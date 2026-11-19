Los puertos de Los Ángeles y Long Beach, que conforman el principal complejo portuario de contenedores de Estados Unidos, enfrentan una posible huelga a partir del sábado 21 de noviembre, debido a que las negociaciones laborales entre la Pacific Maritime Association (PMA) y el sindicato International Longshore and Warehouse Union (ILWU), Local 26, se mantienen estancadas. El conflicto involucra a cerca de 250 trabajadores de seguridad y podría generar importantes interrupciones en las operaciones de ambos terminales.

La PMA, organización que representa a operadores de terminales y líneas navieras, advirtió que existe una posibilidad real de paralización ante la falta de avances en las negociaciones. El contrato vigente vence a las 00:01 horas del sábado 21 de noviembre y, según los empleadores, el sindicato ha manifestado su negativa a extender nuevamente el acuerdo.

El contrato laboral anterior expiró en julio de 2025 y, desde entonces, ambas partes han mantenido negociaciones con la asistencia del Servicio Federal de Mediación y Conciliación de Estados Unidos. La última prórroga fue aprobada el 7 de noviembre, mientras que en octubre los trabajadores sindicalizados votaron a favor de autorizar una huelga.

Según la PMA, las conversaciones concluidas el martes 17 de noviembre registraron escasos o nulos avances respecto de las propuestas presentadas por los empleadores. La organización sostuvo que las exigencias sindicales no han cambiado sustancialmente desde el inicio de las negociaciones, hace más de un año.

Pese al estancamiento, ambas partes tienen previsto retomar las conversaciones el viernes 20 de noviembre, un día antes del vencimiento del contrato. Hasta el momento, representantes del ILWU Local 26 no han entregado declaraciones sobre la situación.

Posible impacto en las operaciones portuarias

Los 250 trabajadores involucrados desempeñan funciones de seguridad sin armas en seis terminales de contenedores, responsables de movilizar más de la mitad de la carga contenerizada del complejo portuario Los Ángeles-Long Beach.

Aunque representan aproximadamente el 2% de la fuerza laboral del ILWU en ambos puertos, los empleadores advirtieron que una eventual huelga podría extender sus efectos a otras actividades. Esto, debido a que estibadores y personal administrativo portuario sindicalizado, cuyos contratos laborales son independientes del conflicto, podrían negarse a cruzar las líneas de piquete en apoyo a los trabajadores de seguridad.

De acuerdo con estimaciones de la PMA, las interrupciones en los terminales afectados podrían comprometer alrededor del 85% de la carga movilizada por el Puerto de Long Beach y un tercio de las operaciones del Puerto de Los Ángeles.

La eventual paralización se produciría en un contexto de elevada actividad portuaria, luego de que ambos recintos registraran volúmenes récord de carga durante octubre. En conjunto, los puertos de Los Ángeles y Long Beach concentran aproximadamente un tercio de las cargas contenerizadas que ingresan o salen de Estados Unidos por vía marítima.

De no alcanzarse un acuerdo antes del vencimiento contractual, el complejo portuario podría enfrentar interrupciones operacionales desde el sábado 21 de noviembre, dependiendo de la decisión que adopten los trabajadores sindicalizados.

Por MundoMaritimo