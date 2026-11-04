La paralización de la Agrupación de Camioneros Independientes de San Antonio (Agreporsai) continúa sin acuerdo, manteniendo bloqueados los accesos a seis depósitos de contenedores del principal puerto de Chile. El conflicto, originado por las demandas de reajuste tarifario de los transportistas, genera creciente preocupación en la cadena logística ante el próximo inicio de la temporada de exportación de cerezas, cuyo primer servicio ‘Cherry Express’ tiene previsto zarpar hacia China el lunes 9 de noviembre.
La movilización, iniciada el miércoles de la semana pasada, mantiene posiciones distantes entre los camioneros y las empresas vinculadas a la movilización de contenedores. Según el presidente de Agreporsai, Manuel Araya, las tarifas de porteo local permanecen sin reajustes significativos desde 2022, pese al incremento de los costos operacionales, particularmente del combustible y los peajes.
En declaraciones a Radio Bío-Bío, Araya señaló que las propuestas recibidas consideran incrementos de entre CLP 1.500 y CLP 2.000 por viaje, montos que calificó como insuficientes. Como referencia, indicó que para determinados recorridos en el barrio industrial las tarifas actuales fluctúan entre CLP 46.000 y CLP 48.000, mientras que los transportistas solicitan alcanzar aproximadamente CLP 80.000.
Negociaciones sin avances
El dirigente sostuvo que la principal dificultad para resolver el conflicto es la falta de conversaciones directas con los responsables de los depósitos. Asimismo, aseguró que los transportistas mantienen su disposición a negociar, aunque condicionan el retiro de los camiones al establecimiento de una instancia efectiva de diálogo.
“Hoy día no movemos nuestras máquinas mientras no conversemos de a uno con los diferentes gerentes de depósitos de contenedores”, afirmó Araya, quien reconoció que la prolongación de la movilización perjudica tanto a los transportistas como al funcionamiento del puerto.
Durante las últimas jornadas se desarrollaron reuniones con representantes de la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), autoridades locales y la Delegación Presidencial. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado de un acuerdo que permita normalizar las operaciones.
Preocupación por exportaciones
El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, calificó la situación como de “extrema gravedad” para la industria, considerando que el primer servicio ‘Cherry Express’ tiene previsto iniciar sus operaciones de carga el sábado 7 de noviembre, antes de su zarpe programado para el lunes 9.
El representante gremial advirtió que las restricciones a la movilización de contenedores refrigerados podrían comprometer el comienzo de la temporada exportadora, especialmente considerando que San Antonio concentra cerca de la mitad de los embarques de fruta del país. Frente a este escenario, solicitó una solución urgente que permita restablecer la continuidad logística.
Portuarios evalúan sumarse
La movilización también recibió el respaldo de trabajadores de San Antonio Terminal Internacional (STI), DP World San Antonio y Puerto Panul. El dirigente de la Unión Portuaria Patricio Fredes llamó a establecer conversaciones entre las partes y advirtió que, de no registrarse avances, los trabajadores podrían adoptar medidas de apoyo, incluida una eventual paralización.
Paralelamente, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, confirmó la existencia de denuncias por los bloqueos y señaló que se evalúa una eventual intervención policial para despejar los accesos. No obstante, enfatizó que esta alternativa constituye una última instancia y manifestó su expectativa de alcanzar una solución mediante el diálogo.
Por MundoMaritimo
TPS Valparaíso: con la nave "Mol Benefactor" se inició la temporada de exportación de cerezas
DP World San Antonio proyecta crecimiento de 19% para 2025 y se prepara para fuerte temporada de cerezas
3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.