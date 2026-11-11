En el Auditorio Marta Montory de la Universidad San Sebastián (USS), Campus Las Tres Pascualas de Concepción, 70 representantes de juntas de vecinas/os y organizaciones sociales de Talcahuano recibieron sus diplomas tras cursar con éxito la segunda versión de la “Escuela de dirigentes sociales: “Puerto de líderes”.
Al igual que en 2025, el programa de capacitación fue organizado por la empresa estatal Puertos de Talcahuano, la USS, la Municipalidad de Talcahuano y la Unión Comunal de Juntas de Vecinas/os (UCJJVV) de la ciudad portuaria. Las clases se extendieron desde el 6 de octubre al 7 de noviembre y consideraron 4 talleres de 3 horas de duración cada uno, con contenidos escogidos de manera participativa con la UCJJVV.
El primer taller coincidió con la ceremonia de inauguración y se dictó en el Teatro Dante, titulándose “Seguridad y fraudes digitales”. El segundo fue “Salud mental y autocuidado” y el tercero “Gestión administrativa y formulación de proyectos”, ambos impartidos en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) del municipio. La clase final se realizó antes de la ceremonia de clausura en la USS, bajo el título “Herramientas digitales avanzadas”.
En paralelo, el plan de estudios 2026 sumó una “Nivelación básica en herramientas digitales”, consistente en 10 sesiones de 2 horas cada una sobre uso básico de Word, Excel, correo electrónico y presentaciones en Power Point. Este curso complementario benefició a 40 personas en 2 ciclos de 10 días.
“Puerto de Líderes se organizó para los dirigentes sociales y las temáticas se desarrollaron junto a ellos. Abarcó contenidos y habilidades que les ayudarán a tener más herramientas y les sirva para facilitar su trabajo. El trabajo colaborativo con la comunidad social, la autoridad local y la academia ha generado nuevamente un círculo virtuoso que queremos seguir potenciando en nuestra ciudad portuaria”, dijo Cristian Wulf, Gerente General de Puertos de Talcahuano.
“Hago un balance completamente positivo de estas jornadas de capacitación. Queremos agradecer a Puertos de Talcahuano por esta iniciativa que, por segundo año consecutivo, se viene dando. Tener dirigentes más fortalecidos y formarlos en temas atigentes hace que podamos construir una mejor ciudad”, puntualizó el Director de Desarrollo Comunitario del municipio, Cristian Campos.
“Ha sido bastante potente, porque hemos incorporado varios temas; entre ellos, la inteligencia artificial, la formulación de proyectos y el trabajo en equipo. Hemos fortalecido este equipo de vinculación, que es importante para los dirigentes sociales de nuestra comuna”, agregó el Presidente de la UCJJVV, Manuel Coloma.
“Estamos muy contentos con esta segunda versión de Puerto de Líderes. Tuvimos la ceremonia de certificación, pero también tuvimos clases de herramientas digitales, donde se les entregó a los dirigentes distintas competencias, como el uso de inteligencia artificial, que permite facilitar su gestión del día a día junto a los demás vecinos”, precisó la Directora de Vinculación con el Medio USS, Magdalena Contzen.
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