El proyecto del Puerto Barú, que contempla una inversión de US$260 millones para desarrollar un terminal marítimo multipropósito en la costa del Pacífico de Panamá, enfrenta un proceso judicial relacionado con su aprobación ambiental. La Corte Suprema de Justicia deberá pronunciarse sobre los cuestionamientos presentados por organizaciones locales, mientras la compañía promotora, Ocean Pacific Investments, mantiene sus planes de desarrollo.
Bloomberg reportó que la iniciativa, impulsada por el empresario estadounidense John McKeown, considera la construcción de un puerto comercial de 124 hectáreas al sur de la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí. Su objetivo es facilitar la exportación de productos agrícolas y otras cargas hacia mercados de Norteamérica y Asia, además de complementar la infraestructura portuaria existente en el país.
Según Ocean Pacific, el proyecto permitiría ampliar las alternativas logísticas para las exportaciones regionales e incluiría instalaciones destinadas a embarcaciones recreativas.
Cuestionamientos ambientales y proceso judicial
Seis organizaciones ambientales panameñas impugnan la autorización del proyecto por sus posibles efectos sobre los manglares y ecosistemas del golfo de Chiriquí, una zona que concentra aproximadamente una cuarta parte de los bosques de manglar del país.
Las entidades advierten sobre riesgos asociados al dragado, la contaminación y el tránsito de buques de carga. Entre quienes respaldan la oposición al proyecto figura el inversionista estadounidense Louis Bacon, quien ha financiado acciones legales y estudios ambientales.
Uno de esos análisis estimó que los impactos ambientales del puerto podrían representar costos cercanos a US$30 millones durante un período de 20 años. Bacon también respaldó una propuesta alternativa para trasladar el desarrollo hacia Puerto Armuelles, aproximadamente 80 kilómetros al oeste del emplazamiento previsto.
Ocean Pacific rechaza las afirmaciones sobre posibles daños irreversibles y sostiene que los efectos ambientales fueron evaluados durante un proceso de cuatro años, que culminó con la aprobación correspondiente hace dos años. La compañía también señala que contempla medidas de conservación y sistemas de generación eléctrica mediante energía solar.
La controversia incluye acciones judiciales presentadas por Ocean Pacific contra organizaciones opositoras. Dos de ellas, CIAM y Adopta Bosque, denunciaron el congelamiento de sus cuentas bancarias por orden judicial, situación que ha dificultado su funcionamiento. La compañía declinó comentar sobre los litigios en curso.
Autoridades esperan resolución de la Corte Suprema
El ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro, indicó que el ministerio debe respetar la autorización ambiental otorgada por la administración anterior y acatará la decisión que adopte la Corte Suprema.
El secretario de Estado también manifestó preocupación por las acciones judiciales contra las organizaciones ambientales y destacó la importancia de la participación ciudadana en los procesos de evaluación.
Por MundoMaritimo
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