Las reclamaciones relacionadas con la calidad del combustible marino aumentó cerca de un 50% entre enero y mayo de 2026 en comparación con igual período del año anterior, de acuerdo con un informe de Gard basado en unos 70 casos registrados durante esos cinco meses. La aseguradora indicó que el incremento también estuvo acompañado por una mayor complejidad de los casos.

Gard señaló que la distribución geográfica de los casos muestra una presencia global y que los mayores hubs de abastecimiento, como Singapur, Houston y la región ARA (Ámsterdam-Róterdam-Amberes), concentran un número elevado de incidentes debido a sus altos volúmenes de suministro. Sin embargo, la aseguradora precisó que estas cifras no implican necesariamente una mayor proporción de combustibles fuera de especificación en dichos puertos.

Con base en datos de Veritas Petroleum Services (VPS), Gard indicó que Amberes y Róterdam registraron tasas de combustibles fuera de especificación de 25,6% y 29%, respectivamente. En contraste, Singapur presentó una tasa de 7,3%, inferior al promedio mundial de 8,8% registrado hasta mayo de 2026.

La aseguradora observó una tendencia al alza en los reclamos entre marzo y mayo, coincidiendo con la escalada de tensiones en Medio Oriente. No obstante, aclaró que “este comportamiento no demuestra una relación causal directa”. Según el informe, “las modificaciones en las mezclas de combustibles, cambios en las fuentes de abastecimiento y restricciones de disponibilidad” podrían haber contribuido al escenario actual.

En ese contexto, Gard citó antecedentes proporcionados por VPS, compañía que emitió 20 alertas relacionadas con combustibles desde fines de febrero, abarcando 11 ubicaciones en el mundo. El reporte señala que las interrupciones en las cadenas de suministro llevaron a algunas refinerías a ajustar sus materias primas y operar por debajo de su capacidad, lo que incidió en aumentos de parámetros fuera de especificación.

VLSFO concentró más del 85% de las reclamaciones

Según Gard, el VLSFO representó más del 85% de los casos registrados en el período, mientras que el LSMGO y el HSFO concentraron una proporción menor. El informe indica que esta distribución refleja la posición predominante del VLSFO en el mercado desde la entrada en vigor del límite global de azufre en 2020.

La aseguradora destacó que, a nivel mundial, el 8,8% de las muestras analizadas por VPS se ubicaron fuera de especificación en al menos un parámetro. El desglose por tipo de combustible mostró tasas de 8,7% para VLSFO, 8,5% para HSFO, 8,8% para destilados, 28,8% para ULSFO y 0,4% para biocombustibles.

Asimismo, indicó que más de la mitad de los contratos revisados seguían haciendo referencia a la norma ISO 8217:2017, aunque aún se identificaron acuerdos que utilizan versiones más antiguas, como ISO 8217:2005.

Gard advirtió que "incluso cuando un combustible cumple con los parámetros establecidos en las tablas de la norma ISO 8217, aún puede dar lugar a problemas operacionales significativos", especialmente cuando se utilizan mezclas con componentes que no son detectados mediante los parámetros estándar.

En este sentido, la aseguradora añadió que "aproximadamente el 60% de los casos involucró incumplimientos como sedimentos potenciales totales y finos catalíticos", mientras que en el 40% restante se alegó la presencia de compuestos problemáticos pese a que el combustible cumplía con dichos parámetros.

Reclamaciones se concentran en coberturas de armadores

Más de la mitad de los casos registrados fueron presentados bajo coberturas de Defensa de Armadores (Owners' Defence), mientras que el 40% correspondió a Charterers P&I y el 6% a Casco y Maquinaria. Gard indicó que la mayoría de las reclamaciones estuvieron asociadas a dificultades operacionales o daños en maquinaria.

La aseguradora señaló que ninguno de los accidentes graves gestionados durante 2026 fue atribuido a problemas de calidad del combustible. Sin embargo, varios incidentes provocaron la inmovilización de naves, situación que representa un riesgo en aguas costeras o congestionadas.

En cuanto a las reclamaciones por cantidad suministrada, estas representaron el 3% de los casos y se concentraron principalmente en la región ARA, donde este año se hizo obligatorio el uso de sistemas de medición de flujo másico (MFM). Los conflictos estuvieron relacionados con discrepancias entre las mediciones registradas por estos sistemas y las cantidades recibidas a bordo.

Gard destaca complejidad contractual y probatoria

El informe subraya que los reclamos por calidad de combustible involucran a armadores, fletadores, comerciantes y proveedores, cada uno sujeto a diferentes marcos contractuales. Según Gard, "estas disputas rara vez son puramente técnicas; involucran desafíos operacionales, contractuales y probatorios interconectados".

La entidad también indicó que las diferencias respecto de qué muestra de combustible debe considerarse vinculante constituyen una de las principales fuentes de controversia. Además, señaló que han surgido casos con discrepancias entre las muestras conservadas por el buque y las retenidas por el proveedor.

En sus conclusiones, la aseguradora afirmó que "el riesgo asociado a la calidad del combustible sigue siendo global y multidimensional" y agregó que "las consecuencias operacionales pueden ser severas y prolongadas". Finalmente, añadió que la gestión de combustibles problemáticos incrementa la carga de trabajo de las tripulaciones y destacó la necesidad de contar con instrucciones más claras por parte de los equipos técnicos en tierra.

Por MundoMaritimo