La capacidad operada o perteneciente a armadores chinos continúa expandiendo su presencia en el mercado internacional de fletamento de portacontenedores, particularmente en los buques medianos de entre 2.000 y 5.000 TEUs, reporta Alphaliner.
El proceso comenzó a ganar relevancia en 2021, tras la pandemia de Covid-19, cuando Quanzhou An Sheng incorporó al mercado charter varios de sus portacontenedores Classic Panamax de 4.300 TEUs para servicios fuera de China. Inicialmente, las naves fueron fletadas por la naviera china CULines, aunque posteriormente actores como Maersk, CMA CGM y X-Press Feeders también contrataron buques de este tipo.
En 2023, Zhonggu Logistics ingresó igualmente al mercado de fletamento con parte de su serie de buques “SDARI 4600 Domestic”, con capacidad para 4.636 TEUs. Según el reporte, los observadores del mercado mostraron inicialmente dudas respecto de estas naves debido a su alto dwt, baja velocidad y limitada capacidad reefer. Sin embargo, posteriormente registraron alta demanda en determinadas rutas.
Los primeros buques fueron contratados en un contexto de escasez de capacidad, permitiendo acuerdos de hasta US$27.000/día por períodos de hasta 12 meses. Entre las líneas navieras que comenzaron a utilizar este tipo de naves figuran Maersk, CMA CGM, Cosco Shipping, Hapag-Lloyd, X-Press Feeders, GFS, Emirates y CULines, además de SeaLead, KMTC, TSL y Akkon.
Actualmente, en un entorno de menores velocidades operacionales, estos buques se encuentran entre los más solicitados del mercado de fletamento, con contratos de hasta 24 meses y tarifas de entre US$45.000 y US$48.000/día.
Una visión específica
Durante los últimos años, la presencia de capacidad china en el mercado de fletamento global ha seguido aumentando, especialmente en los tamaños medianos. Desde comienzos del año, cerca de 40 de los 150 contratos cerrados en el rango de 2.000 a 5.000 TEUs involucraron naves controladas por armadores chinos, muchos de ellos poco conocidos internacionalmente.
Parte de estos acuerdos corresponden a nuevas construcciones con entrega prevista para 2026. Entre ellas se encuentra el diseño “Fujian Haihong 3600”, con capacidad para 3.630 TEUs y actualmente fletados en torno a US$37.000/día para contratos de 24 meses. También figura la serie “SDARI Sealion 3300 Domestic”, con capacidad para 3.316 TEUs y tarifas cercanas a US$35.000/día para periodos similares.
El reporte añade que los astilleros chinos también están construyendo buques menores de 2.400 y 2.200 TEUs, de tipo gearless (sin grúas propias abordo), con bajas capacidades reefer y velocidades reducidas. Estos buques se están contratando actualmente por alrededor de US$35.000/día en acuerdos de 12 meses y cerca de US$30.000/día en contratos de dos años.
Por MundoMaritimo
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