La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región de Valparaíso aprobó el 10 de noviembre el proyecto “Transferencia de carga Fraccionada Puerto Panul”, presentado por Puerto Panul S.A., concesionario especializado en la transferencia de graneles limpios en el Puerto de San Antonio, Chile. La iniciativa busca optimizar las operaciones del terminal y elevar su capacidad proyectada de transferencia anual de granos desde 3,2 millones hasta 5 millones de toneladas.
La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria N.º 16/2026 de la Coeva e incorporó exigencias adicionales relacionadas con el monitoreo ambiental, la seguridad operacional y el cierre de las instalaciones, en respuesta a observaciones formuladas durante el proceso de evaluación.
El delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones, explicó que “después de una exposición larga y extensa, y de un diálogo entre los diferentes miembros de esta instancia colegiada, se optó por aprobar el proyecto de expansión de la RCA del Puerto Panul”.
La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) había sido ingresada al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el 18 de julio de 2025 y admitida a trámite el 25 del mismo mes.
Mejoras operacionales
El proyecto contempla la incorporación de diez nuevos silos para almacenamiento temporal de granos, una nueva línea de carga mixta para trenes y camiones y la construcción de una báscula.
Asimismo, considera la utilización simultánea de las grúas FAM y Ardelt, actualmente disponibles en el terminal, con capacidades de 700 y 400 toneladas por hora, respectivamente. Su operación conjunta permitiría alcanzar una tasa de transferencia de hasta 1.100 toneladas por hora.
Las modificaciones también buscan incrementar el transporte ferroviario de granos y reducir la participación del transporte por camiones en las operaciones terrestres del recinto.
Exigencias ambientales y de seguridad
Entre las condiciones incorporadas durante la evaluación figura la instalación de una estación de monitoreo ambiental en el sector de las obras, medida que no estaba contemplada inicialmente por el titular. Según Millones, la Coeva decidió incorporar este requerimiento por unanimidad, atendiendo las observaciones formuladas por organismos públicos y representantes de la comunidad.
Otro aspecto relevante corresponde a las medidas de prevención y respuesta frente a eventuales explosiones de polvo de granos, particularmente por la proximidad de viviendas a las instalaciones proyectadas. Al respecto, el delegado presidencial explicó que el proyecto contemplaba medidas de contingencia para incendios, pero no disposiciones específicas para enfrentar posibles explosiones, situación que fue observada por la Secretaría Regional Ministerial (seremi) de Salud y precisó que estas disposiciones deberán considerar todas las etapas de la iniciativa
Concesión y condiciones urbanísticas
La aprobación también abordó el cierre de las instalaciones y las restricciones urbanísticas que regirán en el sector desde 2030.
De acuerdo con lo expuesto durante la sesión, la actual calificación de uso portuario se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2029. A partir del 1 de enero de 2030 comenzarán a regir disposiciones que permitirían el mantenimiento de las instalaciones existentes, pero no nuevas construcciones.
La autoridad relacionó este escenario con el término de la actual concesión de Puerto Panul, previsto para fines de 2029, y con los compromisos de recuperación urbana del borde costero.
La aprobación ambiental del proyecto no implica, por sí misma, una extensión de la concesión ni modifica las condiciones que deberán observarse ante una eventual nueva licitación.
Por MundoMaritimo
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