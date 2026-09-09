Setenta y siete organizaciones sociales de San Antonio fueron beneficiadas con los Fondos Concursables de Puerto San Antonio, iniciativa de relacionamiento comunitario que, por cuarto año consecutivo, impulsa la empresa para apoyar proyectos que contribuyen al mejoramiento de espacios comunitarios y al desarrollo de la vida local.

La presente versión del programa, para la cual se destinaron CLP 100 millones, convocó la participación de 174 iniciativas, lo que da cuenta del interés de las organizaciones por acceder a esta herramienta de financiamiento y desarrollar sus propios proyectos. Del total de postulaciones, 136 fueron declaradas admisibles, al cumplir en tiempo y forma con la documentación requerida en las bases del proceso.

Los proyectos adjudicados consideran distintas líneas de financiamiento, entre ellas el mejoramiento de infraestructura comunitaria y el desarrollo de actividades recreativas, sociales, deportivas y culturales, permitiendo apoyar iniciativas que responden a diversas necesidades e intereses de los sectores urbanos y rurales de la ciudad.

La selección de las iniciativas ganadoras estuvo a cargo de una comisión integrada por Gonzalo Taboada, de la Dirección Regional de Corfo; Roberto Alcaíno, del FOSIS; María Paz Blanco, de la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio; Daniela Jiménez, de la DIDECO de la Municipalidad de San Antonio; Ricardo Sáez, del CFT Estatal sede San Antonio, además de dos representantes de Puerto San Antonio.

Consuelo Cánaves, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Públicos de Puerto San Antonio, valoró el proceso y señaló que “estamos muy contentos de cerrar exitosamente una nueva versión de nuestros Fondos Concursables y, especialmente, de que 77 organizaciones de distintos sectores de la comuna hayan sido seleccionadas para desarrollar sus proyectos. Para nosotros es muy significativo que los recursos puedan traducirse en iniciativas concretas que aporten al trabajo que realizan las organizaciones y al desarrollo de sus comunidades”.

La ejecutiva agregó que “haber recibido 174 proyectos es una señal muy importante, porque demuestra que las organizaciones de San Antonio valoran esta iniciativa y la ven como una oportunidad concreta para impulsar sus ideas y convertirlas en realidad. Detrás de cada proyecto hay personas que se organizan, que trabajan por sus comunidades y que tienen propuestas para mejorar su entorno, y como empresa portuaria nos alegra poder acompañar ese esfuerzo y contribuir a que esas iniciativas puedan llevarse adelante”.

Luis Cortés, presidente de la Unión Comunal de Adultos Mayores de San Antonio (UCAM), dijo que “este proyecto nos cae realmente del cielo, porque teníamos importantes problemas con una instalación eléctrica que ya era muy antigua. Gracias a estos recursos podremos mejorar completamente la iluminación de nuestra sede, algo fundamental especialmente para nuestros adultos mayores, muchos de los cuales tienen dificultades visuales y participan en actividades durante la tarde, cuando necesitan contar con pasillos y accesos seguros. Estamos todos muy contentos y agradecidos de Puerto San Antonio, porque esta sede recibe a mucha gente y aquí se realizan actividades de distinto tipo que son muy importantes para nuestra comunidad”.

Desde la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de San Antonio (UNCOSAN), su presidenta Solange Huerta destacó y agradeció la oportunidad que entrega Puerto San Antonio al poner a disposición de la comunidad estos recursos, a los cuales pueden acceder las organizaciones sociales de la comuna. “Valoramos significativamente este apoyo que nos permite fortalecer el trabajo que se realiza con las juntas de vecinos que son parte de esta organización. También destacamos el respaldo que recibirán muchas juntas de vecinos que resultaron favorecidas con los Fondos Concursables 2026, ya que podrán cumplir metas de gran relevancia que este trabajo social requiere. Muchas de ellas podrán implementar reparaciones y adquirir bienes para sus sedes sociales y que representan el principal pilar fundamental del trabajo que desarrollan, como también otras podrán llevar a cabo distintas dinámicas de participación junto a los vecinos de cada sector que representan”, afirmó.

Soledad Astorga, presidenta de la Junta de Vecinos de la Población Holanda, comentó que “estamos muy felices de adjudicarnos este proyecto porque nos permitirá adquirir un container que necesitamos con urgencia para utilizarlo como bodega. Como dirigenta, este logro tiene un significado muy especial, porque postular implicó un gran esfuerzo y reunir toda la documentación necesaria no fue un proceso fácil. Creo que debemos seguir impulsando iniciativas que permitan a los distintos sectores progresar y contar con mejores espacios y condiciones para sus vecinos porque tenemos derecho a mejorar nuestra calidad de vida, y estos proyectos que impulsa la empresa portuaria son una oportunidad concreta para avanzar en esa dirección”.

Paulina Bravo, dirigenta del Club Deportivo San Antonio SX, se mostró agradecida y contó que “somos un club social que no cobra cuotas a sus integrantes, por lo que permanentemente buscamos alternativas y proyectos que nos permitan salir adelante y entregar mejores condiciones a nuestros niños. Muchas veces no contamos con los recursos necesarios, y por eso estamos muy felices de adjudicarnos este proyecto, que nos permitirá adquirir bicicletas para que nuestros deportistas, de entre 6 y 14 años, puedan utilizarlas y competir en mejores condiciones”.

En la página web Fondos Concursables 2026 | Puerto San Antonio se puede ver el listado completo de organizaciones beneficiadas.

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