La experiencia desarrollada por Puerto San Antonio en las obras de conservación y reforzamiento de su molo de abrigo fue presentada este miércoles en la XI versión del Seminario Internacional de Ingeniería y Operación Portuaria (SIOP 2026), encuentro que se desarrolla entre el 11 y el 13 de noviembre en Puerto Coquimbo y que reúne a representantes de los sectores marítimo-portuario, académico, público y privado de Chile e Iberoamérica.
La presentación, a cargo del subgerente de Construcción de Puerto San Antonio, Mario Cortés, permitió compartir los principales alcances de un proyecto destinado a extender la vida útil del histórico molo de abrigo y fortalecer su capacidad para enfrentar condiciones cada vez más exigentes de oleaje, marejadas y eventuales fenómenos sísmicos, contribuyendo a la seguridad y continuidad de las operaciones portuarias.
Las obras, ejecutadas a partir de julio de 2024 con una inversión superior a US$10 millones, consideraron la elevación y modernización del muro parapeto, la instalación de más de 5.100 metros cúbicos de hormigón y 3.400 metros cúbicos de bloques prefabricados, además de una recarga estructural de 2.300 metros cúbicos de enrocado.
Uno de los elementos destacados del proyecto fue su enfoque de resiliencia. El diseño de ingeniería consideró de manera integrada las fuerzas generadas por los sismos y aquellas producidas por el oleaje, incluyendo marejadas extremas, con el propósito de mejorar el comportamiento de la infraestructura ante escenarios de mayor exigencia y contribuir a mantener la continuidad operacional del puerto.
“Quisimos mostrar que detrás de los beneficios, innovaciones y proyectos que impulsa Puerto San Antonio existe una infraestructura que ha sido fundamental durante más de un siglo: el molo de abrigo. La presentación permitió dimensionar su importancia para el funcionamiento del sistema portuario de San Antonio. Los últimos temporales y marejadas han vuelto a demostrar su vigencia y capacidad para proteger las instalaciones portuarias”, destacó Mario Cortés.
Más de un siglo protegiendo al puerto
El proyecto adquiere especial relevancia por la historia de la infraestructura intervenida. El molo de abrigo está ligado al propio origen del puerto de San Antonio. El 5 de mayo de 1912, el Presidente Ramón Barros Luco colocó la primera piedra de las obras portuarias y precisamente el molo fue la primera infraestructura construida, con el propósito de proteger las futuras instalaciones de las olas y corrientes marinas.
Con 863 metros de extensión, durante más de un siglo el molo ha cumplido una función fundamental en la protección de las instalaciones portuarias y en el desarrollo de las operaciones marítimas de San Antonio. A lo largo de su historia ha sido objeto de distintas intervenciones destinadas a mantener sus condiciones estructurales y adaptarlo a las nuevas necesidades del puerto.
La reciente intervención representa así una nueva etapa en la historia de esta obra centenaria, incorporando soluciones de ingeniería orientadas a responder a condiciones climáticas y sísmicas más exigentes.
Obras con el puerto funcionando
Uno de los principales desafíos fue desarrollar los trabajos en un entorno portuario plenamente operativo. Para ello se requirió una coordinación permanente entre los equipos de Puerto San Antonio, las empresas contratistas y San Antonio Terminal Internacional (STI), permitiendo avanzar en faenas de alta complejidad sin interrumpir la actividad logística.
El proyecto también tuvo un importante componente local: el 80% de las personas que participaron en su ejecución correspondió a habitantes de la provincia de San Antonio. Asimismo, las faenas finalizaron sin accidentes que afectaran a las personas, un resultado especialmente relevante considerando la complejidad de los trabajos y el entorno operacional en que se desarrollaron.
La presentación realizada en SIOP 2026 permitió compartir esta experiencia con especialistas del sector y mostrar cómo la conservación de una infraestructura portuaria centenaria puede combinarse con nuevos estándares de ingeniería, seguridad y resiliencia para proyectar su funcionamiento hacia las próximas décadas.
Puerto San Antonio finaliza las obras de reforzamiento del molo de abrigo con un enfoque de resiliencia climática y sísmica
Puerto Antofagasta iniciará obras de conservación de su principal molo de abrigo en el marco de su plan de modernización
3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.