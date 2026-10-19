Las terminales petroleras de América Latina enfrentan desde hace décadas una combinación peligrosa de planificación manual, falta de digitalización y altos costes operativos. En un entorno donde cada hora cuenta y donde los contratos de flete imponen penalizaciones severas por demoras, advierte Ismael Torres, Business Development Manager LATAM de Prodevelop.

“Uno de los problemas más críticos es la falta de visibilidad en tiempo real sobre la operativa de la terminal”, señala Torres. En esa línea indica que las decisiones sobre qué buque atender primero, cuándo iniciar o terminar una operación de carga, o cómo priorizar el uso de un muelle o boya, a menudo se toman sin considerar todas las variables clave: condiciones del oleoducto, disponibilidad de tanques, y contratos de flete.

“Esto no solo genera problemas en la gestión operativa, sino también penalidades por incumplimientos contractuales, altos niveles de estrés operativo y relaciones tensas con clientes y proveedores”, advierte el ejecutivo.

La dependencia de herramientas obsoletas

Las herramientas que sostienen gran parte de esta operativa siguen siendo, en la mayoría de los casos, la misma de hace veinte años: hojas de cálculo, correos electrónicos y llamadas telefónicas, menciona Torres. En esa línea afirma que, la planificación de una terminal petrolera suele vivir en hojas de Excel que se actualizan manualmente, circulan como adjuntos y acumulan tantas versiones que nadie sabe con certeza cuál es la vigente.

Junto con ello, cada cambio de plan, cada confirmación de una ventana de operación y cada aviso de retraso de un buque desencadena una cadena de correos y llamadas entre planificadores, jefes de terminal, agentes, inspecciones, líneas navieras y clientes, afirma el ejecutivo. “La información crítica queda dispersa en bandejas de entrada, conversaciones telefónicas y ordenadores personales, sin una única fuente de verdad. El resultado es un proceso lento, propenso a errores de transcripción y difícil de auditar, además de altamente dependiente de la memoria y la experiencia de personas concretas”, dice Torres. En una operación que trabaja 24/7 y donde cada hora perdida tiene un costo directo, ese modelo ha llegado a su límite.

Solución digital: Posidonia Operations

La digitalización, menciona Torres, llega precisamente para optimizar esta forma de trabajar. En lugar de perseguir versiones de una hoja de cálculo o reconstruir lo acordado en una llamada, todas las personas involucradas consultan y actualizan la misma información sobre una plataforma centralizada, en tiempo real.

“Los planes dejan de ser archivos estáticos que envejecen con cada correo y se convierten en programas vivos que se recalculan automáticamente cuando cambia una variable, ya sea la disponibilidad de un tanque, el estado del oleoducto o la llegada anticipada de un buque. Las llamadas y correos de confirmación se sustituyen por notificaciones y alertas automáticas, cada decisión queda registrada con su trazabilidad completa y los equipos pasan de reaccionar a anticiparse. La optimización deja de depender de la habilidad de cada planificador y se convierte en una capacidad permanente de la terminal”, afirma el ejecutivo de Prodevelop.

Gracias al avance de tecnologías especializadas para este tipo de infraestructura crítica, hoy es posible contar con soluciones digitales como Posidonia Operations, que generan automáticamente planes optimizados de operaciones, teniendo en cuenta múltiples restricciones de negocio y de operación.

En la imagen ubicada en la galería, se puede ver un ejemplo, en el que, gracias a un algoritmo inteligente de optimización automática, el sistema genera una planificación que permite ahorrar un porcentaje del coste por demoras. Este sistema ha sido implantado con éxito en la Terminal La Pampilla (Repsol, Perú).

“El resultado es una planificación integral y automatizada, que no solo minimiza los costos por demoras en contratos de flete (demurrage), sino que también trae consigo beneficios adicionales de alto impacto: La pregunta ya no es si se debe digitalizar, sino cuánto cuesta seguir sin hacerlo”, concluye Ismael Torres, Business Development Manager LATAM de Prodevelop.