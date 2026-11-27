Puerto Antofagasta inauguró la Zona Pyme en su Zona de Desarrollo Logístico La Negra, donde habilitó terrenos industriales con acceso vial y servicios básicos para pequeñas y medianas empresas de la región. Este espacio permitirá a los proveedores construir sus propias instalaciones y operar más cerca de sus clientes de la minería, la industria y el transporte de carga.
A la ceremonia asistieron el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna Rueda; el presidente del Directorio de Puerto Antofagasta, Rodrigo Saavedra Burgos; el director Sebastián Raveau Feliú; el gerente general de la empresa portuaria, Carlos Escobar Olguín; el gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés; la delegada presidencial regional de Antofagasta, Katherine López Rivera; secretarios regionales ministeriales, consejeros regionales, representantes gremiales, empresarios locales y trabajadoras y trabajadores de Puerto Antofagasta.
El subsecretario de Transportes destacó el papel del proyecto en la economía regional: “Esta zona de desarrollo logístico de La Negra es fundamental como zona de apoyo y actividades que soportan el transporte, la logística y la minería en la industria de esta región, y también lo que va a ser el Corredor Bioceánico. Por lo tanto, la inauguración de hoy de estos 36 sitios de la Zona Pyme demuestra el interés de empresas locales para poder aportar a toda esta logística”.
El presidente del Directorio de Puerto Antofagasta, Rodrigo Saavedra, destacó el papel de la empresa portuaria en el desarrollo regional: “Como empresa del Estado, nos corresponde generar condiciones para que las empresas de la región puedan crecer. Durante años, una de las principales dificultades para las pymes ha sido encontrar un lugar adecuado donde operar. Con la urbanización de estos terrenos, hoy pueden instalarse en un sector que ya cuenta con actividad logística. Las próximas etapas del proyecto permitirán mejorar la conectividad y ampliar los servicios de transporte que requieren la minería, la energía y el comercio exterior”.
El gerente general de Puerto Antofagasta explicó cómo la demanda de las empresas orienta la próxima etapa: “En menos de seis meses quedaron comprometidos los 36 lotes que habilitamos en la Zona Pyme. Esa respuesta confirmó la necesidad de contar con suelo industrial urbanizado para las empresas que prestan servicios a la minería y a la logística portuaria. También identificamos proyectos que requieren más espacio para operar. Por eso decidimos ampliar la Zona Pyme a un nuevo sector, con lotes de mayor superficie que permitan acoger ese tipo de operaciones”.
El gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz, destacó lo que significa para las pymes contar con terrenos habilitados: “Para una pequeña empresa, la diferencia está en poder instalarse cerca de la ciudad, a un menor costo y con servicios tan básicos como agua, electricidad e internet. Así puede dedicar sus recursos a desarrollar su negocio. Desde el Gobierno Regional queremos que más empresas de Antofagasta puedan prestar servicios al Corredor Bioceánico, porque eso abre oportunidades para diversificar la economía regional y generar empleo”.
La delegada presidencial regional de Antofagasta, Katherine López Rivera, destacó que los beneficios del desarrollo portuario también se extienden a las empresas que operan en tierra: “Cuando hablamos del puerto, solemos pensar en los barcos y en la carga que se mueve por mar. Hoy vemos otra dimensión de esa actividad. Las pymes de Antofagasta venían solicitando desde hace años un espacio donde instalarse y desarrollar sus proyectos. Con la inauguración de la Zona Pyme se responde a esa necesidad y se abren oportunidades para que estas empresas inviertan, crezcan y generen empleo en la región”.
En representación de las pymes, Rosa Ester Salazar, vicepresidenta de la Asociación Gremial E+Minera y representante del Grupo ROES, destacó la cercanía con las faenas y sus clientes: “Contar con una zona exclusiva para pymes en La Negra, que es un punto estratégico de la actividad industrial y minera de la región, nos acerca a nuestros clientes, mejora nuestra logística y nos impulsa a seguir creciendo e innovando”. También valoró las oportunidades que este espacio abre para las mujeres empresarias de la región.
La Zona Pyme es una de las cuatro áreas de la Zona de Desarrollo Logístico La Negra. Este proyecto estratégico de 50 hectáreas forma parte del Plan Maestro de Puerto Antofagasta y complementa las operaciones del recinto portuario y del Antepuerto Portezuelo. Su ubicación junto a la Ruta 5 y a metros de la línea férrea favorece la conexión entre el transporte terrestre y el puerto, tanto para las cargas regionales como para los flujos que podría generar el Corredor Bioceánico de Capricornio.
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