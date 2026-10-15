El Puerto de Filadelfia (PhilaPort), en Estados Unidos, anunció un plan de expansión de US$837 millones destinado a incrementar su capacidad operativa y fortalecer su infraestructura para el comercio internacional. La iniciativa contempla recursos públicos, inversión privada y fondos federales, con el objetivo de aumentar en 122% la capacidad para contenedores y en 18% la correspondiente a movilización de vehículos en el conjunto de sus instalaciones.

El programa considera una inversión de US$371,5 millones por parte del estado de Pensilvania, que permitirá movilizar más de US$200 millones en recursos del sector privado y otros US$266 millones en financiamiento federal. Según lo informado por la administración portuaria, el proyecto representa la mayor expansión en la historia de PhilaPort.

Nuevos muelles y terrenos

Entre las principales obras destaca la construcción de un nuevo muelle de 2.000 pies lineales —aproximadamente 610 metros— en Southport Marine Terminal. La infraestructura estará acompañada por la adquisición de un terreno de 152 acres, equivalentes a unas 61,5 hectáreas, correspondiente a Mustin Yard, con el propósito de generar nuevas oportunidades para la movilización de carga contenerizada y vehículos.

El plan de financiamiento estatal asigna US$31 millones a trabajos de dragado en Southport Berth I; US$145 millones a obras de relleno y recuperación de terrenos en Southport Berth II y North Wharf; US$109,4 millones a la adquisición de terrenos; y US$58,1 millones a la compra de grúas y equipamiento.

Asimismo, PhilaPort prevé adquirir y desarrollar otras propiedades en el distrito portuario sur para ampliar la capacidad de contenedores y respaldar futuras iniciativas de crecimiento y accesibilidad.

Mejoras para carga diversa

El proyecto también incluye mejoras en el muelle de Tioga Marine Terminal, orientadas a optimizar la atención de barcazas que transportan carga líquida y buques que transportan carga fraccionada, además de reforzar las capacidades de movilización de cargas.

La expansión busca responder a la demanda de capacidad terminal y facilitar la incorporación de nuevos negocios. En este ámbito, Scott Cornell, CEO de GLOVIS America, destacó la necesidad de contar con infraestructura especializada para atender el mercado de vehículos terminados, mientras que la iniciativa también considera el desarrollo de instalaciones para el crecimiento de la carga contenerizada.

Relevancia para el comercio con Améerica Latina

PhilaPort conecta los mercados internacionales con el interior de Estados Unidos y forma parte de la infraestructura logística que respalda el comercio exterior de Pensilvania. Además, constituye una importante puerta de entrada al mercado estadounidense para las exportaciones latinoamericanas de carga refrigerada, especialmente frutas frescas. Su relevancia se apoya en una infraestructura especializada de almacenamiento en frío, inspección, selección, reenvasado y distribución, que facilita el arribo de productos de países como Chile y Perú a los centros de consumo de la costa este.

Según información publicada por PhilaPort y The Philadelphia Inquirer, en 2023 el puerto recibió unos 2,3 millones de toneladas de fruta, por un valor de US$3.100 millones, y más del 75% de la fruta importada procedía de Centroamérica y Sudamérica. A esta vinculación comercial se suma el Philadelphia Wholesale Produce Market, propiedad de la autoridad portuaria, mercado mayorista cuya operación completamente refrigerada contribuye a preservar la cadena de frío de frutas y hortalizas durante su comercialización

La inversión en la ampliación del puerto se enmarca en el plan estratégico Destination 2040 de PhilaPort y busca ampliar la infraestructura disponible para atender el crecimiento de las operaciones. Según las estimaciones oficiales, el conjunto de inversiones permitirá generar más de 6.000 nuevos empleos y US$45 millones en ingresos tributarios estatales y locales.

Por MundoMaritimo