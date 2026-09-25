Con la participación de más de 200 personas, destacando el alto número de alumnos de establecimientos educacionales de la provincia, se desarrolló en la playa Marbella de Santo Domingo una nueva jornada de recolección de desechos con motivo del Día Internacional de la Limpieza de Playas, iniciativa organizada por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la Armada (Directemar), la Municipalidad de Santo Domingo y la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA).
La actividad reunió a voluntarios de distintas edades, que recorrieron el sector para retirar residuos y contribuir al cuidado de este espacio costero. Permitió, además, generar un lugar de encuentro y educación ambiental, poniendo en valor la importancia de mantener limpias las playas.
La jornada se enmarca en una iniciativa que cada año moviliza a miles de personas en más de 120 países, con el propósito de contribuir a la protección de los océanos y los ecosistemas costeros. En la provincia de San Antonio, las actividades también se desarrollaron en el humedal del río Maipo, las playas Grande y Chica de Cartagena; Canelo Canelillo, de Algarrobo; y Los Corsarios de El Quisco. El martes será el turno de Pacheco Altamirano en San Antonio.
El capitán de Puerto de San Antonio, comandante Roberto Asencio, indicó que “en el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas, la Autoridad Marítima ha desarrollado distintas jornadas de limpieza en playas y sectores del río Maipo, dentro de la jurisdicción de la Capitanía de Puerto San Antonio. El objetivo no es solamente retirar residuos de nuestras playas, sino que lo más importante es generar conciencia, especialmente en nuestros niños y jóvenes, respecto de la responsabilidad que todos tenemos en el cuidado del borde costero y del medio ambiente acuático”.
Consuelo Cánaves, gerente de Sostenibilidad y Personas de EPSA, agregó que “esta jornada nos demuestra que el cuidado del borde costero es una tarea que nos involucra a todos. Ver a estudiantes, trabajadores portuarios y representantes de nuestros concesionarios trabajando juntos en la playa Marbella es una señal muy positiva y que valoramos profundamente. Como Puerto San Antonio queremos seguir generando estos espacios de encuentro y educación ambiental porque cada acción que realizamos hoy contribuye a proteger nuestros ecosistemas y a construir una relación cada vez más cercana y consciente con nuestro entorno, y eso es algo con lo que estamos comprometidos”.
El alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez, señaló que “nuestra comuna tiene 30 kilómetros de costas y es por eso que, en el marco del Día de la Limpieza de Playas, nos sumamos a una actividad con la Armada, Puerto San Antonio y la comunidad, para socializar y promover la limpieza de las costas de nuestro país y particularmente en Santo Domingo. Nuestra comuna se caracteriza por el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad, por eso es de vital importancia el cuidado y la mantención en buenas condiciones de nuestro borde costero y para eso es sumamente importante la socialización, porque finalmente la limpieza, el orden, la sustentabilidad depende de todos nosotros”.
Cuidar la naturaleza
Luciano Avendaño, alumno del Colegio Pedro Viveros Ormeño, indicó que “venimos no solo para recoger basura, sino que también para que todos aprendamos qué significa cuidar la naturaleza. Los niños tenemos que saber obviamente qué significa botar la basura, porque si lo hacemos en la playa estamos dañando el planeta y la naturaleza”.
Gissel Ramírez, profesora del Colegio San Agustín de Hipona, contó que “vinimos muy contentos y entusiasmados a la jornada y nos vamos felices porque cumplimos con la misión medioambiental que nos corresponde. Para la formación de los niños son importantes estas instancias ya que, primero, los hace compartir con otros cursos, con otros colegios, y sobre todo, el beneficio de satisfacer las grandes necesidades que tiene nuestro planeta, y una de ellas es la limpieza de playas”.
El jefe de Sustentabilidad del concesionario Puerto Panul, Pedro Rojas, manifestó que “nos hemos sumado todos los años a esta actividad y cada vez tratamos de convocar a más colaboradores y apoyar con un grano de arena a mantener los ecosistemas de nuestro ambiente marino y el litoral costero que es tremendo”.
Esta jornada contó además con la participación de alumnos del colegio People Help People y de la Escuela Cristo del Maipo, representantes de la Fundación Mar de Chile, Fundación Cosmos, la naviera CMA CGM, la agencia marítima Ultramar, Ulog, Maersk y efectivos de la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes.
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En esta línea, acompañamos a los miembros de la industria marítima, portuaria y logística, tanto en la región latinoamericana como a nivel global, en difundir sus acciones de sostenibilidad y acercamientos con las comunidades, destacando el profundo valor que tienen y sus beneficios estratégicos, operativos, culturales, sociales y organizacionales.
Puerto San Antonio, Armada, estudiantes y concesionarios portuarios se unieron en jornada de limpieza de playas
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