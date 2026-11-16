Los precios del combustible marino registraron aumentos durante octubre, impulsados por restricciones de suministro, particularmente en Asia. Según BRS Tanker, el high sulphur fuel oil (HSFO) presentó las mayores alzas en los tres principales hubs de abastecimiento, seguido por el very low sulphur fuel oil (VLSFO), mientras que el marine gas oil (MGO) mantuvo un comportamiento relativamente estable.

Esta evolución se produce después de que, entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, los precios del VLSFO y del MGO aumentaran 29% y 52%, respectivamente. Según BRS Tanker, fueron las segundas mayores alzas registradas desde 2015, solo superadas por las de 2023.

El principal factor identificado por la firma fue el conflicto en Medio Oriente, que ha restringido la disponibilidad mundial de petróleo crudo y productos refinados debido a las interrupciones de las exportaciones a través del Estrecho de Ormuz.

Durante ese período, el precio promedio del MGO alcanzó un máximo histórico, reflejando también las interrupciones de la capacidad de refinación en Medio Oriente y Rusia. Asimismo, BRS Tanker señaló que la mayor demanda regional de este combustible en el Mediterráneo probablemente contribuyó a elevar sus cotizaciones, luego de que la zona se convirtiera en área de control de emisiones (ECA) el 1 de mayo de 2025.

HSFO registra las mayores alzas

Durante octubre, el HSFO encabezó los incrementos. En Singapur, su precio aumentó 22%, desde US$753 hasta US$916 por tonelada. En Róterdam subió 17%, desde US$629 hasta US$733, mientras que en Fujairah avanzó 16%, desde US$667 hasta US$776 por tonelada.

BRS Tanker atribuyó este comportamiento a la menor disponibilidad de combustible, particularmente en Asia, donde la reducción de las exportaciones desde Medio Oriente y la disminución de los inventarios en Singapur restringieron el suministro.

El VLSFO también registró aumentos en los tres centros. En Singapur, su precio se elevó 16%, desde US$876,5 hasta US$1.019,5 por tonelada. Róterdam presentó un incremento de 14%, desde US$700 hasta US$795, mientras que Fujairah anotó un alza de 4%, desde US$960 hasta US$994 por tonelada.

En Singapur, la menor importación de combustible bajo en azufre desde mercados occidentales, posiblemente asociada a mayores costos de flete, contribuyó a restringir la oferta. En Europa, los suministros también enfrentaron presiones por menores flujos de arbitraje ante la fuerte demanda asiática.

MGO muestra mayor estabilidad

A diferencia de los otros combustibles, el MGO registró variaciones moderadas durante octubre, después de los fuertes aumentos de septiembre.

En Fujairah, su precio disminuyó 0,3%, desde US$1.694 hasta US$1.689 por tonelada. En Róterdam aumentó 1%, desde US$1.409 hasta US$1.426, mientras que en Singapur retrocedió 3%, desde US$1.323 hasta US$1.278 por tonelada.

Aunque persistieron restricciones en los mercados de destilados medios, la recuperación de las operaciones de refinación en Rusia y la flexibilización parcial de las restricciones a las exportaciones de diésel contribuyeron a moderar las presiones.

Se estrecha diferencial entre combustibles

El mayor incremento del HSFO frente al VLSFO redujo los diferenciales de precios entre ambos combustibles. En Singapur, la diferencia disminuyó desde US$125 hasta US$104 por tonelada, mientras que en Rotterdam pasó de US$76 a US$62.

Según BRS Tanker, esta reducción ha erosionado la ventaja económica de los buques equipados con sistemas de limpieza de gases de escape (scrubbers). La firma indicó que una eventual recuperación de esa ventaja dependerá cada vez más de una mejora en la disponibilidad de HSFO.

Por MundoMaritimo