DP World completó la primera fase de construcción de un nuevo centro de almacenamiento en su Zona Económica de Caucedo, República Dominicana, como parte de su estrategia de ampliación de infraestructura logística en el Caribe. El proyecto, denominado “Warehouse 8”, contempla una superficie total aproximada de 57.000 metros cuadrados destinados a operaciones de almacenamiento y distribución, una vez finalizadas todas sus etapas de desarrollo.

Ubicada junto al Puerto de Caucedo, el nuevo recinto está diseñado para atender a operadores logísticos, fabricantes, distribuidores y empresas interesadas en establecer o ampliar sus operaciones en el Caribe y el continente americano. Su desarrollo por fases permitirá incorporar progresivamente nuevas capacidades para responder a las necesidades del comercio regional y de las cadenas de suministro.

Manuel Martínez, CEO de DP World República Dominicana, destacó que “la finalización de esta primera fase marca otro hito en nuestra inversión continua en Caucedo y en el creciente papel de República Dominicana en el comercio regional. A medida que avanzamos en la construcción de esta nueva instalación, estamos ampliando la infraestructura necesaria para ayudar a las empresas a establecer redes de distribución regionales, fortalecer sus cadenas de suministro y conectarse con los mercados internacionales”.

Integración de servicios logísticos

El desarrollo de Warehouse 8 permitirá ampliar la capacidad de la Zona Económica de DP World, donde convergen infraestructura portuaria, almacenamiento, distribución y servicios logísticos de valor agregado. Una vez concluido, el recinto facilitará operaciones de gestión de inventarios, distribución y coordinación de cadenas de suministro regionales, mediante un diseño flexible que permitirá adaptar los espacios a los requerimientos de cada cliente.

La Zona Económica comparte un perímetro aduanero con el Puerto de Caucedo, lo que facilita el movimiento de cargas entre ambas instalaciones. Esta integración, complementada con disponibilidad de servicios aduaneros las 24 horas del día, busca simplificar la manipulación de carga, la administración de inventarios y los procesos de distribución.

Jorge Díaz, vicepresidente de Zonas Económicas de DP World República Dominicana, explicó que “la ampliación de la capacidad de almacenamiento nos ayudará a responder a la creciente demanda de soluciones logísticas flexibles y eficientes en el Caribe y las Américas”. Agregó que la integración de operaciones portuarias, almacenamiento y distribución dentro de un mismo entorno bajo control aduanero permite simplificar las cadenas de suministro y mejorar la eficiencia del movimiento de mercancías.

Según las estimaciones de la compañía, el desarrollo podría generar entre 300 y 500 empleos a medida que aumenten la ocupación de las instalaciones y las operaciones de sus clientes.

Expansión portuaria y oportunidades de nearshoring

La construcción del nuevo almacén forma parte de un programa de inversiones más amplio orientado a consolidar Caucedo como hub regional de comercio y logística. Su ubicación estratégica, junto con las conexiones a rutas marítimas internacionales, carreteras nacionales y aeropuertos cercanos, permite facilitar el acceso a mercados de América y Europa.

En paralelo, DP World avanza en sus planes de ampliación del Puerto de Caucedo y de la zona franca adyacente, mediante el desarrollo de nuevas vías, servicios básicos, instalaciones comerciales y unidades de almacenamiento prefabricadas. La iniciativa contempla incrementar la capacidad anual de transferencia de contenedores desde 2,5 millones hasta aproximadamente 3,1 millones de TEUs, además de habilitar 225 hectáreas adicionales para futuros desarrollos.

La compañía estima que la expansión conjunta podría atraer US$3.900 millones en inversión extranjera directa y respaldar US$4.000 millones en nueva producción manufacturera, favoreciendo a empresas interesadas en diversificar sus redes productivas y de distribución mediante estrategias de nearshoring, acercando sus operaciones a los mercados norteamericanos.

Por MundoMaritimo