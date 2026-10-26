La próxima licitación del Puerto de San Vicente, actualmente operado por San Vicente Terminal Internacional (SVTI), el fortalecimiento de la conectividad ferroviaria y vial, la ampliación de las áreas operacionales y la modernización tecnológica constituyen algunos de los principales ejes del desarrollo futuro de Puertos de Talcahuano. Así lo planteó su gerente general, Cristian Wulf, en conversación con MundoMarítimo durante la última jornada de TOC Américas 2026, realizada del 20 al 22 de octubre en Cartagena de Indias, Colombia.
El ejecutivo valoró el encuentro como una oportunidad para intercambiar experiencias con representantes de la industria portuaria latinoamericana, particularmente respecto de los modelos de concesión y sus desafíos. En ese contexto, destacó la posibilidad de conocer buenas prácticas aplicadas en países como Colombia y Perú que eventualmente puedan considerarse en el próximo proceso licitatorio. "Siempre aporta el hecho de escuchar distintas opiniones y ver qué otras cosas se están haciendo en otros lados", señaló.
Un puerto más conectado y eficiente
Respecto de las características ideales que debería reunir la futura concesión, Wulf identificó como prioridades una mejor distribución de los patios, mayores superficies operacionales y accesos más eficientes para el transporte ferroviario y carretero.
En particular, subrayó la necesidad de "potenciar mucho el tren", complementando su participación con el transporte por camión. Para ello, destacó iniciativas de conectividad que se desarrollan fuera del ámbito de la concesión, como la ruta portuaria y el acceso norte ferroviario, orientadas a mejorar la última milla hacia los terminales.
A estas obras se suma una Zona de Regulación de Frecuencia de Camiones, proyecto impulsado directamente por Puertos de Talcahuano, cuya puesta en marcha estaba prevista para fines de 2026 y que, según el ejecutivo, se encuentra próximo a entrar en operación.
El objetivo también considera reducir los efectos de la actividad sobre la ciudad, especialmente la congestión vehicular. Al respecto sostuvo que el impacto asociado al tránsito de camiones es "el principal tema que tenemos que trabajar", destacando la complementariedad entre el antepuerto, el ferrocarril y las nuevas conexiones viales.
Licitación prevista para 2028
En cuanto al cronograma, Wulf recordó que en febrero de 2026 Puertos de Talcahuano ingresó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) la propuesta de bases para la nueva licitación del Puerto de San Vicente, cuya actual concesión, a cargo de San Vicente Terminal Internacional (SVTI), vence el 31 de diciembre de 2029. El procedimiento busca obtener el pronunciamiento de la instancia sobre las condiciones de competencia que regirán el concurso público para el período 2030-2059.
Mientras se desarrolla esa tramitación, la empresa continúa complementando la ingeniería básica de los proyectos y reforzando la propuesta licitatoria. "Esperamos, si todo se da con tiempos más o menos realistas, estar licitando el puerto durante el año 2028", indicó.
La planificación contempla realizar el proceso durante ese año y, de ser posible, adjudicarlo hacia fines de 2028. Posteriormente, se considera un período de transición durante 2029 para que el futuro concesionario pueda preparar sus operaciones, con miras a iniciarlas el 1 de enero de 2030.
Respecto a los potenciales inversionistas, manifestó que "sin duda hay interés", destacando la claridad de las reglas del sistema concesional chileno y su contribución histórica a las inversiones y al desempeño portuario.
La nueva etapa, agregó, deberá recoger los aprendizajes de la primera generación de concesiones e incorporarlos a las futuras bases y contratos.
Digitalización, sostenibilidad y nuevos mercados
La visión de largo plazo también contempla avanzar en digitalización mediante la incorporación gradual de módulos y servicios al Talcahuano Port Community System (PCS), sistema destinado a contribuir a la eficiencia de la cadena logística.
Paralelamente, Wulf destacó el trabajo con los actuales concesionarios para ampliar las cargas y fortalecer el hinterland portuario, que abarca desde Maule hasta Los Lagos, además de las oportunidades vinculadas con Neuquén y las cargas argentinas.
En materia de sostenibilidad, identificó la electrificación, la modernización operacional y tecnológica, y la relación con las comunidades como componentes del desarrollo futuro. En ese sentido, enfatizó que los proyectos de infraestructura y conectividad de última milla pueden generar uno de los mayores aportes tanto a la sostenibilidad como al crecimiento del puerto.
Por MundoMaritimo
Avanzan proyectos de conectividad terrestre y ferroviaria hacia el puerto de San Vicente, en el sur de Chile
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