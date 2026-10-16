Los puertos de Los Ángeles y Long Beach, en Estados Unidos, registraron en septiembre de 2026 sus mayores volúmenes mensuales de carga, al movilizar en conjunto más de 2 millones de TEUs. Los resultados se produjeron en un contexto de demanda de consumo sostenida, reposición de inventarios y ajustes en las estrategias de los propietarios de cargas frente a las restricciones en rutas marítimas y los cambios en las políticas comerciales.
El Puerto de Los Ángeles movilizó 1.042.652 TEUs en septiembre, su mayor volumen mensual en sus 118 años de historia y más de 20.000 TEUs por encima del récord anterior, registrado en julio de 2025.
El resultado también marcó el trimestre más activo de su historia, con cerca de 3 millones de TEUs movilizados entre julio y septiembre. Asimismo, entre junio y septiembre, el terminal gestionó casi 4 millones de TEUs, el mayor volumen registrado en un período de cuatro meses.
“Septiembre fue un mes para los registros históricos y formó parte de una racha extraordinaria para el Puerto de Los Ángeles”, señaló Gene Seroka, director ejecutivo del recinto. El ejecutivo atribuyó los resultados a la resiliencia de la demanda de los consumidores, la reposición de inventarios por parte de los importadores y la asignación de mayores volúmenes de carga a Los Ángeles ante las dificultades que persisten en otras rutas comerciales globales como el Canal de Panamá .
Los contenedores llenos de importación alcanzaron los 545.696 TEUs, un aumento interanual de 19%, mientras que los de exportación alcanzaron 125.751 TEUs, un alza de 10%. Los contenedores vacíos totalizaron aproximadamente 371.206 TEUs, el mayor volumen mensual registrado en esta categoría.
Seroka también destacó que los aranceles se encuentran por debajo de los niveles observados a comienzos de año, lo que ha entregado mayor certidumbre sobre los costos y permitido a los importadores reponer existencias. A ello se suman el gasto sostenido de los consumidores y las dificultades operativas en las rutas del Canal de Suez y el Canal de Panamá.
Durante los primeros nueve meses de 2026, el puerto movilizó cerca de 8,1 millones de TEUs, más de 3% por encima del mismo período de 2025.
Por su parte, el Puerto de Long Beach movilizó 997.177 TEUs en septiembre, estableciendo un récord mensual en sus 115 años de historia y superando la marca anterior de 987.191 TEUs, alcanzada en octubre de 2024.
El volumen representó un crecimiento interanual de 25%, con operaciones desarrolladas sin congestión, según informó el director ejecutivo del puerto, Noel Hacegaba. El ejecutivo indicó que los propietarios de carga continúan recurriendo al terminal como parte de sus estrategias para reducir costos ante los elevados precios del diésel, las restricciones de acceso al Canal de Panamá y la posibilidad de un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.
Los contenedores llenos de importación aumentaron 31,3%, hasta los 509.390 TEUs, mientras que los de exportación crecieron 7,8%, alcanzando 91.747 TEUs. Los contenedores vacíos se incrementaron 22,1%, hasta 396.040 TEUs.
Entre enero y septiembre, Long Beach movilizó 7.675.255 TEUs, un crecimiento de 3,9% respecto del mismo período del año anterior.
Hacegaba también destacó el desempeño de Total Terminals International, que estableció un récord mensual de movimientos ferroviarios en septiembre, con 59.410 operaciones, equivalentes a casi la mitad del volumen total de contenedores de la terminal.
Por MundoMaritimo
Puertos de Los Ángeles y Long Beach en EE.UU. movilizan más de 1, 6 millones de TEUs en julio
Puertos de Los Ángeles y Long Beach mantienen sólido crecimiento de carga en junio
3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.