y proyectó que casi toda su producción de harina de soja del primer semestre de 2027 cumpliría con los requisitos europeos.

Argentina es el principal exportador mundial de harina de soja, con cerca de 27 millones de toneladas embarcadas en 2025. Según Romano, el país podría aumentar sus envíos a Europa, mientras Brasil buscaría otros mercados para colocar parte de su producción.

Paraguay también se posiciona

Paraguay también recibió una clasificación de bajo riesgo por parte de la FEFAC. La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales (CAPPRO) destacó las “condiciones favorables del país para cumplir con la normativa, especialmente en la Región Oriental, donde una ley de 2004 prohíbe la deforestación con fines agrícolas”.

Los posibles cambios en el abastecimiento de granos se producen mientras la UE y el Mercosur avanzan en su relación comercial, tras alcanzar un acuerdo provisional de libre comercio en mayo, luego de décadas de negociaciones.

Por MundoMaritimo