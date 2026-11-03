El mercado internacional del bunker enfrenta un escenario de fuertes presiones alcistas, impulsado por las restricciones al suministro de petróleo derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán, la escasez de destilados medios y la reducción de inventarios en importantes mercados consumidores. Según un análisis de Integr8 Fuels—compañía internacional especializada en el suministro y comercialización de combustibles marinos—los precios podrían mantenerse elevados durante el invierno del hemisferio norte e incluso durante buena parte de 2027.

En Singapur, uno de los principales hubs mundiales de suministro de bunker, el precio del fuel oil de muy bajo contenido de azufre (VLSFO) aumentó desde US$675 por tonelada a comienzos de julio hasta US$975 actualmente, lo que representa un incremento de US$300 por tonelada, equivalente a más del 40%.

La evolución acompaña el encarecimiento del petróleo Brent, cuyos futuros de referencia pasaron de US$70 por barril hace cuatro meses a US$90 a comienzos de septiembre y US$115 actualmente.

Integr8 Fuels plantea una interrogante: “¿Por qué los precios del petróleo están aumentando tan rápidamente, acercándose a los máximos registrados durante la guerra en marzo y abril?”, considerando que la producción comienza a recuperarse mientras la demanda permanece considerablemente debilitada.

Recuperación insuficiente del suministro

El análisis explica que el conflicto provocó inicialmente una pérdida de suministro petrolero de 13 millones de barriles diarios, situación que persistió hasta mayo. Desde entonces, las operaciones de transferencia entre buques en el Golfo de Omán y la recuperación de los flujos mediante el oleoducto saudí Este-Oeste han permitido reducir el déficit a aproximadamente 5 millones de barriles diarios.

Arabia Saudita disminuyó sus pérdidas de producción desde 4 millones a 2 millones de barriles diarios, mientras Kuwait las redujo de 2 millones a 1 millón. Irak, por su parte, recuperó niveles cercanos a los anteriores al conflicto.

Sin embargo, la demanda global también continúa deprimida, situándose entre 3 millones y 4 millones de barriles diarios por debajo de las expectativas previas a la guerra.

Pese a esta contracción, Integr8 Fuels subraya que “durante toda la guerra, las pérdidas de suministro han superado sistemáticamente las pérdidas de demanda”, provocando un progresivo estrechamiento del mercado.

Escasez de destilados intensifica las presiones

Uno de los factores más relevantes es la situación del diésel y el gasoil, cuyos inventarios se encuentran en mínimos de varios años justo antes del invierno boreal.

Las sanciones sobre Rusia, las restricciones a las exportaciones desde Medio Oriente y los elevados costos de transporte han intensificado la competencia por estos combustibles, particularmente en Europa.

En Estados Unidos, los inventarios permanecen por debajo de los mínimos de los últimos cinco años desde abril. Según el informe, “hay que remontarse a 1996 para encontrar existencias en niveles igualmente bajos al inicio del período invernal”.

La flexibilización de sanciones estadounidenses para permitir el ingreso de diésel ruso tampoco ha conseguido revertir la tendencia. Integr8 Fuels señala que una incorporación relativamente limitada de 2,2 millones de barriles resultó insuficiente para modificar los fundamentos del mercado.

Para los próximos meses, Integr8 Fuels prevé que las restricciones en los mercados de diésel y gasoil persistan.

Por MundoMaritimo