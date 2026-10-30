El Puerto de Chancay, en Perú, registró un movimiento de 139.669 TEUs durante el tercer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 24,9% respecto de los 111.862 TEUs movilizados en el mismo período de 2025, según los resultados operacionales publicados por Cosco Shipping Ports.
El aumento estuvo acompañado por la ampliación de la red de servicios marítimos del terminal, operado por CoscoShipping Ports Chancay Perú (CSP Chancay Terminal), que completó una estructura de conexiones compuesta por tres servicios de línea principal y cinco servicios feeders.
Chancay en la red de Cosco
El desempeño del terminal forma parte del crecimiento registrado por las instalaciones internacionales de Cosco Shipping Ports durante el tercer trimestre. Entre julio y septiembre, los terminales del grupo fuera de China movilizaron 11,32 millones de TEUs, un aumento interanual del 19,4%. Estas operaciones representaron el 26,8% de la movilización total de contenedores de la compañía.
En ese período, los contenedores movilizados atribuidos a la participación accionaria de Cosco Shipping Ports en sus terminales internacionales alcanzó 4,05 millones de TEUs, con un incremento del 15,6%.
Además de Chancay, la compañía destacó el desempeño del terminal de El Pireo, en Grecia, que registró 1,09 millones de TEUs durante el trimestre, un 11,4% más que en el mismo período del año anterior.
En sus perspectivas operacionales, Cosco incluyó a Chancay entre los terminales en los que buscará reforzar la captación de servicios marítimos y recaladas adicionales, junto con instalaciones como Wuhan, El Pireo y Abu Dabi.
Resultados globales del grupo
A nivel mundial, Cosco Shipping Ports movilizó 42,27 millones de TEUs durante el tercer trimestre de 2026, cifra que representa un crecimiento interanual del 8,4%. En los primeros nueve meses del año, la cifra de contenedores movilizada alcanzó los 122,42 millones de TEUs, un 8,1% superior al registrado entre enero y septiembre de 2025.
En el ámbito financiero, los ingresos del grupo totalizaron US$484,3 millones durante el tercer trimestre, con un aumento del 13%, mientras que las utilidades atribuibles a sus accionistas alcanzaron US$82,6 millones, un 0,1% más que un año antes.
Entre enero y septiembre, los ingresos acumulados llegaron a US$1.389,7 millones, con un crecimiento interanual del 12,6%, y las utilidades atribuibles a los accionistas aumentaron un 19,7%, hasta US$316,3 millones.
Por MundoMaritimo
Puerto de Chancay aumenta 70,9% la movilización de contenedores durante el primer semestre
Puerto de Valparaíso registra alza de 12,1% en movilización de carga durante el tercer trimestre
3724 compañías registradas, 51 países, 87 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.