Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre el sector público y las empresas de la cadena logística, Puerto Antofagasta, ubicado en el norte de Chile, realizó el seminario “Puerto Antofagasta frente a los desafíos logísticos del futuro”. El encuentro, desarrollado en el auditorio del Ministerio de Obras Públicas de la ciudad, reunió a autoridades y operadores para analizar la infraestructura y los servicios que requerirán los nuevos proyectos mineros y energéticos, así como las oportunidades que abre el Corredor Bioceánico.
“La competitividad de Antofagasta depende de que las inversiones en los terminales y sus conexiones terrestres se complementen. Este seminario nos permitió analizar, junto con las autoridades y los operadores portuarios y ferroviarios, qué capacidad necesitará la región para responder al crecimiento de la minería y la industria energética. Fortalecer esas conexiones también abre oportunidades para que los productores de los países vecinos lleguen a los mercados del Pacífico a través de Antofagasta”, señaló Rodrigo Saavedra, presidente del Directorio de Puerto Antofagasta.
El gerente general de Puerto Antofagasta, Carlos Escobar, explicó que la empresa ya proyecta su desarrollo hasta 2064, horizonte que considera para el próximo ciclo de concesiones portuarias e inmobiliarias. Esa planificación abarca los terminales, la Zona de Desarrollo Logístico La Negra y las actividades comerciales y turísticas del borde costero.
“Nuestro objetivo de duplicar por etapas la capacidad de carga de los terminales forma parte de una estrategia más amplia para acompañar el crecimiento de la región. En La Negra habilitamos terrenos para que las empresas se instalen, presten servicios y generen empleo local. Los 36 lotes destinados a pymes se arrendaron en menos de seis meses. En el borde costero, vemos oportunidades para fortalecer el turismo de cruceros y ampliar los espacios de uso público”, afirmó Escobar.
Por su parte, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, expresó el respaldo del municipio al desarrollo del Puerto. “Yo veo una Antofagasta que crece con su puerto y con su ferrocarril. Así como la cercanía del puerto con la Plaza Colón favorece el turismo de cruceros, las nuevas cargas pueden abrir oportunidades para nuestras empresas. Para aprovecharlas, el Puerto cuenta con el apoyo del municipio en la búsqueda de soluciones que permitan trasladar esa carga con el menor impacto posible en la calidad de vida de los vecinos”, señaló.
Infraestructura y transporte para las nuevas cargas
Desde el sector ferroviario, David Fernández, gerente general de Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB), planteó que procesar en Antofagasta materias primas de países vecinos permitiría agregar valor antes de su exportación y crear puestos de trabajo. Juan Carlos Lagos, gerente comercial de Ferronor, explicó que la empresa trabaja con clientes locales e internacionales para identificar qué productos podría transportar con la red existente y en qué casos necesitaría ampliar su capacidad.
En el área portuaria, Mark Bindhoff, gerente general de Antofagasta Terminal Internacional (ATI), describió la experiencia del terminal en la recepción de equipos mineros y sistemas de almacenamiento de energía, operaciones que requieren coordinar el traslado de esas cargas con los operadores terrestres. Desde la planificación pública, David Medrano, coordinador de la Unidad de Desarrollo Portuario del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, abordó la relación entre las inversiones marítimas y terrestres en la Macrozona Norte. Entre los proyectos regionales mencionó la ampliación del molo de abrigo y la modernización del Antepuerto Portezuelo.
Las exposiciones dieron paso a un conversatorio en el que Rodrigo Saavedra, Sacha Razmilic y Mark Bindhoff compartieron el panel con el secretario regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones, Pablo Venandy. Los panelistas analizaron cómo anticiparse a la llegada de nuevas cargas, desde las mejoras en caminos y ferrocarriles hasta la habilitación de terrenos donde las empresas puedan procesar parte de la carga antes de su embarque.
Las intervenciones del público vincularon el debate sobre infraestructura con temas de interés para quienes viven y trabajan en Antofagasta. La formación de trabajadores locales y el futuro de los espacios públicos del borde costero fueron parte de ese intercambio con las autoridades y los operadores.
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