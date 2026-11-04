La paralización de la Agrupación de Camioneros Independientes de San Antonio (Agreporsai) continúa sin acuerdo, manteniendo bloqueados los accesos a seis depósitos de contenedores del principal puerto de Chile. El conflicto, originado por las demandas de reajuste tarifario de los transportistas, genera creciente preocupación en la cadena logística ante el próximo inicio de la temporada de exportación de cerezas, cuyo primer servicio ‘Cherry Express’ tiene previsto zarpar hacia China el lunes 9 de noviembre.

La movilización, iniciada el miércoles de la semana pasada, mantiene posiciones distantes entre los camioneros y las empresas vinculadas a la movilización de contenedores. Según el presidente de Agreporsai, Manuel Araya, las tarifas de porteo local permanecen sin reajustes significativos desde 2022, pese al incremento de los costos operacionales, particularmente del combustible y los peajes.

En declaraciones a Radio Bío-Bío, Araya señaló que las propuestas recibidas consideran incrementos de entre CLP 1.500 y CLP 2.000 por viaje, montos que calificó como insuficientes. Como referencia, indicó que para determinados recorridos en el barrio industrial las tarifas actuales fluctúan entre CLP 46.000 y CLP 48.000, mientras que los transportistas solicitan alcanzar aproximadamente CLP 80.000.

Negociaciones sin avances

El dirigente sostuvo que la principal dificultad para resolver el conflicto es la falta de conversaciones directas con los responsables de los depósitos. Asimismo, aseguró que los transportistas mantienen su disposición a negociar, aunque condicionan el retiro de los camiones al establecimiento de una instancia efectiva de diálogo.

“Hoy día no movemos nuestras máquinas mientras no conversemos de a uno con los diferentes gerentes de depósitos de contenedores”, afirmó Araya, quien reconoció que la prolongación de la movilización perjudica tanto a los transportistas como al funcionamiento del puerto.

Durante las últimas jornadas se desarrollaron reuniones con representantes de la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA), autoridades locales y la Delegación Presidencial. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado de un acuerdo que permita normalizar las operaciones.

Preocupación por exportaciones

El presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio, calificó la situación como de “extrema gravedad” para la industria, considerando que el primer servicio ‘Cherry Express’ tiene previsto iniciar sus operaciones de carga el sábado 7 de noviembre, antes de su zarpe programado para el lunes 9.

El representante gremial advirtió que las restricciones a la movilización de contenedores refrigerados podrían comprometer el comienzo de la temporada exportadora, especialmente considerando que San Antonio concentra cerca de la mitad de los embarques de fruta del país. Frente a este escenario, solicitó una solución urgente que permita restablecer la continuidad logística.

Portuarios evalúan sumarse

La movilización también recibió el respaldo de trabajadores de San Antonio Terminal Internacional (STI), DP World San Antonio y Puerto Panul. El dirigente de la Unión Portuaria Patricio Fredes llamó a establecer conversaciones entre las partes y advirtió que, de no registrarse avances, los trabajadores podrían adoptar medidas de apoyo, incluida una eventual paralización.

Paralelamente, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, confirmó la existencia de denuncias por los bloqueos y señaló que se evalúa una eventual intervención policial para despejar los accesos. No obstante, enfatizó que esta alternativa constituye una última instancia y manifestó su expectativa de alcanzar una solución mediante el diálogo.

Por MundoMaritimo