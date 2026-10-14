Puerto Antofagasta obtuvo su cuarta certificación en Acuerdos de Producción Limpia (APL), tras cumplir el 100 % de las metas y acciones del acuerdo “Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y uso eficiente del agua. Hacia la economía circular en la Región de Antofagasta”. El reconocimiento acredita las medidas implementadas en su Terminal Multioperado.
La iniciativa fue impulsada por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Antofagasta. La certificación se entregó durante una ceremonia realizada el 29 de septiembre en la sede regional del gremio, donde se reconoció a 15 empresas y 16 instalaciones que completaron los compromisos del acuerdo.
Mejoras en la gestión ambiental
En Puerto Antofagasta, el proceso se tradujo en el fortalecimiento de criterios de compra sustentable en las bases de licitación y adquisición de bienes y servicios. Esta medida permite considerar el impacto ambiental desde la selección de insumos y se complementa con campañas de reciclaje de neumáticos fuera de uso y la valorización de madera, papel y cartón.
El trabajo también fortaleció la gestión hídrica mediante una línea base e indicadores para medir el consumo de agua y orientar mejoras de eficiencia. La capacitación de profesionales y la vinculación con empresas recicladoras regionales aportaron herramientas para mantener estas prácticas en el tiempo.
El gerente general de Puerto Antofagasta, Carlos Escobar Olguín, destacó el alcance institucional de este logro: “La sostenibilidad es parte de la estrategia de desarrollo de Puerto Antofagasta y compromete a todas las áreas de la empresa. Esta cuarta certificación refleja ese trabajo institucional y la continuidad de nuestros esfuerzos por elevar los estándares ambientales. El crecimiento que proyectamos a través del Plan Maestro debe avanzar junto con una gestión responsable del entorno, que fortalezca la competitividad del puerto y su contribución al desarrollo sostenible de la región”.
Una trayectoria de trabajo colaborativo
Esa continuidad se expresa en las certificaciones obtenidas anteriormente. En 2019, Puerto Antofagasta certificó el APL Logístico Minero, orientado a prevenir y minimizar las emisiones de material particulado en la cadena logística de concentrados minerales. En 2023 se sumó el APL Zona Industrial La Negra, en el que la empresa participó con su Zona de Desarrollo Logístico; y en 2025 obtuvo el Nivel N°1 del APL Certificado Azul, centrado en la gestión sostenible del agua.
El actual acuerdo también tuvo un hito intermedio: en marzo de 2025, la CChC reconoció a Puerto Antofagasta por cumplir el 100 % de las metas correspondientes al primer año de implementación.
Ese compromiso fue valorado por la vicepresidenta de Gestión y Sostenibilidad de la CChC Antofagasta, Marcela Torres Moraga, quien destacó la decisión del puerto de “asumir este desafío de separar sus residuos, de poder mejorar sus residuos a través de la economía circular, darle un nuevo uso”. La representante gremial reconoció, además, la constancia de Puerto Antofagasta durante el proceso.
Desde la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Corfo, Jorge Morales, coordinador nacional senior de APL, destacó el trabajo desarrollado con Puerto Antofagasta y su vínculo con los procesos anteriores de producción limpia.
Al vincular la economía circular con la innovación y el desarrollo productivo, Morales señaló: “En la medida en que todas las empresas y servicios públicos tengamos ese horizonte claro, vamos a ser capaces de transformar las problemáticas ambientales en oportunidades de negocios a través de la economía circular, generando ventajas competitivas, riqueza y resolviendo problemáticas ambientales que afectan a las comunidades”.
Esta trayectoria forma parte del objetivo de Puerto Antofagasta de mantener y mejorar los estándares ambientales del sistema logístico, incorporando estas prácticas en la operación y en el desarrollo de sus proyectos.
Empresa Portuaria Antofagasta recibió certificación de Acuerdo de Producción Limpia (APL) Zona Industrial La Negra
Impulsarán gestión de producción limpia en siete puertos de la región del Biobío
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