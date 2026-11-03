El operador mexicano de gasoductos Esentia identificó al Puerto de Manzanillo, en el estado de Colima, como una ubicación estratégica para el desarrollo de nuevos proyectos de exportación de gas natural licuado (GNL), considerando su infraestructura energética existente, la posibilidad de ampliar el suministro desde Estados Unidos y las dificultades ambientales y regulatorias que enfrentan otras iniciativas en el Pacífico mexicano.
Durante la presentación de resultados del tercer trimestre de 2026, realizada el 29 de octubre, el director ejecutivo de Esentia, Daniel Bustos, destacó las condiciones que ofrece esta zona para futuras instalaciones de licuefacción destinadas principalmente a mercados asiáticos.
“Manzanillo es una zona fuertemente industrializada. Está fuera del Mar de Cortés, que es una zona muy sensible. Ya cuenta con una terminal de GNL”, señaló el ejecutivo, según informó BNamericas.
De acuerdo con Bustos, si llegaran a concretarse todos los proyectos de GNL propuestos para Manzanillo, estos podrían representar una demanda adicional de hasta 4.100 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Sin embargo, se trata de una estimación potencial, condicionada a la materialización de iniciativas que todavía requieren inversiones y autorizaciones.
Entre los desarrollos previstos figura Gato Negro LNG, impulsado por Big River Energy, que contempla una inversión aproximada de US$1.000 millones para recibir gas natural procedente de Estados Unidos, licuarlo y exportarlo por vía marítima, principalmente hacia Asia.
Gasoducto fortalecería conexión con el Pacífico
La estrategia de Esentia contempla la adquisición de Energía Occidente de México (EOM), propietaria del gasoducto Guadalajara-Manzanillo, actualmente controlado por TC Energy. El acuerdo, anunciado el 21 de septiembre de 2026, considera una operación valorada en US$400 millones.
La infraestructura tiene aproximadamente 313 kilómetros de extensión y una capacidad de transporte de hasta 500 millones de pies cúbicos diarios. Actualmente conecta suministros de GNL importado cerca de Manzanillo y gas natural procedente de Guadalajara con centrales eléctricas y clientes industriales de Colima y Jalisco.
El cierre de la adquisición está previsto para el primer semestre de 2027, sujeto a las autorizaciones regulatorias y demás condiciones correspondientes.
Una vez concretada, la operación permitiría integrar esta infraestructura a la red de Esentia, estableciendo una conexión de transporte entre los recursos gasíferos de la Cuenca Pérmica, en Estados Unidos, y la costa mexicana del Pacífico.
Bustos subrayó que el éxito de los futuros proyectos exportadores dependerá del desarrollo de la red de gasoductos de la compañía, de manera que puedan acceder al suministro de gas natural estadounidense en condiciones previsibles de largo plazo.
Dificultades ambientales en el golfo de California
El interés por Manzanillo coincide con las dificultades que enfrentan otros proyectos de exportación de GNL en el noroeste mexicano.
Según BNamericas, Amigo LNG, iniciativa proyectada en Sonora, ha registrado retrasos derivados de acciones judiciales impulsadas por organizaciones ambientalistas, preocupadas por sus posibles efectos sobre los ecosistemas marinos del golfo de California.
Asimismo, Saguaro Energía LNG, desarrollado por Mexico Pacific, enfrenta impugnaciones relacionadas con distintos permisos asociados a su ejecución.
Este escenario posiciona a Manzanillo como una alternativa para ampliar la capacidad exportadora de GNL desde el Pacífico, aunque su desarrollo también dependerá de evaluaciones ambientales, decisiones de inversión y autorizaciones regulatorias.
Nuevas inversiones en transporte de gas natural
Paralelamente, Esentia evalúa ampliar su sistema transfronterizo El Encino-Waha, en el norte de México, mediante una iniciativa que podría incorporar hasta 450 millones de pies cúbicos diarios de capacidad firme de transporte.
El proyecto todavía no cuenta con una decisión final de inversión y permanece sujeto a la aprobación del directorio.
La eventual ampliación permitiría reducir la dependencia de infraestructura de transporte perteneciente a terceros y fortalecer la integración de la red de Esentia.
En conjunto, estas iniciativas podrían facilitar el suministro de gas natural a futuras instalaciones de licuefacción en Manzanillo, abriendo nuevas posibilidades para las exportaciones marítimas de GNL hacia Asia. No obstante, su concreción dependerá de la viabilidad comercial, financiera y regulatoria de los respectivos proyectos.
Por MundoMaritimo
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