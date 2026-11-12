La experiencia desarrollada por Puerto San Antonio en las obras de conservación y reforzamiento de su molo de abrigo fue presentada este miércoles en la XI versión del Seminario Internacional de Ingeniería y Operación Portuaria (SIOP 2026), encuentro que se desarrolla entre el 11 y el 13 de noviembre en Puerto Coquimbo y que reúne a representantes de los sectores marítimo-portuario, académico, público y privado de Chile e Iberoamérica.

La presentación, a cargo del subgerente de Construcción de Puerto San Antonio, Mario Cortés, permitió compartir los principales alcances de un proyecto destinado a extender la vida útil del histórico molo de abrigo y fortalecer su capacidad para enfrentar condiciones cada vez más exigentes de oleaje, marejadas y eventuales fenómenos sísmicos, contribuyendo a la seguridad y continuidad de las operaciones portuarias.

Las obras, ejecutadas a partir de julio de 2024 con una inversión superior a US$10 millones, consideraron la elevación y modernización del muro parapeto, la instalación de más de 5.100 metros cúbicos de hormigón y 3.400 metros cúbicos de bloques prefabricados, además de una recarga estructural de 2.300 metros cúbicos de enrocado.

Uno de los elementos destacados del proyecto fue su enfoque de resiliencia. El diseño de ingeniería consideró de manera integrada las fuerzas generadas por los sismos y aquellas producidas por el oleaje, incluyendo marejadas extremas, con el propósito de mejorar el comportamiento de la infraestructura ante escenarios de mayor exigencia y contribuir a mantener la continuidad operacional del puerto.

“Quisimos mostrar que detrás de los beneficios, innovaciones y proyectos que impulsa Puerto San Antonio existe una infraestructura que ha sido fundamental durante más de un siglo: el molo de abrigo. La presentación permitió dimensionar su importancia para el funcionamiento del sistema portuario de San Antonio. Los últimos temporales y marejadas han vuelto a demostrar su vigencia y capacidad para proteger las instalaciones portuarias”, destacó Mario Cortés.

Más de un siglo protegiendo al puerto

El proyecto adquiere especial relevancia por la historia de la infraestructura intervenida. El molo de abrigo está ligado al propio origen del puerto de San Antonio. El 5 de mayo de 1912, el Presidente Ramón Barros Luco colocó la primera piedra de las obras portuarias y precisamente el molo fue la primera infraestructura construida, con el propósito de proteger las futuras instalaciones de las olas y corrientes marinas.

Con 863 metros de extensión, durante más de un siglo el molo ha cumplido una función fundamental en la protección de las instalaciones portuarias y en el desarrollo de las operaciones marítimas de San Antonio. A lo largo de su historia ha sido objeto de distintas intervenciones destinadas a mantener sus condiciones estructurales y adaptarlo a las nuevas necesidades del puerto.

La reciente intervención representa así una nueva etapa en la historia de esta obra centenaria, incorporando soluciones de ingeniería orientadas a responder a condiciones climáticas y sísmicas más exigentes.

Obras con el puerto funcionando

Uno de los principales desafíos fue desarrollar los trabajos en un entorno portuario plenamente operativo. Para ello se requirió una coordinación permanente entre los equipos de Puerto San Antonio, las empresas contratistas y San Antonio Terminal Internacional (STI), permitiendo avanzar en faenas de alta complejidad sin interrumpir la actividad logística.

El proyecto también tuvo un importante componente local: el 80% de las personas que participaron en su ejecución correspondió a habitantes de la provincia de San Antonio. Asimismo, las faenas finalizaron sin accidentes que afectaran a las personas, un resultado especialmente relevante considerando la complejidad de los trabajos y el entorno operacional en que se desarrollaron.

La presentación realizada en SIOP 2026 permitió compartir esta experiencia con especialistas del sector y mostrar cómo la conservación de una infraestructura portuaria centenaria puede combinarse con nuevos estándares de ingeniería, seguridad y resiliencia para proyectar su funcionamiento hacia las próximas décadas.