Los puertos de Los Ángeles y Long Beach, en Estados Unidos, registraron en septiembre de 2026 sus mayores volúmenes mensuales de carga, al movilizar en conjunto más de 2 millones de TEUs. Los resultados se produjeron en un contexto de demanda de consumo sostenida, reposición de inventarios y ajustes en las estrategias de los propietarios de cargas frente a las restricciones en rutas marítimas y los cambios en las políticas comerciales.

El Puerto de Los Ángeles movilizó 1.042.652 TEUs en septiembre, su mayor volumen mensual en sus 118 años de historia y más de 20.000 TEUs por encima del récord anterior, registrado en julio de 2025.

El resultado también marcó el trimestre más activo de su historia, con cerca de 3 millones de TEUs movilizados entre julio y septiembre. Asimismo, entre junio y septiembre, el terminal gestionó casi 4 millones de TEUs, el mayor volumen registrado en un período de cuatro meses.

“Septiembre fue un mes para los registros históricos y formó parte de una racha extraordinaria para el Puerto de Los Ángeles”, señaló Gene Seroka, director ejecutivo del recinto. El ejecutivo atribuyó los resultados a la resiliencia de la demanda de los consumidores, la reposición de inventarios por parte de los importadores y la asignación de mayores volúmenes de carga a Los Ángeles ante las dificultades que persisten en otras rutas comerciales globales como el Canal de Panamá .

Los contenedores llenos de importación alcanzaron los 545.696 TEUs, un aumento interanual de 19%, mientras que los de exportación alcanzaron 125.751 TEUs, un alza de 10%. Los contenedores vacíos totalizaron aproximadamente 371.206 TEUs, el mayor volumen mensual registrado en esta categoría.

Seroka también destacó que los aranceles se encuentran por debajo de los niveles observados a comienzos de año, lo que ha entregado mayor certidumbre sobre los costos y permitido a los importadores reponer existencias. A ello se suman el gasto sostenido de los consumidores y las dificultades operativas en las rutas del Canal de Suez y el Canal de Panamá.

Durante los primeros nueve meses de 2026, el puerto movilizó cerca de 8,1 millones de TEUs, más de 3% por encima del mismo período de 2025.

Por su parte, el Puerto de Long Beach movilizó 997.177 TEUs en septiembre, estableciendo un récord mensual en sus 115 años de historia y superando la marca anterior de 987.191 TEUs, alcanzada en octubre de 2024.

El volumen representó un crecimiento interanual de 25%, con operaciones desarrolladas sin congestión, según informó el director ejecutivo del puerto, Noel Hacegaba. El ejecutivo indicó que los propietarios de carga continúan recurriendo al terminal como parte de sus estrategias para reducir costos ante los elevados precios del diésel, las restricciones de acceso al Canal de Panamá y la posibilidad de un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.

Los contenedores llenos de importación aumentaron 31,3%, hasta los 509.390 TEUs, mientras que los de exportación crecieron 7,8%, alcanzando 91.747 TEUs. Los contenedores vacíos se incrementaron 22,1%, hasta 396.040 TEUs.

Entre enero y septiembre, Long Beach movilizó 7.675.255 TEUs, un crecimiento de 3,9% respecto del mismo período del año anterior.

Hacegaba también destacó el desempeño de Total Terminals International, que estableció un récord mensual de movimientos ferroviarios en septiembre, con 59.410 operaciones, equivalentes a casi la mitad del volumen total de contenedores de la terminal.

Por MundoMaritimo